Warhammer 40 000 Darktide : date de sortie, classes... On fait le point

A la fin du mois, replongez dans l'univers prolifique de Warhammer 40 000 avec Darktide, le nouveau shooter coopératif de Fatshark. Une sortie très attendue des fans sur laquelle on fait un petit point juste ci-dessous.

[Mis à jour le 04 novembre 2022 à 17h39] Depuis plus de trente ans, l'univers de Warhammer 40 000 fascine les jeunes et les moins jeunes par sa profondeur quasi-infinie, son histoire complexe et ses multiples échelles de lecture. Un monde extrêmement prolifique qui s'est étendu au delà du jeu de plateau, mais sans jamais vraiment toucher les étoiles dans la catégorie jeux vidéo. Une situation qui a changé il y a quelques années avec la montée en puissance des jeux Total War Warhammer et Vermintide (oui il s'agit de Fantasy mais tout de même) et qui engendre un intérêt toujours croissant de la part des joueurs pour les légendes de Games Workshop. La preuve en est aujourd'hui avec la sortie prochaine de Warhammer 40 000 : Darktide, un FPS coopératif sombre et brutal nous transportant au cœur du gigantisme de l'Imperium. Développé et édité par Fatshark, il s'annonce comme une expérience à ne pas louper, et c'est pourquoi on vous donne toutes les informations essentielles à son sujet.

Après deux reports, Warhammer 40 000 : Darktide a vu sa date de sortie fixée au 30 novembre 2022. Le jeu sera disponible sur PC via Steam, mais aussi sur Xbox Series X|S, confirmant son statut d'exclusivité Xbox. Malheureusement pour les joueurs encore sur Xbox One, le jeu ne sortira que sur les consoles Xbox Series, réservé par son exigence technique aux consoles de dernière génération. Le jeu sera également disponible au premier jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, étoffant encore plus le catalogue déjà bien fourni du service d'abonnement de Microsoft.

Pour ce qui est du gameplay de Warhammer 40 000 Darktide, pas besoin de se creuser la tête bien longtemps pour savoir à quoi on a affaire. Fatshark compte en effet reprendre la formule qui a fait le succès de Vermintide et Vermintide 2, c'est à dire du FPS coopératif où une équipe de quatre joueurs doit se rendre d'un point A à un point B tout en étant assaillie par des vagues successives d'ennemis plus ou moins coriaces. L'inspiration Left 4 Dead est bien évidemment criante, mais assumée, et s'intègre généralement très bien avec la brutalité des univers Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000, où les ennemis de l'humanité sont légions et les héros si rares. Seulement, dans Darktide, vous allez troquer votre hallebarde et votre arc pour un fusil laser et une épée-tronçonneuse, et troquer les hordes de Skavens et cultistes de Nurgle contre...les hordes de cultistes de Nurgle des profondeurs des cités-ruches de l'Imperium. Bien entendu, tout est à faire pour Fatshark, qui va avoir la lourde de tâche de faire transparaître à l'écran les échelles gigantesques typiques de l'univers de Warhammer 40 000.

Pour l'instant, le scénario de Darktide reste bien mystérieux, on sait qu'on y incarnera une escouade atypique de la Garde Impériale envoyée sur la planète Atoma-Prime pour tenter d'empêcher une incursion du Chaos dans la cité-ruche de Tertium. On sait cependant que l'histoire de ce nouveau projet sera rédigée en collaboration avec Dan Abnett, l'auteur vétéran des romans Warhammer 40 000, à qui on doit plusieurs dizaines d'ouvrages et de bande dessinées révérés par la communautés de fans de l'univers. Il a d'ailleurs insisté que Darktide serait "au sujet d'humains basiques tentant de survivre envers et contre tout", et moins centré autour des aventures plus "traditionnelles" des Spacemarines ou de l'Inquisition.

Concernant les classes disponibles dans le jeu, sachez qu'elles sont constituées de trois archétypes. Vous y retrouverez l'Ogryn, un semi-humain méprisé par ses paires, expert du combat au corps à corps et friand d'armes lourdes. A ses côtés, vous pourrez incarner un Vétéran de la Garde Impériale, un soldat fidèle à l'Imperium mais rejeté par son armée, et qui ne quitte pas son fidèle fusil-laser. Mais ce n'est pas tout, si les voix de l'Empereur résonnent à vos oreilles, vous avez aussi l'opportunité de jouer un Zealot, un fervent croyant de la la Foi Impériale, déterminé à terrasser tous les hérétiques se dressant sur son chemin. Utile contre les vagues d'ennemis et les boss, il fait plus de dégâts si sa barre de vie est faible.