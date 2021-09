"Keynote Apple 2021 : iPhone 13, nouvel iPad... Notre résumé de la conférence"

KEYNOTE. Après un peu plus d'une heure de présentation, Apple a présenté plusieurs de ses produits majeurs qui feront l'actualité pour les mois à venir. Retour sur les annonces de la soirée avec notamment le nouvel iPhone 13 et ses différentes versions.

10:36 - La stratégie d'Apple va-t-elle payer avec l'iPhone 13 mini ? C'est l'une des grandes interrogations suite aux annonces faites par Apple lors de sa Keynote. L'iPhone 13 mini réussira t-il à faire oublier le semi échec que fût l'iPhone 12 mini, dont les ventes restaient très en dessous de ce qui était prévu pour la firme. Pour rappel, l'iPhone 13 mini dispose de toutes les caractéristiques de la version classique, mais dans un gabarit plus petit et à un prix plus accessible. 09:47 - Où et quand précommander le nouvel iPhone ? Comme c'est souvent le cas depuis plusieurs années, Apple a déjà bien planifié la sortie de son nouvel iPhone 13. Ce dernier sera disponible en précommande dès ce vendredi 17 septembre, pour une disponibilité fixée au vendredi 24 septembre. Les précommandes seront disponibles sur le site officiel d'Apple, mais également d'autres revendeurs officiels comme Amazon ou la Fnac qui ne tarderont pas à communiquer sur ce sujet. 09:42 - Quelle reprise pour mon ancien iPhone ? Vous souhaitez acquérir un des nouveaux iPhone 13 dévoilés durant cette Keynote Apple 2021, mais vous bénéficiez déjà d'un appareil Apple ? La marque propose à ses utilisateurs de reprendre leur ancien téléphone à des prix assez avantageux. Le tarif de la reprise dépendra notamment de la capacité de stockage de votre appareil, ainsi que de son état, mais la firme donne déjà une fourchette de prix : Comptez jusqu'à 715 € de bonus de reprise pour un iPhone 12 Pro Max.

Comptez jusqu'à 465 € de bonus de reprise pour un iPhone 12.

Comptez jusqu'à 340 € de bonus de reprise pour un iPhone 11.

Comptez jusqu'à 185 € de bonus de reprise pour un iPhone X. 09:30 - Des retours mitigés au sein de la communauté Apple Avec un peu plus d'une heure de présentation, Apple était attendu au tournant. Si l'entreprise aura réservé de jolies surprises avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération d'iPad et iPad mini, elle déçoit par sa principale star de la soirée : l'iPhone 13. Ce dernier ne comporte toujours pas de chargeur USB-C (comme c'est actuellement le cas chez de nombreux autres appareils concurrents et même de chez Apple), ou de recharge plus rapide. Seuls plusieurs points semblent avoir été améliorés par rapport à la génération précédente, dont l'iPhone 13 reprend la majorité des codes en les améliorant. 06:22 - Plusieurs nouveaux iPhone 13 bientôt disponibles Apple a profité de la conférence Keynote pour dévoiler les nouveaux iPhone à venir pour cette fin d'année 2021. Ces derniers se déclinent en différentes versions, comme ce fût déjà le cas avec l'iPhone 12 l'an passé. Voici les principales informations : l'iPhone 13 sera disponible à partir de 909 € et disposera d'un design très semblable au précédent iPhone, notamment ses deux caméras. Une encoche plus petite est cependant prévue afin de disposer d'une plus grande surface d'écran.

l'iPhone 13 mini sera disponible à partir de 809 € et sera simplement une plus petite version de l'iPhone 13 classique.

l'iPhone 13 Pro sera disponible à partir de 1159 € et équipé d'un 3e capteur photo comme ce fût le cas pour l'iPhone 12 Pro par rapport à sa version classique.

l'iPhone 13 Pro Max sera disponible à partir de 1259 € et également pourvu d'un 3e capteur photo. Il disposera également d'une capacité de stockage inédite de 1 To pour les utilisateurs les plus exigeants. 14/09/21 - 23:32 - Une ambition écologique pour le nouvel iPhone ? C'est un pari que se lance Apple pour cette nouvelle rentrée. L'iPhone 13 et 13 Pro Max ambitionnent de répondre aux soucis écologiques et d'avoir un impact minimal sur l'environnement. Outre les technologies utilisées à l'intérieur de l'appareil avec des matériaux recyclés, les emballages eux aussi abandonneront le plastique. Ainsi, Apple prévoit de réduire son utilisation de plastique de 600 tonnes. Pour rappel, la marque à la pomme prévoyait de supprimer à 100 % le plastique avant l'année 2025. 14/09/21 - 23:19 - Nouvel iPhone..et nouvelle mise à jour ! L'iPhone 13 ne sera pas la seule nouveauté concernant les smartphones Apple. Une mise à jour, iOS 15, est également attendu dès lundi 20 septembre. 14/09/21 - 22:52 - Les précommandes disponibles dès ce vendredi ! S'il faut attendre le vendredi 24 septembre pour avoir son iPhone 13 dans les mains, les précommandes seront elles disponibles dès ce vendredi 17 septembre, à partir 14 heures (heure française). 14/09/21 - 22:48 - L'iPhone 13 est équipé de la caméra la plus avancée de la firme Avec deux capteurs photo revus, Apple promet la meilleure expérience photo pour son nouvel iPhone 13. Cette annonce s'accompagne également de la révélation d'un iPhone 13 mini qui disposera également de capteurs photo améliorés ! Ils permettront notamment de capturer davantage de lumière.

