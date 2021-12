Star Wars Eclipse : Un trailer cinématique nous dévoile un jeu d'envergure

C'était la grosse surprise des Game Awards 2021, l'univers Star Wars va accueillir un tout nouveau jeu, Star Wars Eclipse, développé par le studio Quantic Dream. Une annonce qui attire toute l'attention du monde du gaming.

Si Sony nous avait déjà gâtés un peu plus tôt dans l'année en nous annonçant l'arrivée du remake de Star Wars : The Old Republic sur PS5 et PC, les Game Awards 2021 remettent le couvert. La star de la soirée des "Oscars du jeu vidéo" pourvu que l'on mette de côté les lauréats, c'est bien Star Wars Eclipse. Le nouveau jeu de Quantic Dream nous a été présenté à travers un trailer cinématique à couper le souffle qui n'a pas été sans nous rappeler le trailer d'un certain Dune de Denis Villeneuve. Entre les plans, la musique et l'univers, tout y est pour susciter l'excitation de n'importe quel fan. On vous résume ce que l'on sait pour l'instant.

Première chose à noter, Star Wars Eclipse est développé par Quantic Dream, le studio français derrière Detroit : Become Human et Beyond Two Souls. Il ya de quoi voir un tout petit peu venir, puisque Quantic Dream se spécialise dans les expériences narratives d'action et d'aventure. Star Wars Eclipse ne dérogera pas à la règle puisqu'il s'agira d'un jeu ou les choix du joueur impacteront la narration et le déroulement de l'histoire, une fonctionnalité clé dans tous les plus gros succès du studio de développement français. Il faut savoir aussi que le jeu sera développé en partenariat avec les équipes de Lucasfilm Games, le studio mastodonte de Disney.

Côté histoire, difficile encore d'entrevoir une intrigue définie. On sait seulement que le jeu se déroulera à l'ère de la Haute République, une période qui est en train d'être fortement développée à travers de nombreux comics. Star Wars Eclipse se déroulera dans la Bordure Extérieure de la galaxie, une zone loin de l'influence de Coruscant et de la main mise de la République. Un univers prolifique et assez apprécié des fans, se déroulant dans les siècles précédant l'intrigue de la Menace Fantôme. C'est d'ailleurs pourquoi on peut apercevoir une silhouette familière dans le trailer ci-dessus, penchée à la fenêtre du conseil des Jedi. On vous laisse y rejeter un œil.

Pour ce qui est d'une date de sortie, pas de précision à ce sujet. Quantic Dream et Lucasfilm Games ont précisé que le jeu en était aux premiers stades de son développement. Une sortie qu'il ne faudra probablement pas attendre avant 2023.