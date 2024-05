Ce paradis des Baléares est accessible sans prendre l'avion, c'est même moins cher

Il est possible de partir en vacances dans cette île prisée sans prendre l'avion, voici comment.

Alors que l'été approche à grands pas, il est grand temps de prévoir vos escapades de vacances. Et si l'un des atouts principaux d'une destination peut être la plage, la montagne, le climat ou les infrastructures de loisirs, de plus en plus de personnes cherchent des moyens de s'évader en respectant notre planète et donc... en prenant moins l'avion, pour réduire son empreinte carbone. Ce qui peut s'apparenter à un frein pour certains, est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons pour d'autres !

Et pour les amateurs de fête, de soleil et d'eau turquoise, ce bon plan est fait pour vous : saviez-vous qu'il était possible de partir en vacances dans une destination aussi prisée qu'Ibiza, de manière écologique, en évitant de prendre l'avion depuis Paris, tout en vous évitant les désagréments d'un aéroport ? Le tout en seulement deux étapes et une poignée d'heures de voyage ?

L'aventure commence donc dans la capitale française, où vous embarquez à bord d'un TGV en direction de Barcelone. Le trajet, qui dure environ 6 heures et 30 minutes, vous permet de traverser des paysages pittoresques tout en profitant du confort et de la rapidité d'un train à grande vitesse. Non seulement cette option est plus écologique que l'avion, mais elle vous offre aussi l'occasion de vous détendre, de lire un livre ou simplement d'admirer les vues changeantes de la campagne française et des Pyrénées - ou de faire une sieste.

Une fois arrivé à Barcelone, votre voyage continue avec un ferry vers Ibiza. Ce trajet maritime de 8 heures et 30 minutes vous offre une nouvelle parenthèse inhabituelle après la première partie de votre voyage avec cette fois la mer Méditerranée à perte de vue. Le ferry propose divers services à bord, tels que des restaurants, des espaces détente et même des cabines privées, il est donc possible de faire une nuit confortable. Si ce n'est pas parfait, voyager en ferry permet tout de même de réduire votre impact environnemental par rapport à l'avion.

Ce voyage dure au total 15 heures, réparti en deux étapes et vous permet de faire du trajet vers cette destination de rêve et de fête une aventure nouvelle. Et durable ! Voyager en TGV est une alternative durable, réduisant significativement les émissions de CO2 par rapport à l'avion. De plus, les gares sont généralement situées en centre-ville, ce qui évite les longs trajets en taxi ou en bus jusqu'aux aéroports, et réduit encore plus l'empreinte carbone de votre voyage. C'est une nouvelle façon de partir en vacances qui peut rassurer les gens souhaitant réduire au maximum leur impact sur la planète.