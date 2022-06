Realme GT Neo 3 : enfin disponible, où le trouver au meilleur prix

REALME GT NEO 3. Après une petite semaine de précommandes, le Realme GT Neo 3 est désormais disponible à la vente. Découvrez son meilleur prix actuellement affiché.

Le nouveau Realme GT Neo 3 est disponible depuis le mercredi 15 juin. Le dernier téléphone de la firme continue de s'inspirer des courses automobiles pour son design. Le Realme GT Neo 3 est notamment déjà passé entre les mains de notre rédaction, et s'est révélé être un excellent smartphone haut de gamme.

Si vous souhaitez disposer du Realme GT Neo 3, ce dernier est désormais disponible à la vente chez Amazon. D'autres marchands devraient cependant disposer du téléphone lors de sa sortie.

Le Realme GT Neo 3 est disponible depuis le 15 juin 2022. La rédaction de Linternaute.com a cependant pu tester le téléphone en exclusivité, avant sa sortie européenne. Découvrez notre test du nouveau Realme GT Neo 3, le nouveau smartphone de la firme, qui mise notamment sur sa puissance et sa recharge ultra rapide.

Quelles sont les caractéristiques du Realme GT Neo 3 ?

La fiche technique du Realme GT Neo 3 était déjà connue il y a plusieurs mois. Il faut dire que le téléphone est disponible depuis un moment de l'autre côté du globe. Ses spécificités en font un téléphone de milieu-haut de gamme dont le principal atout vient de sa charge ultra rapide compatible 150 W, en faisant la recharge la plus rapide au monde. Cette dernière permet de recharger 50% de la batterie du Realme GT Neo 3 en seulement 5 petites minutes. Il faudra cependant vérifier si cette recharge ultra rapide ne fait pas trop chauffer le téléphone, ce qui pourrait sérieusement impacter la durée de vie de sa batterie.

Côté puissance, le Realme GT Neo 3 est équipé d'une puce MediaTek Dimensity 8100. Cette dernière permet au téléphone de lancer la majorité des jeux disponibles sur le marché en très bonne qualité. Ce processeur est épaulé par 8 à 12 Go de RAM selon la version choisie. Si la recharge de l'appareil est promise comme très rapide, il faudra voir si le processeur gère bien les ressources du téléphones également. Notez également que le processeur MediaTek Dimensity 8100 rend le Realme GT Neo 3 compatible avec les réseaux 5G.

Deux des trois coloris disponibles pour le Realme GT Neo 3. © Realme

Au niveau de son écran, le Realme GT Neo 3 est pourvu d'une dalle AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces. Cet écran bénéficie également d'un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz pour une fluidité exemplaire lors de votre navigation au sein d'applications ou de vos jeux.

L'une des principales qualités du Realme GT Neo 3 provient de sa recharge hyper rapide. Alors que le constructeur Xiaomi semblait leader dans le domaine avec une charge de 120 W, Realme pourrait bien créer la surprise. Le Realme GT Neo 3 est compatible avec la recharge rapide 150 W, ce qui permet au smartphone de recharger la moitié de sa batterie en seulement 5 minutes !

Quelles sont les caractéristiques du Realme GT Neo 3T ?

Le Realme GT Neo 3T est une autre version du prochain smartphone Realme au centre de plusieurs rumeurs. Ce modèle a tout d'un GT Neo 2 remis au goût du jour, puisqu'il regroupe plusieurs des caractéristiques de l'ancien smartphone de la firme. Il s'impose ainsi comme une version plus abordable du GT Neo 3, tout en restant dans le thème de la course automobile. Parmi les caractéristiques propres au Realme GT Neo 3T, il est possible de citer :

Un processeur Snapdragon 870 5G.

Une charge rapide 80 W.

Un écran AMOLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz.

Une triple caméra dont capteur principal de 64 Mpx.

Le Realme GT Neo 3T est disponible en Europe depuis le 15 juin 2022, en deux versions 128 et 256 Go d'espace de stockage. Ce nouveau téléphone est proposé à partir de 429,99 euros sur la boutique officielle de Realme, ainsi que sur les sites web d'Amazon, Fnac et Darty.

A quel prix est disponible le Realme GT Neo 3 ?

Le prix en Europe du Realme GT Neo 3 a mis quelques jours avant d'être connu. Ce nouveau téléphone était assez attendu en Europe, et semble donc toujours se diriger vers le milieu-haut de gamme. Le Realme GT Neo 3 est disponible en deux versions distinctes selon vos besoins en mémoire vive.

Realme GT Neo 3 (8 / 256 Go) : 599,99 euros.

Realme GT Neo 3 (12 / 256 Go) : 699,99 euros.

Notez que seule la deuxième version est compatible avec la recharge ultra rapide 150 W. La première version, disponible à partir de 599,99 euros, est compatible avec la recharge rapide 80 W. Ces deux modèles sont disponibles sur la boutique officielle de Realme ainsi que sur d'autres revendeurs officiels comme Amazon.

La date officielle du Realme GT Neo 3 a été communiquée en milieu d'année et fixée au 15 juin 2022. Le Realme GT Neo 3 a déjà été présenté lors du dernier Mobile World Congress, notamment auprès de la presse spécialisée. Notre rédaction a également pu tester le Realme GT Neo 3 en avant première. Nous vous tiendrons au courant des éventuelles offres de promotions à venir sur le dernier téléphone de la firme.