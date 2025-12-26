"Contient une source de phénylalanine" : pourquoi toutes les canettes de Coca Zéro ont cette mention ?

Peu de consommateurs ont peut-être prêté attention à la mention "Contient une source de phénylalanine" sur les canettes de Coca Zéro.

Seuls les consommateurs réguliers ou très attentifs de Coca-Cola Zéro ont sans doute fait attention à cette mention, pourtant présente au dos de chaque canette ou bouteille. Elle est même inscrite en gras pour se démarquer de la (longue) liste des ingrédients. On y trouve l'inscription suivante : "Contient une source de phénylalanine".

Mais savez-vous ce que cela signifie exactement ? La phénylalanine est en réalité un acide aminé essentiel que notre organisme ne peut pas fabriquer lui-même. Nous devons donc l'apporter par notre alimentation. On en trouve notamment dans certaines viandes comme la dinde et le foie de veau, dans les noix, les légumineuses ou encore certains fromages.

Une fois ingérée, la phénylalanine est convertie en tyrosine, un autre acide aminé important pour synthétiser des neurotransmetteurs clés. Ce sont par exemple la fameuse dopamine ou l'adrénaline. La thyrosine aide aussi à la production de mélanine, le pigment qui colore notre peau et nos cheveux.

Mais quel est le lien avec notre canette de Coca Zéro ? Vous le savez sans doute, pour remplacer le sucre, le Coca Zéro contient de l'aspartame, un édulcorant de synthèse. Or l'aspartame est lui-même composé de deux acides aminés : l'acide aspartique et... la phénylalanine. On y voit déjà plus clair mais pourquoi dès lors l'indiquer ?

Chez une personne en bonne santé, un excès de phénylalanine n'est pas dangereux car le corps la transforme en tyrosine et élimine l'excédent. En revanche, les personnes souffrant d'une maladie génétique rare appelée phénylcétonurie ne peuvent pas métaboliser correctement la phénylalanine. Celle-ci s'accumule alors dans l'organisme et devient toxique pour le cerveau, pouvant causer de graves troubles neurologiques si le régime alimentaire n'est pas strictement contrôlé.

C'est pourquoi tous les produits contenant de l'aspartame comme édulcorant doivent obligatoirement porter la mention "Contient une source de phénylalanine". Cet avertissement vise à alerter les personnes souffrant de phénylcétonurie afin qu'elles évitent de consommer ces aliments.

L'aspartame est en effet très répandu, au-delà du Coca Zéro, dans de nombreux produits dits "allégés" ou "sans sucre" : boissons light, chewing-gums, confiseries, desserts lactés... Sur les étiquettes, il est identifié par son nom ou son numéro d'additif E951.

La réglementation européenne, transposée dans le Code de la consommation français, encadre strictement l'étiquetage des produits contenant de l'aspartame. Le fabricant doit obligatoirement faire figurer le code E951 ou le mot "aspartame" dans la liste des ingrédients. De plus, la mention complémentaire "contient une source de phénylalanine" est exigée. En revanche, le fabricant n'est pas tenu d'indiquer la quantité exacte d'aspartame contenue dans le produit. On la trouve aussi sur les autres boissons light ou allégées des concurrents de Coca.

Selon Santé Publique France, les mentions "avec édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" doivent aussi accompagner la dénomination de vente lorsque des édulcorants comme l'aspartame sont utilisés, seuls ou avec des sucres ajoutés. A défaut de sa recette complète, vous avez donc percé l'un des mystères du Coca Zéro !