Apple travaillerait sur un appareil pliable complètement nouveau et ce n'est pas celui qu'on croit

Si beaucoup d'utilisateurs attendent qu'Apple lance un iPhone pliable dans les prochaines années, la firme pourrait bien surprendre ses fans en dévoilant un tout autre appareil.

Cela fait maintenant plusieurs années que les smartphones pliables se sont imposés dans le paysage. Si Samsung a été l'un des précurseurs dans le domaine, la firme sud-coréenne compte désormais de nombreux concurrents avec l'arrivée de Oppo ou encore de Motorola. Un marché de plus en plus sollicité également par les consommateurs avec la multiplication des smartphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Flip, dont les ventes ne font qu'augmenter à chaque nouvelle version.

Pourtant, s'il y a un constructeur attendu sur le marché des téléphones pliables, c'est bien Apple. Nombreux sont les fans de la firme à attendre un premier iPhone pliable qui ferait une concurrence redoutable à Samsung sur ce secteur. Selon les premiers rapports, Apple pourrait cependant surprendre de nombreuses personnes en dévoilant bel et bien un appareil pliable... qui n'a rien à voir avec un iPhone !

Un écran pliable made in Apple ?

Plusieurs rapports établissent qu'Apple travaille déjà depuis plusieurs années sur les technologies d'écran pliable. La firme ne compte cependant pas se lancer dans un nouveau marché avant que ce dernier ne soit complètement stable (certains smartphones pliables ayant connus de nombreux désagréments à leur lancement).

Et quand il arrivera, l'écran pliable ne semble pas prévu pour un iPhone ou un iPad, selon le site BusinessKorea, très informé sur la tech. Selon les premières fuites disponibles sur la toile, Apple travaillerait sur une technologie d'écran pliable à destination de son célèbre ordinateur portable : le MacBook.

Vous avez bien lu : selon le portail spécialisé en Corée du Sud, déjà connu pour avoir rapporté de multiples fuites, Apple prévoirait de dévoiler son tout premier MacBook avec écran pliable d'ici 2025 pour une sortie de quelques modèles l'année suivante. La stratégie derrière un tel produit serait de proposer une expérience à mi-chemin entre l'iPad et le MacBook. Imaginez donc un ordinateur portable surpuissant et capable de se plier pour être utilisé comme une tablette lorsque vous en avez besoin.

Les premières rumeurs au sujet d'un appareil Apple pliable faisaient déjà état d'une tablette iPad pouvant se rétracter. Apple reviendrait donc sur cette initiative en mixant deux de ses produits les plus connus : le MacBook et l'iPad. On se demande maintenant à quel prix un tel produit pourrait bien être proposé tant les écrans pliables coûtent une petite fortune à produire...