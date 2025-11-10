7 raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous êtes fatigué tout le temps

Une fatigue intense, durable et sans raison particulière peut être le signe d'un problème de santé.

Il est normal de se sentir fatigué de temps en temps, après une courte nuit, quand on est malade… Mais de nombreuses personnes sont fatiguées tout le temps, ou presque, même en dormant suffisamment. "La fatigue est un symptôme fréquent. Elle devient anormale lorsqu'elle perdure malgré le sommeil et le repos", précise l'Assurance maladie.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette fatigue constante chez certains. On pense bien sûr aux maladies qui touchent le sommeil (insomnies, apnées du sommeil...) ou aux carences en fer ou en magnésium, mais d'autres explications plus ou moins graves sont possibles.

La première est généralement facile à traiter : c'est la déshydratation. La fatigue fait en effet partie des principaux symptômes de la déshydratation, qui peut être compensée en buvant plus d'eau, tout simplement ! Il est recommandé de boire environ 1,5 litres par jour.

Ensuite, la fatigue peut être provoquée par des maladies mentales, comme la dépression ou le burn-out. Il s'agit même d'un des symptômes principaux de ces troubles psychiques. La Dr Clare Rooms, médecin généraliste, a précisé à The Sun que "la dépression, l'anxiété et d'autres troubles mentaux peuvent perturber le sommeil réparateur, réduire la motivation et modifier l'équilibre hormonal, ce qui peut affecter votre niveau d'énergie et vous laisser une sensation de fatigue".

La fatigue peut aussi être le signe de certaines maladies physiques chroniques, notamment l'hypothyroïdie. Cette maladie est caractérisée par une production trop faible d'hormones thyroïdiennes, qui provoque chez pratiquement toutes les personnes touchées une fatigue chronique.

Le diabète peut également être à l'origine d'une fatigue. La Dr Rooms explique que "le diabète affecte la façon dont l'organisme gère le sucre dans le sang, ce qui peut également causer de la fatigue, même avec un sommeil suffisant. Si la fatigue persiste ou s'accompagne d'autres symptômes tels que des changements de poids, des sautes d'humeur ou des changements d'appétit, il est important d'en parler à un médecin généraliste", recommande-t-elle.

Bien sûr, la fatigue est souvent le signe d'une maladie qui impacte le sommeil, comme les insomnies, l'apnée du sommeil ou encore le syndrome des jambes sans repos. Les personnes qui souffrent de ces maladies ne dorment pas suffisamment, ou ont un sommeil qui n'est pas réparateur.

Une autre cause courante de fatigue est la prise de médicaments, notamment les psychotropes, antidépressifs, antalgiques, antihistaminiques, antihypertenseurs, sédatifs ou encore les diurétiques. Enfin, une origine plus rare et plus grave de fatigue est le cancer. "La fatigue est le symptôme le plus fréquent chez les personnes atteintes de cancer. C'est également l'effet secondaire le plus courant du traitement du cancer", précise la Société canadienne du cancer.

Bien sûr, une fatigue n'est pas nécessairement le signe d'un cancer ou d'une autre maladie, mais c'est une possibilité qui doit pousser à consulter si elle est intense, inexpliquée et dure malgré une bonne hygiène de vie et de sommeil.