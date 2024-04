Cette toute nouvelle arnaque à l'IA fait des ravages au sein des familles

L'intelligence artificielle a également apporté avec elle une série de nouvelles arnaques très élaborées.

L'IA a le vent en poupe depuis plusieurs mois. Qu'il s'agisse du célèbre ChatGPT qui permet de répondre à des questions ou de MidJourney qui permet de générer entièrement des images, l'intelligence artificielle se répand rapidement dans nos usages.

Aujourd'hui, il est assez facile de réaliser toutes sortes de fake news en utilisant de l'intelligence artificielle. On ne compte plus le nombre d'images fabriquées de toute pièce et diffusées sur Facebook pour faire croire à une situation qui ne s'est jamais produite. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le panneau et n'arrivent pas à faire la différence entre une véritable photo et une image générée par IA. L'intelligence artificielle a donc donné des idées aux hackers et personnes malintentionnées pour créer une toute nouvelle arnaque en ligne. Cette dernière est extrêmement bien pensée et difficile à comprendre pour certaines victimes puisqu'elle permet d'imiter la voix de vos proches !

Le procédé est simple : les hackers vont d'abord enregistrer votre voix en la récupérant via différents procédés (vos vidéos postées en ligne, vos audios disponibles sur le net, etc...). Plus ils récupèreront d'extraits et plus élaborée sera l'arnaque. Une fois que suffisamment d'échantillons audio sont en leur possession, les hackers se servent d'un logiciel en ligne ou qu'ils ont eux-mêmes développé pour extraire les particularités de votre voix. Cela leur permet alors de taper n'importe quel texte pour que l'IA le lise en imitant votre voix !

La suite de l'arnaque est assez simple. Une fois votre voix en leur possession, les pirates informatiques vont tâcher de joindre quelqu'un de votre entourage. Famille ou ami, ils se débrouillent pour récupérer le numéro de leur potentielle victime pour lui passer un coup de téléphone. A partir de là, il leur suffit de prétexter avoir un nouveau portable pour appeler la personne de votre entourage et demander de l'argent. La victime, persuadée qu'elle est actuellement au téléphone avec vous, ne va pas se poser de questions et faire les virements demandés.

L'association internationale "Better Business Bureau" (ou BBB) a notamment donné plusieurs mises en garde contre cette nouvelle arnaque qui se développe rapidement et sème déjà le trouble au sein de nombreuses familles. L'association rappelle qu'il ne faut jamais envoyer d'argent en urgence et qu'il vaut mieux tenter d'appeler la personne en question à son numéro habituel pour s'assurer qu'elle a bel et bien perdu son ancien téléphone comme elle le prétend. N'hésitez pas non plus à appeler l'entourage de la personne qui tente de vous joindre pour vous assurer de sa situation d'urgence.