Voici la nouvelle méthode pour protéger votre compte Google contre les fuites de données. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone !

Vous avez toujours eu l'habitude d'utiliser des mots de passe pour accéder à vos sites préférés ? Google a une solution bien plus simple et sécurisée.

Beaucoup d'utilisateurs continuent d'utiliser la traditionnelle combinaison d'identifiants et mots de passe pour accéder à leurs comptes utilisateur sur différents sites web. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des sites d'e-commerce ou même de sites de news, il est aujourd'hui naturel d'accéder à nos données en entrant un pseudonyme ou un mail, suivi d'un mot de passe plus ou moins sécurisé.

Malheureusement, cette méthode est de plus en plus risquée. De nos jours, même les mots de passe les plus élaborés ne prennent que quelques minutes pour être décryptés et utilisés à des fins malhonnêtes. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises et utilisateurs, soucieux de la protection de leurs données personnelles, se mettent à utiliser une méthode plus récente et moderne.

Google a notamment déjà introduit les Passkeys en 2023 pour permettre aux utilisateurs de ne plus avoir à se soucier de leurs identifiants et mots de passe. En 2024, l'entreprise a désormais amélioré grandement cette nouvelle méthode d'identification pour la rendre encore plus facile d'utilisation et sécurisée.

Un Passkey est une méthode qui permet de se connecter à ses espaces clients en utilisant, non pas un identifiant et un mot de passe comme nous l'avons évoqué, mais une solution d'identification biométrique. Cela peut aussi bien concerner votre empreinte digitale que votre visage.

De nombreux smartphones récents disposent aujourd'hui d'une solution d'empreinte digitale ou d'une technologie de reconnaissance faciale pour être déverrouillés. Sur iPhone notamment, il y a le célèbre Face ID qui permet d'accéder à certaines applications. Ces technologies permettent de garder en mémoire votre visage et de n'autoriser l'accès que si vous montrez ce dernier. Pour les smartphones les plus aboutis, un scan entier du visage est effectué et empêche d'utiliser une photo pour détourner le système.

C'est cette solution que Google préconise désormais pour sécuriser vos données personnelles et éviter de potentielles fuites, y compris pour accéder à vos différents comptes en ligne. Il sera bien plus difficile pour un hacker d'accéder à vos données si ce dernier ne peut utiliser votre visage ou vos empreintes.

Pour utiliser les Passkeys sur vos comptes Google, il suffit de se rendre sur la page dédiée à la fonctionnalité depuis un smartphone et de sélectionner les clés de sécurité dont vous disposez en fonction de la marque et du modèle de l'appareil. Vous pourrez même y créer votre propre clé de sécurité pour accéder à vos comptes Google. Notez que cette fonction peut également être utilisée sur un ordinateur ou un MacBook qui dispose d'une solution d'identification par empreinte digitale.