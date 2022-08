Mount and Blade Bannerlord 2 : après l'accès anticipé, enfin une date de sortie

Si vous aimez vous plonger dans l'histoire médiévale de l'Europe, Mount and Blade Bannerlord 2 vous dit sûrement quelque chose. Bonne nouvelle, après deux années en accès anticipé, le jeu a enfin une date de sortie.

Mount and Blade est l'une des plus célèbres et ancienne licences de l'histoire du jeu vidéo. Au moment de la sortie de son premier volet éponyme en 2008, le jeu a connu un succès indéniable, séduisant par son concept unique mêlant à la fois la première et la troisième personne, la gestion, la stratégie et l'immersion. Et oui, ça semble beaucoup, mais Mount and Blade poussait encore plus loin la formule que l'on pouvait alors retrouver dans les Total War, en vous proposant d'incarner l'un des soldats de l'une de vos armées directement sur le champ de bataille, tout en vous permettant de gérer vos conquêtes. En bref une licence qui a su convaincre, et dont on attendait des nouvelles depuis un peu plus de dix ans, après la sortie de Mount and Blade Warband en 2010. Or, Mount and Blade 2 est dans les tiroirs depuis quelques années maintenant, annoncé et sorti en early access en mars 2020.

Depuis, les joueurs attendent sa sortie officielle. TaleWorlds Entertainment, le studio derrière son développement ayant été forcé d'accuser le coup, au beau milieu d'une pandémie mondiale et de diverses pénuries problématique. Mais, enfin, le développement du jeu arrive à son dernier chapitre. La sortie officielle du jeu a récemment été annoncée au 25 octobre 2022 par le studio turc, à travers un long trailer nous montrant le lourd potentiel de ce jeu qui tente de tout faire à la fois.

Mais ce n'est pas tout, Armagan Yavuz, CEO de TaleWorlds Entertainment, s'est exprimé sur le sujet. "Ces deux dernières années ont été une longue route semée d'obstacles. Développer un jeu aussi massif et complexe que Bannerlord, pour plusieurs plateformes et au beau milieu d'une pandémie, n'est pas une tâche facile et je suis incroyablement fier du travail de nos équipes. Malgré ces difficultés, nous avons également eu de belles surprises : nous avons trouvé de nombreuses synergies auxquelles nous ne nous attendions pas entre consoles et PC, des synergies qui ont permis au jeu d'évoluer et d'être meilleur que ce qu'il aurait été dans d'autres circonstances, et ce sur toutes les plateformes. Nous avons hâte de proposer le titre à notre superbe communauté, qui nous soutient sur consoles depuis Warband."

Nous souhaitons à toute la communauté fidèle de Mount and Blade 2 : Bannerlord une excellente rentrée, et de très belles conquêtes !