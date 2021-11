Saints Row : la date de sortie repoussée de six mois

Mauvaise nouvelle pour les fans de la licence Saints Row. Le reboot que l'on attendait pour février 2022 a vu sa sortie repoussée jusqu'en août 2022.

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 10h34] C'était l'annonce la plus surprenante de la Gamescom 2021 ; Saints Row faisait son grand retour avec un reboot sensé replonger la licence dans un univers un peu moins déjanté que celui des opus précédents. Malheureusement, celui que l'on attend comme un sérieux concurrent à GTA a vu sa sortie repoussée de six mois. Une décision prise par le groupe Embracer et le studio de développement Volition qui ont indiqué souhaité polir leur jeu afin de fournir "le meilleur Saints Row à ce jour". C'est une déclaration de Jim Boone, le directeur créatif du studio Volition, qui a jeté un peu plus de lumière sur ce report considéré comme nécessaire.

C'est donc le 23 août 2022 que l'on pourra découvrir Saints Row "Selfmade". Un report de six mois que Jim Boone a justifié par l'impact du covid sur les process de développement : " En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l'impact du covid sur notre planning, bien que tous les employés se soient très vite adaptés à la situation de télétravail." Il poursuit son explication en mentionnant : "Si nous avions sorti le jeu à la date initiale (en février ndlr), il n'aurait pas été au niveau des objectifs que nous nous sommes fixés et que vous attendez et méritez." Une situation qui semble familière tant la crise du coronavirus a grandement impacté l'industrie vidéoludique.

Il y a plusieurs choses à noter avant de se jeter dans l'analyse de ces premières séquences de gameplay de Saints Row. Tout d'abord, il s'agit d'une version pré-alpha du jeu, c'est à dire que beaucoup de choses que l'on peut apercevoir dans ce petit trailer de gameplay sont susceptibles d'être changées à la sortie. La seconde est qu'il s'agit plutôt d'une présentation de l'univers de Santo Ileso plutôt que d'une réelle présentation de gameplay. Mis à part une séquence de conduite, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. A l'inverse, on en prend tout de même plein la vue. L'univers de ce reboot semble riche, immense et coloré, rien de plus normal pour un titre de la licence Saints Row. Les graphismes sont déjà impressionnants et la conduite semble très fun. On attend bien plus de nouvelles de ce prochain volet, d'ici à sa sortie le 25 février 2022.

Ce nouvel opus sera donc un reboot total de la franchise. Nouveaux ennemis, nouveaux personnages, nouveau scénario, ce trailer semble nous présenter un jeu un poil plus sérieux que les épisodes précédents. Des graphismes lissés dans un style à mi-chemin entre le cartoon et le réalisme, il semblerait que Saints Row tente de se rapprocher un peu plus de GTA, en proposant un scénario un petit peu moins loufoque que celui de ses prédécesseurs.

Le monde farfelu des Saints Row c'est du passé, et on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou pas, même s'il est vrai que Saints Row 4 était parfois franchement embarrassant. Malheureusement, il subsiste toujours la possibilité que le résultat d'une telle décision aboutisse sur la création d'un jeu fade, qui ne serait que l'ombre d'un GTA. Mais il faut garder espoir ! Les équipes de Volition et de Deep Silver l'ont confirmé, ce reboot reviendra aux racines de la franchises, aux histoires de criminels en quête de rédemption, aux guerres de gang, dans le monde sans pitié de Santo Ileso. Un scénario qui a de quoi faire rêver (un peu plus que les personnages de ce trailer qui semblent tout droit sortis des Sims ou d'un free-to-play Ubisoft). Un reboot prévu pour 2022 qui pourrait autant devenir le jeu de l'année que passer inaperçu.