Cette ville accueille très mal les touristes, elle se trouve à 1h30 de Paris

La ville la plus inhospitalière au monde se trouve bel et bien en Europe !

Quand on voyage, au-delà de la beauté des monuments ou la richesse de la culture, l'accueil des locaux est un paramètre plus qu'essentiel à l'expérience. En sondant plus de 12 500 expatriés à travers le monde, l'enquête annuelle InterNations a dressé un classement des villes les plus et les moins accueillantes de la planète. Résultat, c'est une métropole européenne qui se détache du lot pour son extrême froideur...

D'après ses nouveaux habitants, cette ville européenne ne brille malheureusement pas pour son hospitalité. En matière d'accueil, 46% des expatriés interrogés ont eu une opinion négative (contre 20% au niveau mondial). C'est tout naturellement qu'elle s'est retrouvée tout en bas du classement d'InterNations, le plus grand réseau mondial d'expatriés.

La vieille ville de Munich en Allemagne, avec l'hôtel de ville sur la place Marienplatz déserte. © moofushi - stock.adobe.com

Cette ville, c'est Munich, la capitale bavaroise de l'Allemagne que l'on rejoint en 1h30 depuis Paris en vol direct. "Il est difficile d'établir le moindre contact social avec les locaux", argumente un expatrié italien. Interrogés sur leurs relations, 54% des expatriés à Munich reconnaissent que leur cercle social est composé seulement d'autres expatriés (contre 37 % au niveau mondial). Près des deux tiers (65 %) ont du mal à se faire des amis locaux à Munich (contre 41 % au niveau mondial), et seulement 37 % sont satisfaits de leur vie sociale (contre 52 %).

Vous l'avez bien compris : en visitant Munich, ne vous attendez pas à voir les locaux se plier en quatre pour vous aider. L'impression qui domine est celle d'une ville incroyablement bien ordonnée mais dont les habitants, réservés, ne font que peu d'efforts pour engager une conversation, même en anglais, avec les touristes. Même en vous attablant dans un Biergarten iconique, vous pourriez vous retrouver à partager une table avec d'autres touristes... A moins, bien sûr, que le degré d'alcool ne s'en mêle ou que vous vous y rendiez pendant l'Oktoberfest, la célèbre fête mondiale de la bière ou le Bavarois met de côté sa réserve !

Le prochain Oktoberfest de Munich se déroule du 19 septembre au 4 octobre 2026. © ZAHL IMAGES - stock.adobe.com

Le cas de Munich n'est malheureusement pas isolé en Allemagne. Le classement d'InterNations révèle que trois autres métropoles allemandes ferment la marche en matière d'accueil des expatriés : Hambourg, Berlin et Francfort.

Si l'Allemagne attire par son dynamisme économique et sa culture, elle peut repousser parfois pour son manque de chaleur. Et la barrière linguistique peut parfois être un obstacle de plus : si l'anglais est utilisé au travail, l'allemand peut s'avérer indispensable pour tisser des amitiés.