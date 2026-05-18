"On ne s'y attendait pas du tout" : des chercheurs ont fait une découverte inédite sur ce qu'il se passe quand on bâille

Même si nous bâillons tous, les scientifiques ne savent pas précisément quel est le rôle du bâillement.

Nous bâillons en moyenne 5 à 10 fois par jour. Que ce soit avant de se coucher, au réveil, par ennui ou encore par mimétisme, le bâillement est un phénomène naturel qui se produit chez de nombreuses espèces animales, pas seulement chez l'Homme. Depuis longtemps, des chercheurs tentent de découvrir quel est vraiment son rôle. Plusieurs hypothèses ont été émises : régulation de la température, élimination des déchets... Mais aucune preuve solide n'est venue confirmer une de ces pistes. Des chercheurs australiens ont justement apporté un éclairage inédit sur le rôle du bâillement.

Pour cela, ils ont mené des IRM (imagerie à résonance magnétique) auprès de 22 personnes. Elles devaient bâiller, mais aussi faire des respirations profondes pour simuler un bâillement afin de comparer. Les IRM ont été réalisées au niveau de la vertèbre C3, située dans le cou. Cette zone n'a pas été choisie au hasard : il s'agit d'un "point de passage où circulent le sang et le LCR (liquide céphalo-rachidien) entre le cerveau et le reste du corps", ont expliqué les chercheurs australiens.

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Ils ont ainsi observé que le bâillement modifie "la circulation des fluides autour du cerveau", a expliqué la Pr Lynne Bilston, qui a dirigé l'étude. Plus précisément, lors du bâillement, "le flux du LCR était l'inverse de celui observé lors d'un simple respiration profonde. Lorsque nous respirons normalement, le sang va du crâne vers le cœur, et le LCR va vers le crâne. Mais lors d'un bâillement et uniquement dans ce cas, le LCR quittait le crâne. "On ne s'attendait vraiment pas à ça", a déclaré Adam Martinac, un des auteurs de l'étude, à New Scientist.

Cette découverte est importante car ce liquide, qui entoure le cerveau et la moelle épinière, sert notamment à évacuer les déchets du système nerveux. Cela apporte donc une preuve que le bâillement pourrait contribuer à nettoyer le cerveau.

Les chercheurs ont également observé que pendant les bâillements, une augmentation du flux de sang artériel - plus frais que le sang veineux, qui a transporté l'oxygène - se produisait. "On peut donc supposer qu'un mécanisme de thermorégulation est en jeu", estime Adam Martinac. "On peut imaginer que le bâillement aide le cerveau à se refroidir, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour l'affirmer avec certitude", continue le chercheur. Enfin, les scientifiques ont, "pour la première fois identifié que chaque personne possède une signature unique de bâillement".