Prise en main des TimeKettle WT2 Edge : des écouteurs de traduction en temps réel

Les WT2 Edge sont des écouteurs permettant une traduction instantanée de vos conversations. Nous avons pu les prendre en main et le résultat s'avère bluffant.

Timekettle, vous connaissez ? Cette marque plutôt méconnue du grand public distribue plusieurs appareils de traduction en temps réel, notamment à destination des entreprises et professionnels. Forte d'une campagne Kickstarter couronnée de succès en 2017, la firme a continué son expansion jusqu'à proposer aujourd'hui diverses solutions et appareils. Outre ces petits boitiers de traduction, Timekettle propose également quelques écouteurs spécialisés dans la traduction des conversations en groupe ou entre deux personnes.

Nous avons pu essayer les écouteurs WT2 Edge pendant plusieurs semaines. Ces derniers sont notamment décrits comme des "appareils de traduction fluide et en temps réel" sur le site de l'entreprise. Découvrez notre prise en main des WT2 Edge.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque. Nous avons disposé d'une liberté totale dans le ton et la rédaction de cet article.

Le récap de notre prise en main des écouteurs WT2 Edge Des traductions claires et effectuées de façon très fluide

et effectuées de façon très fluide Application facile à prendre en main et appareillage très simple à effectuer

et appareillage très simple à effectuer Une autonomie correcte La recharge un peu lente

L'obligation de disposer d'un compte ainsi que certains tutoriels non traduits

Un design sommaire qui se glisse partout

Nous n'allons pas y aller par quatre chemins : les WT2 Edge ne se démarquent pas par leur design. Ce dernier ressemble, à s'y méprendre, à n'importe quel écouteur sans-fil que l'on pourrait retrouver dans une boutique spécialisée. A la différence que les WT2 Edge sont pourvus d'une petite LED en forme de bulle de discussion. Cette dernière n'est pas qu'esthétique puisqu'elle permet de savoir lorsque les écouteurs sont en cours de fonctionnement ou même s'ils sont appareillés. Une façon simple de s'assurer que ces derniers puissent fonctionner correctement en vue d'une traduction.

© Linternaute / Julian Madiot

Le port global des WT2 Edge s'avère tout de même agréable. Nous avons pu essayer les écouteurs pendant des réunions allant d'une dizaine à une quarantaine de minutes sans ressentir de gêne ou douleurs au niveau de l'oreille. Ces derniers ne sont cependant pas pensés pour être portées pendant de longues heures (comme ce pourrait être le cas d'écouteurs de musique comme les AirPods) aussi conseillerons-nous de les réserver pour des besoins spécifiques comme des meetings ou discussions.

Le boitier des WT2 Edge ne se distingue pas non plus et se contente d'un joli revêtement en plastique réfléchissant avec le nom de la marque Timekettle par dessus. Ce dernier reste cependant discret et pratique pour être rangé dans une poche, un tiroir ou un petit sac. Le boitier est également pourvu d'une petite magnétisation pour empêcher de l'ouvrir sans le vouloir et de risquer de faire tomber les écouteurs. Pas bête !

Les WT2 Edge ne sont également pas avares en accessoires. Timekettle fournit donc le boitier, les écouteurs, un manuel d'utilisation, d'autres embouts, un câble de recharge (sans bloc) et une carte "Timekettle Fish Card" sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard.

De la traduction instantanée et sous plusieurs formes

Nous l'avons évoqué précédemment : les WT2 Edge sont des écouteurs dont le but est de fournir des traductions en temps réel de vos conversations. Une fonctionnalité idéale pour deux profils selon nous :

Les professionnels qui doivent gérer des relations B2B avec des correspondants étrangers.

Les voyageurs qui souhaitent tenir une conversation avec une personne ne parlant pas leur langue.

Nous avons donc pu essayer les WT2 Edge lors de ces deux situations. Les écouteurs disposent justement de plusieurs options pour la traduction qui peuvent s'avérer idéales selon la situation.

Afin d'utiliser les WT2 Edge, il convient de s'équiper de l'application officielle de Timekettle. Et oui malheureusement ces écouteurs restent dépendants d'une application, et donc d'un téléphone pour fonctionner correctement. Il faut également créer ou se connecter à un compte pour pouvoir utiliser les services de la firme (bien qu'il reste possible d'utiliser un compte Google, Facebook ou WeChat).

