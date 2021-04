Bon plan PC Gaming : 500 euros de réduction sur cet ordinateur portable MSI

BON PLAN PC GAMING. Les PC portables dédiés au gaming sont une solution idéale pour pouvoir jouer en toute occasion. Souvent assez onéreux, ces derniers sont régulièrement en promotion comme cet ordinateur MSI proposé aujourd'hui à 1099,99 euros...

Pas facile de conjuguer gaming et voyages ! C'est pourquoi de plus en plus de joueurs se tournent vers des ordinateurs portables dédiés au jeu. Puissants et faciles à transporter de par leur petit gabarit, les PC portables gamer permettent de profiter pleinement de vos jeux vidéo où que vous soyez. Le marché des ordinateurs portables dédiés au gaming est actuellement en plein essor avec la pandémie mondiale. Une excellent occasion pour s'équiper dès maintenant avec ce PC portable gamer MSI en promotion sur CDiscount.

PC Portable Gamer - MSI GL65 Leopard 10SFK-640FR - 15,6- FHD 144Hz - i5-10300H - 16Go - Stockage 1To SSD - RTX 2070 - Win10 - AZERTY 1599,00 € 1099,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Profitez de vos jeux où que vous soyez

Disponible à 1099,99 euros au lieu de son tarif habituel de 1599,99 euros, ce PC Portable gamer MSI dispose de sérieux atouts pour combler les joueurs les plus exigeants. Équipé d'un processeur Intel i5 (10e génération) et de 16 Go de mémoire vive, cet ordinateur est suffisamment puissant pour supporter la majorité des jeux actuels y compris les plus récents. Côté affichage, vous pourrez compter sur sa puissante carte graphique GeForce RTX 2070 de chez NVIDIA ainsi que sa résolution de 1920 x 1080 (full HD) pour profiter pleinement de vos jeux et activités multimédia. Livré avec un système d'exploitation (Windows 10) et un disque dur SSD d'une capacité de 1 To, ce PC vous permet d'installer directement vos jeux vidéo préférés.