Xiaomi 11T : de nombreuses promotions disponibles

XIAOMI 11T PRO 256 Go Bleu

Alors que la gamme Mi 10T et 10T Pro ont été lancés en octobre 2020, les prochains smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro ont été officialisés chez nous au milieu du mois de septembre. Après une large présentation de différents appareils, dont les Xiaomi 11T et 11T Pro, il a été officialisé que ces nouveaux appareils étaient disponibles à partir du 12 octobre 2021.

Voici la Série #Xiaomi11T.



En résumé : une nouvelle ère pour la charge rapide, une caméra 108MP de niveau professionnel et un écran prodigieux !



Rendez-vous le 28 septembre à 18h00 pour de nouvelles révélations pic.twitter.com/CdJ1WxThGj — Xiaomi France (@XiaomiFrance) September 15, 2021

D'autres produits ont également été présentés lors de cette conférence qui s'est tenue à la même période que la Keynote d'Apple. Les Mi 11T et Mi 11T Pro sont disponibles depuis la mi-octobre, et nous tiendrons cet article à jour avec les meilleures offres disponibles. Leur sortie permet également de bénéficier de quelques baisses de prix bienvenues sur les anciens 10T et 10T Pro.