Redmi Note 11 Pro : le nouveau Redmi Note disponible en précommande

REDMI NOTE 11 PRO. Xiaomi vient de dévoiler son nouveau Redmi Note 11 Pro et de lancer les précommandes dans la foulée. Découvrez les caractéristiques du plus puissant des smartphones Redmi Note et où le trouver au meilleur prix.

Plusieurs semaines après la sortie de son Redmi Note 11, la firme Xiaomi dévoile et lance les précommandes de son nouveau Redmi Note 11 Pro. Ce nouveau téléphone est ensé pour être le modèle le plus puissant de la gamme avec son bel écran AMOLED et son taux de rafraichissement de 120 Hz. Si vous souhaitez disposer du meilleur Redmi Note 1 1 Pro, il est possible de précommander votre exemplaire avant sa sortie officielle.