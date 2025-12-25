Levez les yeux, la première pleine lune de l'année 2026 arrive très vite et elle sera sublime

Les derniers jours de 2025 se profilent et le ciel nous réserve une surprise pour débuter la nouvelle année ! Prêt pour le premier grand spectacle céleste de 2026 ?

Alors que 2026 va tout juste pointer le bout de son nez, un événement astronomique majeur nous obligera déjà à lever le nez vers les étoiles. La première pleine Lune de l'année arrive à grands pas, et elle s'annonce particulièrement éclatante dans le ciel hivernal. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer de celle que l'on surnomme la "Lune des Loups".

Pas de temps à perdre : la pleine Lune vous donne déjà rendez-vous le 3 janvier. Plus haute et plus brillante que d'habitude, elle promet un moment magique pour bien commencer l'année. Son surnom de "Lune des Loups" hérité des tribus amérindiennes fait référence aux meutes qui, affamées par les conditions extrêmes de l'hiver, hurlaient à la Lune aux abords des villages. Cette lunaison marque symboliquement le cœur de l'hiver.

Cette pleine Lune de janvier 2026 se situera dans la constellation des Gémeaux, ce qui lui donnera une position très haute dans le ciel, idéale pour une observation prolongée sans être gêné par les bâtiments ou les arbres. Pour profiter pleinement de l'éclat de cette première pleine lune, pensez à avoir ces réflexes simples : privilégiez un lieu dégagé, loin de la pollution lumineuse des centres-villes surtout si vous souhaitez voir les détails des cratères à l'aide de jumelles.

Quant aux amateurs de photographie, le moment le plus spectaculaire restera le lever de Lune, lorsque l'astre nocturne frôlera l'horizon : un effet d'optique la fera paraître bien plus grosse et pourra lui donner une teinte orangée captivante. Et pour la petite anecdote, le soir du 3 janvier, la Lune ne sera pas seule : elle brillera juste à côté de la planète Jupiter. La géante gazeuse sera visible comme un point très brillant situé juste en dessous et à droite de la Lune.

Commencer 2026 sous la lumière de la Lune des Loups est peut-être l'occasion parfaite de prendre un nouveau départ, sous de meilleurs auspices ? Que vous soyez un passionné d'astronomie ou un simple curieux, ne manquez pas ce premier spectacle gratuit que nous offre la nature. Il ne restera plus qu'à espérer un ciel dégagé pour célébrer dignement ce premier rendez-vous cosmique de l'année.