Final Fantasy 16 : date de sortie, trailer... Les annonces du State of Play

Après un peu moins de deux années de silence radio, Final Fantasy XVI s'est enfin dévoilé dans le récent State of Play de Sony. L'occasion pour Square Enix de nous montrer tout ce que recèle ce RPG titanesque.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 10h33] Après un peu moins de douze mois sans nouvelles, Final Fantasy XVI est enfin sortie de sa tanière. Le RPG phare de Square Enix s'est annoncé dans un State of Play de Sony, nous montrant le plein potentiel de cet ultime opus sur Playstation 5. Mais ce n'est pas tout, en plus d'un trailer, d'une fenêtre de sortie et d'informations inédite, Square Enix nous a offert un article blog complet pour nous informer de l'état d'avancement du jeu. On peut y apprendre que le jeu est quasiment jouable mais nécessite encore quelques petits ajustements ça et là, une bonne nouvelle pour tous les fans de la franchise qui attendent cette suite depuis un moment. On vous résume l'essentiel.

Un nouveau trailer

Une nouveauté de taille en ce début de mois de juin : de nouvelles images de Final Fantasy XVI. Appelée "Dominance", cette courte séquence nous en apprend un peu plus sur l'intrigue de ce seizième opus. On peut y découvrir quelques images du monde médiéval fantastique de Valisthéa, qui accueillera nos protagonistes dans une aventure aux proportions titanesques. On peut aussi en apprendre plus sur les "Primordiaux", ces créatures gigantesques liées à certains personnages dont on a également découvert le visage hier soir. Vous pouvez en apprendre plus sur l'article blog (en anglais) de Playstation.

Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi eu le droit à un message d'Hiroshi Takai, le réalisateur du jeu : "Pour commencer, permettez-moi de m'excuser de vous avoir fait attendre si longtemps avant de nouvelles informations sur Final Fantasy XVI. Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est enfin arrivé ! Dans notre nouveau trailer, nous vous présentons de nouveaux Eikons, ainsi qu'un aperçu de notre nouveau système de combat chargé en action et de la liberté qu'il offre au joueur. Et en ce qui concerne la progression du développement du jeu, je suis heureux de vous annoncer qu'il est est entièrement jouable de A à Z, mais nécessite encore une optimisation et des ajustements. Il reste toujours une montagne de défis à relever alors que nous entrons dans la phase finale de notre travail. En attendant restez connectés, nous ferons de notre mieux pour ne pas vous faire attendre trop longtemps avant de nouvelles informations."



Des nouveautés côté gameplay

Au centre de l'intrigue de ce nouveau Final Fantasy, on retrouve les Eikons, ces créatures d'une puissance colossale contrôlées par des Dominants. Oui, car à Valisthéa, les humains peuvent se rendre maîtres de titans, et profiter de leur pouvoir pour influencer le monde qui les entoure. Dans le nouveau trailer de Final Fantasy ci-dessus, on nous présente deux nouveaux personnages, tous deux Dominants de "Primordiaux". Benedicta Harman et Hugo Kupka ont joué de leurs pouvoirs respectifs pour gagner des positions influentes dans le royaume. Et leur opposition pourrait avoir des proportions titanesque. On a aussi pu apercevoir de nouvelles séquences de combat qui confirment que l'action se déroulera en temps réel et non au tour par tour si cher à la franchise.

A défaut de nous fournir une date exacte de sortie lors du récent State of Play de Sony, Square Enix offre une fenêtre. Le jeu est prévu pour l'été 2023 sur Playstation 5 uniquement. Difficile d'inclure la PS4 dans l'équation de ce RPG titanesque, qui risque de requérir des compétences techniques à la hauteur de ses ambitions. En tous cas, les premiers visuels de Final Fantasy XVI sont assez impressionnants, et montrent la capacité de PS5 à proposer des performances de haut rang. En espérant que d'ici à l'été 2023, elle soit disponible pour tous ceux qui souhaitent se la procurer.