Game Awards 2024 : quel jeu a été sacré "Game Of The Year" ?

Les Game Awards 2024 ont décerné tout un lot de récompenses aux meilleurs jeux vidéos de l'année. Mais quel titre a reçu le prix ultime, celui du Game Of The Year ?

Les Game Awards 2024 ont dignement soufflé leurs dix bougies cette nuit, au travers de nombreuses annonces et de nombreuses nominations. Les trois heures d'évènement n'ont ennuyé personne, chaque minute recélant de nouveautés, de remises de prix ou d'interprétations musicales.

Toutefois, un jeu s'est plus démarqué que les autres. Parmi l'éventail des titres nommés dans la catégorie "Game Of The Year" (GOTY), seul un a pu se hisser jusqu'à la victoire et décrocher le titre ultime de la soirée.

Un jeu qui s'est hissé tout en haut de la victoire

Décerné depuis 2003, le prix GOTY, que l'on peut associer à la Palme d'or au Festival de Cannes, a récompensé tous les meilleurs jeux des vingt dernières années, passant par GTA 5, The Witcher 3 ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Cette année, le prix ultime a été remis à AstroBot, le jeu de plateforme PS5 développé par Team Asobi. Le jeu, qui avait été très bien accueilli par la critique et les joueurs, ne s'est pas contenté que d'un seul prix. En plus de remporter le titre ultime, celui-ci a également reçu le prix du Meilleur Jeu Familial, du Meilleur Jeu d'Action-Aventure et de la Meilleure Réalisation.

Un prix qui a suscité beaucoup d'émotions

Une panoplie de récompenses qui a amené Nicolas Doucet, le directeur du jeu, à venir sur scène avec son équipe pour récupérer la célèbre statuette des Game Awards. Le Français n'a pas réussi à cacher ses émotions lors de son discours, qui a mélangé sanglots étouffés et voix tremblante.

Nicolas Doucet a conclu son discours en remerciant Nintendo, qui a bercé son enfance et qui l'a inspiré pour la création d'AstroBot. L'entreprise japonaise est, d'après le directeur du jeu, remarquable d'ingéniosité et de qualité dans ses créations. Un moment émouvant qui marque un grand pas dans le monde vidéoludique.