Gran Turismo 7 : Sony dévoile plus de 30 minutes de gameplay

C'est le 4 mars prochain que l'on pourra enfin découvrir le dernier opus de la saga Gran Turismo. L'exclusivité de Sony s'est montrée en détail lors du dernier State of Play. Les nouveautés détaillées.

[Mis à jour le 04 février 2022 à 12h49] La légendaire franchise Gran Turismo est de retour avec Gran Turismo 7. L'exclusivité Playstation 5 s'annonce comme le concurrent direct de Forza Horizon 5, tentant d'affirmer la présence de Sony dans le domaine des jeux de course. Il est vrai qu'avec plus de 24 ans d'expérience dans le genre, Gran Turismo a su s'imposer comme un incontournable, attisant davantage l'excitation des fans devant la sortie de ce septième volet. Or, Sony nous a présenté en détail cette nouveauté de taille, lors d'un State of Play de plus de trente minutes, nous présentant ses nouveautés et ses fonctionnalités. Et Gran Turismo 7 a de quoi faire rêver. Retrouvez toutes les informations entourant sa sortie dans cet article.

State of Play de Gran Turismo 7

Trailer de Gran Turismo 7

Gameplay de Gran Turismo 7

Gran Turismo est un jeu de simulation de courses automobiles. Il regroupe plusieurs modes de jeu qui sont essentiellement centrés sur l'acquisition, l'utilisation et la personnalisation de véhicules. On y retrouve le mode GT Simulation qui englobe l'expérience de campagne solo, ainsi que de nombreuses fonctionnalités et assets qui ont marqué l'histoire de la franchise, comme les Championnats, les Evènements spéciaux, l'Ecole de conduite, des Circuits ou encore le Garage de tuning. Il comprendra des graphismes de haute volée, particulièrement en ce qui concerne le design des voitures, ainsi qu'une météo dynamique. Côté nouveautés, on retrouve certains modes de Gran Turismo Sport, comme le Brand Central ou encore le mode Découvrir. Le jeu aura aussi un puissant mode photo.

Quelle date de sortie pour Gran Turismo 7 ?

C'est la question sur toutes les lèvres, quand sort (enfin) Gran Turismo 7 ? La réponse est simple et définitive pour l'instant : le 4 mars 2022. Les amateurs de la console de Sony pourront donc découvrir cette simulation de course attendue depuis près de quatre ans d'ici quelques mois, à la fois sur Playstation 4 et Playstation 5. En ce qui concerne le multijoueur, sachez qu'il intégrera dès sa sortie des fonctionnalités de crossplay qui permettront aux joueurs sur consoles de génération différente de joueur ensemble. Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en précommande, comptez 69,99 euros pour la version PS4, 79,99 euros pour la version Playstation 5, et 99,99 euros pour l'édition spéciale 25 ans d'anniversaire (PS4 et PS5).