"Pass vaccinal : que contient la loi votée par le Sénat ?"

PASS VACCINAL. Le Sénat a voté l'article premier du projet de loi instaurant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Des ajustements ont été apportés au texte, limitant notamment le dispositif contre le Covid-19 à un seuil épidémique ainsi qu'aux plus de 18 ans. Ce jeudi, le pass vaccinal part en commission mixte paritaire. Suivez notre direct.

Sommaire Quelle date du pass vaccinal ?

Pourquoi transformer le pass sanitaire ?

Les lieux soumis au pass vaccinal

Le pass vaccinal obligatoire en entreprise ?

Quels pays utilisent déjà le pass vaccinal ? L'essentiel L'article premier du projet de loi, transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a été voté par le Sénat par 242 voix pour et 69 contre, sous la présidence de Gérard Larcher (LR).

Des modifications de l'article 1er du texte de loi sur le pass vaccinal ont été apportées par les sénateurs, parmi lesquelles la fin du pass vaccinal en dessous du seuil des 10 000 hospitalisations, l'exemption du pass vaccinal aux moins de 18 ans et le maintien du pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 17 ans, ou encore, la suppression du contrôle d'identité par les gérants des lieux et activités soumis au pass.

Ce jeudi 13 janvier à 14 heures, le pass vaccinal part en commission mixte paritaire où sénateurs et députés doivent s'accorder sur le projet de loi, avant qu'il ne soit réexaminé par les deux chambres. Le pass vaccinal pourrait s'appliquer à partir de la semaine prochaine, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Quelle différence entre le pass vaccinal et le pass sanitaire ? Les Français âgés de plus de 12 ans devront présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne seront plus acceptés.

Contrairement au pass sanitaire, le pass vaccinal ne s'appliquera pas dans les établissements et services de santé, ni dans les trajets continent-Corse en bateau ou avion. Le Sénat souhaite l'exclure également des centres commerciaux.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:56 - Une mise en application "dans la semaine du 17 janvier" Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué dimanche 9 janvier que la loi sur le pass vaccinal pourrait être adoptée dans la semaine du 17 janvier. Le projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" entre en commission mixte paritaire ce jeudi. En cas de désaccord, une seconde lecture pourrait encore ralentir son adoption. 10:35 - Au bout de combien de temps le pass vaccinal n'est plus valable ? Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal s'expire au bout de 7 mois si vous n'avez pas effectué votre dose de rappel. A partir du 15 février, le délai pour faire sa dose de rappel est réduit à 4 mois. 10:11 - Après le vote des sénateurs, quelle est la procédure avant l'entrée en vigueur du pass vaccinal ? Après le vote du texte de loi sur le pass vaccinal par le Sénat, il est étudié ce jeudi à 14 heures en Commission mixte paritaire qui réunira les députés et sénateurs pour déterminer la version finale du texte. A l'issue de cette étape, si les deux partis ne sont pas d'accord, il sera à nouveau voté par les deux chambres. Quoi qu'il en soit, les députés de la majorité auront le dernier mot. 09:44 - Quels documents pourront être présentés pour justifier de son identité en cas de contrôle ? Les sénateurs ont clarifiés les documents d'identités qui pourront être présentés pour justifier de son identité lorsque l'on présente son pass vaccinal. Ainsi, on pourra montrer une document officiel avec une photographie. Le permis de conduire, la carte vitale, la carte d'identité et le passeport seront donc acceptés. 09:21 - Que prévoit le projet de loi en cas de fraude du pass vaccinal ? Le rapporteur du texte de loi, le sénateur LR Philippe Bas, estime que "les sanctions applicables en cas de détention d’un faux pass devraient être moins sévères que celles applicables pour son usage". Un amendement "prévoit donc que la détention frauduleuse d’un tel document serait punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non pas de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende", rapporte Public Sénat. 08:58 - Le pass vaccinal, "un choix nécessaire" selon l'Académie de médecine Dans un communiqué publié mardi, l'Académie de médecine a déclaré que "le projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal actuellement examiné par les parlementaires offre une opportunité salutaire aux personnes non vaccinées de bénéficier le plus tôt possible d’une protection immunitaire, au moins contre les formes sévères de la maladie et le risque de décès. C’est un choix nécessaire pour augmenter l’immunité collective en cas d’émergence de nouveaux variants". 08:31 - Les sénateurs limitent le pass vaccinal à un seuil de 10 000 hospitalisations Les sénateurs ont prévu un mécanisme "d’extinction automatique" du pass vaccinal en-dessous du seuil de 10 000 hospitalisations. "Nous voulons l'adapter à la réalité. Nous avons fixé en commission une barre au-dessus de laquelle le pass vaccinal s'applique : 10 000 hospitalisations et en dessous de laquelle, il ne s'applique plus et qui puisse se réappliquer en cas de nouvelle vague" a expliqué sur France Inter mardi le président du Sénat Gérard Larcher. Au-dessus du seuil des 10 000 hospitalisations au niveau national, le pass vaccinal ne serait maintenu que dans les départements où le taux de vaccination complète est inférieur à 80% de la population et avec un taux d’incidence élevé. 08:15 - Pas de pass vaccinal pour les moins de 18 ans Alors qu'initialement, le pass vaccinal devait s'appliquer aux plus de 12 ans, les députés l'ont repoussé à 16 ans. Les sénateurs ont décidé d'aller encore plus loin en le réservant aux plus de 18 ans. Un pass sanitaire serait toujours exigé pour les 12-17 ans. 07:49 - Les sénateurs ont supprimé la possibilité pour les restaurateurs et cafétiers de contrôler l'identité Par un amendement, le Sénat a supprimé la possibilité, pour les patrons de bars, cafés et restaurants, de vérifier l'identité des détenteurs du pass vaccinal. La sénatrice Marta de Cidrac (LR) a fait valoir que cette mesure risquait de "renforcer le sentiment de défiance à l’égard des Français" et que ces contrôles devaient être effectués par les forces de l'ordre "dont c’est le métier". Mais cette mesure pourrait être rétablie par les députés à l'issue de la navette parlementaire. 07:32 - Le pass vaccinal adopté par le Sénat, les discussions continuent en commission mixte paritaire ce jeudi Après avoir adopté des ajustements, le Sénat a voté l'article premier du projet de loi portant sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, ce mercredi en fin de soirée. La commission mixte paritaire où sénateurs et députés devront s'accorder sur le projet de loi a lieu ce jeudi 13 janvier à 14 heures. En cas d'échec, une nouvelle lecture du texte de loi sera organisée dans les deux chambres. L'Assemblée aura le dernier mot, quoi qu'il en soit. 12/01/22 - 23:48 - "Une obligation vaccinale masquée" selon un sénateur PS Une grande majorité du groupe socialiste a également voté majoritairement en faveur de l’article premier sur le pass vaccinal (48 pour, 9 contre, 7 abstentions). "Notre groupe considère que le passe vaccinal se rapproche de notre position, même si, d’une certaine façon, c’est une obligation vaccinale masquée", a indiqué Jean-Pierre Sueur, sénateur PS, ce mercredi. 12/01/22 - 23:37 - Bruno Retailleau (LR) défend un vote de "responsabilité" Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a défendu un vote de "responsabilité" concernant le projet de loi sur le pass vaccinal. "Ça n’est pas pour nous, en le votant, une façon de donner quitus au gouvernement sur sa politique vaccinale", a-t-il indiqué, ce mercredi. 12/01/22 - 23:15 - Les principaux changements du projet loi sur le pass vaccinal votés par les Sénateurs Après l'adoption de l'article premier du projet de loi, transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, voici les principales modifications effectuées par les Sénateurs. Le pass vaccinal ne pourrait être imposé que lorsque le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 serait supérieur à 10 000 patients au plan national, et disparaîtrait automatiquement en dessous de ce seuil. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans ne seront soumis qu'à l'obligation de présenter un simple pass sanitaire. Les sénateurs ont également supprimé la possibilité, pour les gérants des lieux et activités soumis au pass, de vérifier l'identité de son détenteur, afin d'éviter les fraudes. 12/01/22 - 22:59 - L'article premier du projet de loi sur le pass vaccinal voté par le Sénat L'article premier du projet de loi, transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a été voté par 242 voix pour et 69 contre, sous la présidence de Gérard Larcher (LR), pour le second jour du débat au Sénat.

