Skate 4 : EA dévoile du gameplay et ouvre les tests aux joueurs

Skate est de retour ! La licence de jeux de skateboard fait une grande réapparition plus de douze années après Skate 3 pour nous présenter son quatrième volet : skate. Visionnez une présentation de pré-alpha pleine d'humour et découvrez comment rejoindre le programme de test du jeu dans cet article.

[Mis à jour le 01 juillet 2022 à 14h52] Souvenez-vous, nous sommes en 2009, vous vous rendez chez un copain ou une copine après la piscine, allumez sa Playstation 3 et lancez Skate 2. Les hollies et les tailslides n'ont plus aucun secrets pour vous et surtout on se fait un peu moins mal qu'en vrai. Si ces souvenirs vous rappellent quelque chose, alors vous serez ravis d'apprendre que Skate est de retour. La licence d'EA s'offre un quatrième volet développé par le studio canadien Full Circle, sobrement appelé "skate." (on garde Skate 4 ici). Le jeu nous a été présenté avec humour tout récemment à travers des images de gameplay "pre-pre-pre-alpha" qui ont convaincu les fans. Mais ce n'est pas tout, EA ouvre aux joueurs volontaires l'opportunité de rejoindre le programme de test du jeu, afin de pouvoir accompagner Full Circle dans le développement de son produit. On vous explique tout.

C'est donc en montrant quelques images de gameplay de son jeu que skate. a fait parler de lui. Full Circle ne s'est pas trop posé de question et n'a pas hésité à partager avec humour des séquences de jeu d'une pre-alpha brute. Des images qui ont sérieusement convaincu les fans et les joueurs qui attendent le retour de la célèbre licence avec impatience depuis 12 ans. Ce cocktail nous donne un trailer déjà visionné pas moins de 200 000 fois en moins de 24h, la preuve que la demande pour les jeux de skateboard est toujours présente. Il faut dire que ce genre de titres a marqué toute une génération de joueurs, dominant le marché des sorties Playstation 3 et Xbox 360 pendant plusieurs années. C'est donc 12 années après son dernier volet que la franchise d'EA est de retour. Et la bonne nouvelle, c'est que les joueurs peuvent s'impliquer dans le développement du jeu grâce à un nouveau programme de test créé par Electronic Arts.

En effet, l'éditeur américain vous propose de rejoindre les playtest du jeu grâce à son programme "Insider skate." Ce programme est décrit sur sa page officielle par les mots qui suivent : "En tant qu'insider skate., vous pouvez jouer aux premières versions du jeu et donner votre avis tout au long de l'aventure du développement. Nous devrons élargir l'accès à skate. progressivement au fur et à mesure du développement pour vous assurer une expérience optimale. Nous ne pouvons donc pas vous garantir le moment où vous pourrez jouer."

Si vous souhaitez rejoindre le programme de développement Insider skate. vous pouvez vous rendre sur la page suivante. Il vous faudra tout de même posséder un compte EA pour vous y inscrire.

Vous l'aurez compris en lisant les quelques lignes ci-dessus, Skate 4, nommé sobrement skate. n'en est qu'aux premières étapes de son développement. Un développement dans lequel EA compte impliquer les fans et les joueurs grâce à son programme Insider présenté juste ci-dessus. Difficile donc d'imaginer une date de sortie exacte pour le jeu à l'heure où nous écrivons ces lignes. On peut cependant vous affirmer que le jeu ne sortira pas avant la fin de l'année 2022, et probablement pas avant le deuxième semestre 2023. Il faudra donc patienter encore un peu avant d'aller rider en ville, et si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous avez toujours la possibilité de tenter de rejoindre le programme Insider skate. pour un accès anticipé aux versions alpha et bêta du jeu.