"Les sciences représentent 40% des vidéos les plus vues sur TikTok"

INTERVIEW - L'application TikTok accélère sa position sur le marché français avec davantage de contenus consacrés à l'éducation. Nous avons pu nous entretenir avec Fabien Laxague, directeur de la communication de TikTok en France.

Avec près de 1,6 milliard d'utilisateurs inscrits et actifs à travers le monde, l'application TikTok fascine autant qu'elle dérange. Depuis sa sortie globale en 2016 jusqu'à sa récente coupure en Nouvelle Calédonie, l'application phare du groupe ByteDance n'a de cesse de proposer de nouveaux contenus et fonctionnalités pour dédiaboliser son image auprès du grand public. Nombreuses sont les personnes à voir d'un mauvais oeil l'utilisation massive de TikTok, en France comme à l'étranger, notamment chez les plus jeunes utilisateurs.

Réponse ou non aux critiques, TikTok a commencé à fournir à ses utilisateurs des contenus éducatifs. L'application vient récemment de dévoiler un nouveau fil d'actualité baptisé "STEM" et centré autour de la science afin d'inciter les jeunes à découvrir et partager davantage de contenus pédagogiques. Nous avons pu nous entretenir avec Fabien Laxague, directeur de la communication de TikTok en France, de ce nouveau fil d'actualités et des ambitions de TikTok sur le territoire français.

Linternaute - TikTok a récemment lancé le fil d'actualités "STEM". Pouvez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit ?

Fabien Laxague - "Ce fil "STEM" met exclusivement en avant du contenu éducatif en s'appuyant sur quatre thématiques, à savoir les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, afin de découvrir et d'apprendre, de façon différente. Le fil "STEM" sera proposé en parallèle du célèbre fil "Pour Toi" de TikTok, et mettra en avant un contenu en langue anglaise, avec sous-titrage automatique en français.

Le fil d'actualités STEM sera donc bien proposé aux plus jeunes utilisateurs de l'application. Comment allez-vous vous y prendre pour garantir des vidéos saines et de haute qualité ?

"De nombreux domaines d'apprentissage sont devenus populaires sur TikTok."

Pour proposer un contenu "STEM" de haute qualité à l'ensemble de la communauté TikTok, Common Sense Networks et Poynter Institute, seront les deux partenaires de vérifications des faits affiliés à ce fil. Common Sense Networks s'assurera que les contenus proposés sont adaptés au fil "STEM", et Poynter Institute évaluera la fiabilité des informations présentées. Si un contenu ne satisfait pas ces deux critères, il ne sera pas éligible pour le fil "STEM".

Beaucoup de Français sont encore réticents envers TikTok. Que diriez-vous à ceux qui pensent que l'application ne peut conjuguer le format court avec du contenu de qualité ?

Le fil d'actualité "STEM" met l'accent sur les contenus éducatifs. © TikTok / ByteDance

Chaque mois, plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde se retrouve sur TikTok. Très tôt, ils ont su s'emparer de la plateforme, pour partager leurs connaissances et apprendre, sur une grande variété de sujets. Nous avons mis en place des politiques de modération strictes pour garantir que le contenu éducatif est précis et fiable. Nous travaillons avec des modérateurs spécialisés, qui ont reçu une formation approfondie, et ont une expertise et des outils renforcés pour agir sur la désinformation. Cela comprend un accès direct à nos partenaires de vérification des faits qui aident à évaluer l'exactitude du contenu.

L’arrivée de contenus à caractère scientifique dans TikTok n’est pas sans rappeler les précédentes campagnes comme BookTok ou ApprendreSurTikTok avec leurs contenus éducatif. En quoi est-ce important de proposer du contenu thématique ?

"Nous nous sommes engagés à constamment innover sur l'expérience TikTok."

ApprendreSurTikTok est une initiative visant à promouvoir l'apprentissage et la découverte à travers notre plateforme. Ce programme éducatif a récemment franchi le cap symbolique du milliard de vues. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'engouement massif de la communauté TikTok pour l'apprentissage. Nous avons constaté que de nombreux domaines d'apprentissage sont devenus populaires sur TikTok, notamment les sciences, la culture G ou encore les langues. Les sciences représentent 40% des vidéos les plus vues et se hissent en tête du classement.

De plus en plus d’utilisateurs voient apparaître des messages mentionnant une application baptisée “TikTok Notes” qui leur permettrait de conserver leurs photos au sein d’une nouvelle application. Pourquoi cet accent sur la photographie justement ?

Nous nous sommes engagés à constamment innover sur l'expérience TikTok. C'est pourquoi nous explorons les différentes possibilités qui permettront à notre communauté de créer et de partager leur créativité avec des photos et du texte dans un espace dédié à ces formats.

En guise de conclusion, auriez-vous quelques chaines TikTok à conseiller à nos lecteurs ?

La Culture générale s'illustre pleinement sur TikTok. Notre application regorge d'informations humoristiques sous forme de Fun Facts comme le fait Néon sur son compte @Lesavoirsituniles ou @Quiztophercolomb et ses quizz interactifs.