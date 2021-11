"Pass sanitaire : la dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans"

PASS SANITAIRE. Lors de son allocution du mardi 9 novembre, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que le pass sanitaire des plus de 65 ans serait conditionné à l'injection d'une dose de rappel à partir du 15 décembre 2021.

09:30 - Une vie sans virus seulement grâce à l'immunité "Il nous faudra vivre avec le virus et ses variants tant que la population mondiale dans son ensemble ne sera pas immunisée", a prévenu hier le président de la République Emmanuel Macron.

09:00 - Les personnes de moins de 65 ans ayant des problèmes d’immunité ou de comorbidités sont pour le moment écartés "Le principe de la conditionnalité du pass sanitaire avec la troisième dose devrait s’appliquer pour les plus de 65 ans et seulement pour eux, pas pour ceux ayant par exemple un problème d’immunité ou des comorbidités (...) parce que c’est relativement simple techniquement. Dans votre pass il y a votre date de naissance, on peut dire ‘Vous avez plus de 65 ans, vous devez faire la dose de rappel à telle échéance (...) "Pour les comorbidités, c’est plus problématique, car le type de maladie n’est pas inscrit dans le pass. D’ailleurs, certains points ne sont pas clairs: à quel niveau de surpoids par exemple, faut-il faire sa dose de rappel?", avait avancé ce mardi Philippe Corbé, le chef du service politique de BFMTV, avant l'annonce officielle d'Emmanuel Macron conditionnant le pass sanitaire à la dose de rappel pour les plus de 65 ans.

08:30 - Emmanuel Macron appelle à l'esprit de responsabilités aux 6 millions de Français non vaccinés Hier soir, Emmanuel Macron en a appelé "à l'esprit de responsabilités aux 6 millions de Français qui n'ont pas encore reçu une dose de vaccin. "Je rappelle que des milliards d'individus ont déjà reçu une dose. Vaccinez-vous pour vivre normalement. Être libre dans une nation comme la France implique d’être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous", a-t-il annoncé. Ce soir, mon premier message est un appel à l'esprit de responsabilité aux six millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Une personne vaccinée a 11 fois moins de chance de se retrouver à l'hôpital en soins critiques. Vaccinez-vous pour vous protéger. 6 millions de Français non vaccinés— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2021

08:00 - Pourquoi la dose de rappel devient obligatoire pour les plus de 65 ans ? Si la dose de rappel devient obligatoire pour les plus de 65 ans, c'est parce que l'efficacité vaccinale baisse avec le temps et le risque de contracter une forme grave du Covid-19 augmente. De plus, les derniers chiffres du ministère de la Santé montrent que la moitié des patients actuellement en réanimation font partie de cette tranche d'âge.

07:30 - Des traitements "réellement efficaces" contre les formes graves à la fin de l'année Dans son allocution d'hier soir, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée des premiers traitements "réellement efficaces" contre les formes graves du Covid-19 en France à la fin de cette année 2021.

09/11/21 - 22:15 - 100 000 rendez vous pour une troisième injection ont été pris une heure après la prise de parole du président La parole présidentielle, meilleur argument pour encourager les Français qui y sont éligibles à se faire injecter une troisième dose de vaccin contre le coronavirus ? Au regard des 100.000 rendez-vous pris pour la dose de rappel une heure après l'allocution du président, on pourrait imaginer que oui. Ces chiffres ont été confirmés par Doctolib auprès de BFMTV. Ce mardi, le président a annoncé qu'à compter du 15 décembre, le pass sanitaire serait conditionné pour les plus de 65 ans à l'administration d'une dose de rappel vaccinal contre le Covid-19, sans quoi le document deviendrait obsolète et ne pourrait plus être présenté par leurs détenteurs.