L'interface de l'application est plutôt bien pensée. Dommage que les tutoriels soient en anglais. © Linternaute / Julian Madiot

Les WT2 Edge disposent de plusieurs modes très intéressants pour la traduction en temps réel. Ces derniers sont à utiliser en fonction de vos préférences ou de la situation :

Mode simulateur : chaque interlocuteur porte une oreillette. Vos mains restent ainsi libres et chaque écouteur traduit ce que la personne énonce.

Mode d'écoute : parlez au microphone près du haut-parleur pour obtenir une traduction directement dans les écouteurs.

Mode haut-parleur : en portant les deux écouteurs, confiez votre téléphone à une autre personne pour obtenir la traduction.

Mode tactile : un écouteur par personne. Touchez l'écouteur ou le microphone pour passer d'un interlocuteur à un autre.

Bien que nous n'ayons rencontré aucun problème particulier avec les modes disponibles, nous avons tout de même privilégié les deux premiers lors de nos tests. Le mode simulateur est notamment parfaitement adapté pour garder les mains libres et pouvoir effectuer des présentations lors d'une réunion avec un autre interlocuteur. Nous avons également apprécié, lors d'une discussion avec une personne non francophone, de pouvoir porter chacun un écouteur tout en montrant des choses comme des informations sur notre téléphone pour trouver notre route ou une localisation.

Concernant les traductions, rien à redire. Les résultats sont instantanés et extrêmement fluides. Au point qu'il est assez facile de sortir quelques phrases parasites qui peuvent être mal interprétées par les WT2 Edge. Il faut donc rester un minimum concentré et parler de vive voix pour que les écouteurs captent bien les phrases à transmettre. Le résultat s'avère assez bluffant, et nous avons pu effectuer de nombreuses traductions en temps réel.

Une quarantaine de langages disponibles

Les écouteurs WT2 Edge supportent actuellement 40 langues différentes et 93 accents distincts. Un grand choix est donc disponible pour vos besoins avec notamment l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le danois, le russe ou le cantonnais. Ces traductions requièrent cependant une connexion internet pour pouvoir être opérées.

Il existe cependant un mode hors ligne pour les cas où vous ne disposeriez pas de réseau (dans un avion, un pays où vous n'avez pas de données mobiles ou une zone mal desservie par exemple). L'application met alors 8 langues différentes à disposition incluant le chinois, l'anglais, le japonais, le coréen, l'espagnol, le russe, l'allemand et le français.

Ces traductions hors ligne ne sont cependant pas comprises avec l'application et doivent être "achetées" via des points baptisés Fish. Une traduction "anglais vers français" coûte par exemple 5 Fish. La même traduction dans l'autre sens, "français vers anglais", coûte également 5 Fish.

Heureusement, l'acquisition des WT2 Edge garantit également une carte vous garantissant 30 crédits à utiliser pour acquérir les traductions dont vous avez besoin. Il faudra cependant s'assurer de les "acheter" au préalable pour les ajouter à l'application avant que vous n'utilisiez cette dernière sans connexion.

Une autonomie correcte, mais une recharge qui prend un peu son temps

Timekettle annonce une autonomie de trois heures pour ses écouteurs WT2 Edge. Bien que nous n'ayons pas pu vérifier cette donnée (difficile de réaliser trois heures entières de traductions), nous sommes tentés de les croire. Après une heure d'utilisation, nos écouteurs affichaient respectivement 65% et 62% de leurs batteries.

Il est également possible de ranger les écouteurs dans leur boitier pour profiter d'une première recharge pouvant aller jusqu'à 12h d'autonomie. Idéal si vous avez besoin de réutiliser les écouteurs plusieurs fois dans la journée.

Côté recharge, comptez un peu plus de 1h20 pour passer de 0 à 100%. C'est un peu lent. Heureusement, il est possible de recharger suffisamment les écouteurs pour en profiter "sur-le-pouce" en quelques minutes.

Notre conclusion à la prise en main des WT2 Edge

Si le prix plutôt élevé de 349 euros des WT2 Edge nous avait quelque peu fait peur avant de les essayer, nous avons finalement été plutôt convaincus. La promesse initiale est tenue : les écouteurs traduisent facilement les conversations et échanges pour peu que ces derniers soient énoncés de vive voix et suffisamment clairs. Les traductions sont très fluides au point qu'il peut être assez facile de voir des termes non voulus (telles que des onomatopées) être également traduits lors de nos séances de test.

On pourra éventuellement reprocher l'obligation de disposer d'un compte et de l'application mobile pour profiter des WT2 Edge, mais le mode hors ligne permet tout de même de disposer des outils nécessaires lorsqu'une traduction est requise là où vous n'avez aucune connexion.