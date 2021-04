Sage 50cloud Ciel : et si un logiciel gérait votre comptabilité ?

Devis, factures, calculs de TVA, stocks... Pas toujours facile de gérer cela au quotidien. Un logiciel, Sage 50cloud Ciel, vous fait gagner du temps et de l'énergie. Bonne nouvelle, il est disponible à la Fnac.

Les charges administratives pèsent sur votre emploi du temps professionnel ? Vous avez l'impression de vous noyer dans ces mêmes tâches répétitives sans parvenir à vous en détacher ? Vous appuyer sur un logiciel de comptabilité peut être une excellente idée. Sage propose justement un logiciel couplé à Microsoft 365 pour dégager votre agenda. Sage 50cloud Ciel allie solution de comptabilité et de gestion commerciales.

Les mises à jour sont régulières, permettant d'obtenir les dernières évolutions légales pour être toujours à jour. Il suffit de connecter le logiciel à votre banque pour obtenir également le suivi des finances de votre entreprise. Le tout en temps réel. De quoi mieux anticiper vos charges actuelles et en attente mais aussi relancer facilement vos prestataires et clients. Pour trouver votre logiciel Sage 50cloud Ciel, rendez-vous sur le site de la Fnac, Fnac.com où plusieurs versions sont proposées actuellement. De la version Entrepreneurs à celle comprenant la Comptabilité et une assistance téléphonique 30 jours, il y en a pour tous les goûts !

(Cet article a été réalisé en collaboration avec la Fnac.com.)