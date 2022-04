Overwatch 2 : comment accéder à la bêta du jeu ?

Overwatch 2 a ouvert depuis hier soir les portes de sa bêta fermée, proposant aux joueurs de découvrir les nouveautés que propose ce second volet. On vous explique comment y accéder.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 12h46] Blizzard est décidément en pleine effervescence. Entre la sortie de Diablo Immortal et celle d'Overwatch 2, le géant américain du jeu vidéo, récemment racheté par Microsoft a du pain sur la planche. Et les hostilités ont commencé avec le début de la bêta fermée d'Overwatch 2. Annoncé à la BlizzCon 2019, ce second opus est prêt à accueillir les joueurs au cours d'une bêta fermée qui a lieu depuis le 26 avril et se prolongera au cours des prochains jours. Les fans de ce FPS compétitif auront l'occasion de découvrir l'étendue des nouveautés de ce nouveau volet qui proposera, entre autres, un système de ping, une refonte totale de certains héros et une toute nouvelle arrivante : Sojourn. On vous explique comment y participer et tout ce qu'elle contient.

Qui dit nouvelle sortie dit bêta(s) ! Les joueurs sont invités à participer à cette première période de test à huis clos afin que Blizzard puisse tester les capacités de son jeu et de ses serveurs. Tous les joueurs possédant Overwatch et jouant sur PC peuvent participer à cette période de test, en allant s'inscrire sur le site officiel d'Overwatch. Malheureusement, cette bêta n'est pas ouverte à tous, c'est à dire que tous les joueurs ne sont pas garantis de se voir offrir un accès au jeu, mais qu'une partie sera sélectionnée selon des critères prédéfinis. Parmi ces critères, on retrouve la région de jeu, la date d'inscription à Battle.net, la configuration système et autres. Si vous ne vous n'avez pas été sélectionné pour cette première bêta fermée, pas de panique, Blizzard compte en effectuer plusieurs prochainement. Elles seront ouvertes aux joueurs console et aux nouveaux joueurs.

Pour aller droit au but, la bêta fermée d'Overwatch 2 se tiendra dès le 26 avril prochain. Il s'agira d'une période de test de plusieurs jour qui fait suite à l'alpha uniquement réservée aux développeurs et aux joueurs professionnels. Pour Blizzard, cette période de test ouverte à une plus large audience permettra de prendre la température des foules vis à vis d'Overwatch 2 tout en testant la capacité de ses serveurs face à une grande affluence de joueurs.

Qui dit bêta dit nouveau contenu ! Overwatch 2 va enfin montrer son vrai visage aux joueurs le 26 avril prochain et proposera tout un tas de nouveauté pour séduire les joueurs. On y retrouvera les modes classiques d'Overwatch en 5 contre 5, mais aussi un nouveau mode de jeu "Push". Pour continuer sur les nouveautés, on y apercevra aussi quatre nouvelles cartes, Circuit Royal, Midtown, Toronto, et Rome, ainsi que les reworks de quelques personnages bien connus que sont Orisa, Doomfist, Bastion et Sombra. Mais la plus grosse surprise de cette bêta fermée c'est bien l'arrivée d'un nouveau héros, Sojourn, le premier à rejoindre Overwatch depuis 2 ans. Sojourn a vu son identité et son histoire révélés par le court métrage ci-dessous.

Sojourn, de son vrai nom Vivienne Chase appartenait aux forces spéciales canadiennes et a rejoint Overwatch après une brève collaboration avec Jack Morrison, l'ancien et disparu capitaine de l'organisation. Aucune information pour l'instant autour de ses compétences, il faudra donc plonger dans la bêta fermée pour la découvrir plus en détail !