Le projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" a été adopté par le Sénat ce mercredi 12 janvier au soir et entre en commission mixte paritaire ce jeudi 13 janvier. Le gouvernement souhaitait que le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 15 janvier 2022, mais l'agenda du gouvernement a été chamboulé alors que la majorité des députés a suspendu les débats dans la nuit de lundi à mardi, puis de mardi à mercredi suite aux propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce dimanche 9 janvier que la loi sur le pass vaccinal pourrait être adoptée dans la semaine du 17 janvier.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre le vendredi 17 décembre en conférence de presse, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir près de 5,3 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le Covid-19 et le variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Si la loi est adoptée, les lieux soumis à ce nouveau pass seront presque les mêmes que ceux actuellement soumis au pass sanitaire, puisqu'il s'agit d'une transformation de ce dernier, à l'exception des établissements de santé, des transports vers la Corse ou l'Outre-mer, où le pass sanitaire restera en vigueur. Il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid sous certaines conditions) pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses.

, y compris les terrasses. Trains de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass est requis pour entrer dans un stade.

: le pass est requis pour entrer dans un stade. Stations de ski : le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques.

: le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit sont soumises au pass.

: les boîtes de nuit sont soumises au pass. Centres commerciaux et grands magasins : le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet.

: le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet. Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons inter-régionales dans la France hexagonale. Les liaisons avec la Corse ou encore, l'Outre-mer, sont exemptées du pass vaccinal car elles entrent dans le cadre du pass sanitaire frontière.

Si la possibilité d'obliger les salariés à présenter un pass vaccinal à leur entreprise pour pouvoir travailler a été envisagée, les échanges avec les représentants des salariés et du patronat ont amené le gouvernement à revoir sa position sur le sujet. L'hypothèse ne figurera donc pas dans le projet de loi.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.