L'iPhone 13, 6,1 pouces, et l'iPhone 13 mini, 5,4 pouces, sont tous deux dotés de caméras diagonales, d'une façade en céramique. Ils sont proposés dans cinq nouveaux coloris : rose, bleu, minuit, starlight et rouge. Ils sont tous deux équipés de la fameuse puce A15 Bionic qui comprend près de 15 milliards de transistors avec un processeur à 6 coeur. C'est le processeur le plus rapide de tous les smartphones, assure Apple. Jusqu'à 50 % plus rapide que la concurrence la plus avancée. Apple a également vanté les mérites de sa nouvelle batterie, capable de durer jusqu'à 1,5h supplémentaire par rapport à la précédente génération.

Il aura fallu attendre la fin de la Keynote d'Apple pour découvrir les nouveaux prix de l'iPhone 13 et de ses différentes versions. Les tarifs pour ce nouveau smartphone d'Apple ne surprennent pas beaucoup :

Aucune surprise puisque ces tarifs sont exactement les mêmes que pour la gamme d'iPhone 12 sortie l'an dernier. Les prix affichés dépendent notamment de vos besoins en espace de stockage. Notez que la version la plus poussée, l'iPhone 13 Pro Max avec 1 To d'espace de stockage, est disponible pour 1839 €.

Malgré des ventes très décevantes pour l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de retenter l'expérience en annonçant un iPhone 13 mini. Ce dernier dispose des même caractéristiques que sa version classique, mais dans un format plus petit, afin d'être facile à ranger et à utiliser. Il est en outre disponible en plusieurs coloris, comme c'est le cas pour la version classique à savoir rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge.

L'iPhone 13 mini est entièrement compatible avec les réseaux de communication 5G, et devrait bénéficier d'iOS 15 à sa sortie. Lancement des précommandes le vendredi 17 septembre pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

Peu de surprises de ce côté, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max viennent logiquement remplace les iPhone 12 Pro et Pro Max de l'année passée. Ces versions dites "haut de gamme" voir premium permettront aux fans d'Apple de bénéficier de la meilleure expérience pour un smartphone de la marque. Comme c'était déjà le cas sur les précédents modèles, les iPhone 13 Pro et Pro Max bénéficient d'un module photo supplémentaire dédié au téléobjectif.

Ces nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max seront disponibles dans les coloris en graphite, or, argent et bleu alpin avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (capacité réservée au Pro Max). Ils pourront être précommandés à partir du vendredi 17 septembre à 14 heures (heure française), pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

Ce furent les deux grandes surprises de la soirée : Apple a profité de la Keynote pour dévoiler de nouvelles versions pour ses tablettes phrases, l'iPad et l'iPad mini. Ces derniers bénéficieront d'un nouveau processeur bien plus puissant que sur les dernières générations, de nouvelles caméras pour des clichés encore plus réalistes, et d'une batterie revue et améliorée, tout en devenant compatibles avec les réseaux de communication 5G.

Les nouveaux iPad et iPad mini peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront disponibles à partir du vendredi 24 septembre. Pour l'iPad classique, le modèle Wi-Fi est disponible à partir de 389 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 529 €, en finition argent ou gris sidéral. Le nouvel iPad offre d’emblée 64 Go d’espace de stockage mais existe aussi avec 256 Go de stockage. Pour l'iPad mini, le modèle Wi-Fi est vendu à partir de 559 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 729 €. Le nouvel iPad mini avec 64 Go ou 256 Go est disponible en rose, lumière stellaire, mauve ou gris sidéral.

Elle était attendue depuis quelques leaks présents sur internet, la nouvelle Apple Watch Series 7 s'est dévoilée durant cette Keynote Apple 2021. Sa première grande nouveauté est de disposer d'un écran plus large et quasiment sans bordures afin que vous puissiez profiter davantage des contenus textes sur votre montre. Les utilisateurs de cette nouvelle version pourront compter sur une autonomie de 18 heures et d'une recharge 33 % plus rapide par rapport à la génération précédente. Elle devient également la toute première Apple Watch à obtenir les indices de protection IP6X pour la résistance à la poussière et WR50 pour la résistance à l’eau. Disponible cet automne à partir de 399 $.