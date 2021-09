Gran Turismo 7 : un trailer et une date de sortie pour le plus japonais des jeux de course

Le Playstation Showcase c'est terminé mais on a pu retenir deux trois informations extrêmement intéressantes. Gran Turismo 7, l'exclu Playstation a enfin une date de sortie que l'on a pu découvrir grâce à un trailer des plus vrombissants.

Après un an de silence total, Playstation a enfin dévoilé quelques informations sur Gran Turismo 7. Il est vrai qu'à l'approche de la sortie de Forza Horizon 5, l'impressionnante exclusivité Xbox, il était difficile d'imaginer que Sony resterait mutique dans le domaine des jeux de course. Toujours développé par le studio japonais Polyphony Digital, Gran Turismo 7 arrive, et il arrive fort. On a pu le découvrir dans un trailer intense qui nous a présenté les multiples facettes de ce jeu de course à la sauce nipponne. Toutes les infos en détail un peu plus bas dans cet article.

De l'orgue sur des gros plans de voiture au ralenti, c'est toute la grandiosité de la saga Gran Turismo qui est rappelée au cours de ce trailer de 3 minutes. Polyphony Digital sait y faire, et nous dévoile plusieurs facettes de son petit protégé. Le mode photo, tout d'abord, qui permettra de prendre les plus beaux clichés de votre véhicule favori dans près de 43 pays différents. Les options de personnalisation, qui poussent le vice jusqu'au moindre détail, ce qui offrira aux amateurs de tuning ou autre d'exprimer leur créativité sans avoir peur de ruiner la peinture d'un modèle à plusieurs centaines de millier d'euros. En enfin, le mode Carrière, dont on ne sait pas encore grand chose, et que Sony compte nous dévoiler un peu plus en détail dans les prochains mois. On pourra tout de même noter l'absence quasi totale de séquences de gameplay, réduite à quelques secondes, ce qui est tout de même assez dommageable pour un jeu de course.

Non contents de nous dévoiler un nouveau trailer pour leur exclusivité Playstation, Sony a aussi placé une marque sur nos calendrier. Gran Turismo 7 sortira le 4 mars 2022. Une sortie qui s'effectuera, bien entendu, uniquement sur consoles Sony, et qui regroupera une version PS4 et une version PS5. De quoi contenter les nombreux malchanceux qui n'ont pas pu encore se procurer la dernière console nipponne.