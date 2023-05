Ces célèbres écouteurs sans-fil sont en promotion, mais pas pour très longtemps

Très souvent recherchés en raison de leur célébrité et leur facilité d'utilisation, les AirPods d'Apple restent pourtant assez onéreux et ce malgré leur ancienneté. Ces écouteurs sans-fil disposent pourtant de multiples promotions chez différents marchands.

Chercher des écouteurs sans-fil performants peut vite devenir une véritable galère. Les marques ne cessent de proposer de nouveaux produits chaque année et il est facile de s'y perdre dans cette jungle d'écouteurs aux designs et performances bien inégaux. Si les écouteurs filaires restent toujours à la mode pour de nombreux utilisateurs, de plus en plus de consommateurs se voient contraints d'adopter un format sans fil suite aux dernières sorties de smartphones qui font l'impasse sur un éventuel port Jack.

Les écouteurs sans-fil disposent pourtant de nombreuses qualités ! On pensera tout d'abord à leur aspect pratique : plus besoin de s'emmêler dans les fils qui ont tendance à partir dans tous les sens une fois rangés dans une poche. Les écouteurs sans-fil disposent généralement d'un boitier inclus afin de ne jamais les éparpiller, mais également les recharger lorsque ces derniers ne sont pas portés.

Lorsque l'on parle des plus célèbres écouteurs sans-fil disponibles sur le marché, on pense forcément aux AirPods de chez Apple. Sortis il y a plusieurs années, ces petits écouteurs blanc se sont rapidement imposés comme une référence en la matière : facile à coupler à un smartphone, performant au quotidien, dotés d'une bonne autonomie... Les AirPods 2 continuent de s'arracher sur les sites de ventes, et ce, malgré la sortie d'une troisième version il y a quelques mois.

AirPods 2 99 euros VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Affiché au prix de base de 149,99 euros, le prix des AirPods 2 peut être nettement abaissé en passant par CDiscount et sa formule VIP baptisée "CDiscount à volonté". Cette offre avec abonnement peut être testé pendant 6 jours gratuitement et vous permet d'économiser 50 euros sur les AirPods 2. La technique pour avoir ces écouteurs sans-fil au meilleur prix est alors la suivante :

Rendez-vous sur la page de CDiscount à volonté .

. Adhérez au programme de CDiscount à volonté (aussi appelé "CDAV").

Ajoutez les AirPods 2 à votre panier pour profiter des 50 euros offerts avec le code AIRPODS50 .

. Procédez au paiement.

Résiliez l'offre d'essai au programme CDiscount à volonté.

En suivant toutes ces étapes, vous profiterez de ces excellents écouteurs sans-fil à leur meilleur prix disponibles sur le web. N'oubliez surtout pas de résilier votre adhésion au programme CDAV sous peine de vous voir facturé des 29 euros par an. Cet abonnement octroie tout de même régulièrement de beaux avantages à ses membres avec des promotions exclusives comme sur ces AirPods 2.