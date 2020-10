Restaurant et covid : comment est appliqué le couvre-feu ? Quel protocole ?

RESTAURANT ET COUVRE-FEU - A compter de ce samedi 17 octobre 2020, les restaurants des métropoles de Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse ferment leurs portes à 21 heures, et ce pour une durée de 4 semaines minimum. Par ailleurs, tous les restaurants de France appliquent désormais le protocole sanitaire renforcé.

[Mis à jour le 16 octobre 2020 à 12h31] Dès samedi 17 octobre 2020 et durant quatre semaines minimum, les restaurants situés en zone d'alerte maximale définie par le gouvernement ne peuvent rester ouverts que de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures du soir, afin de respecter le couvre-feu annoncé par le président de la République mercredi 14 octobre. De plus, le premier Ministre a précisé ce jeudi 15 octobre en conférence de presse que tous les restaurants de France devaient désormais respecter le protocole sanitaire renforcé validé par le Haut conseil de santé publique.

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, lors de son allocution au JT de 20 heures de ce mercredi 14 octobre 2020, la mise en place d'un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin à Paris et en Île-de-France et dans huit métropoles que sont Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Cette nouvelle mesure pour freiner la progression du coronavirus sera effective dès le vendredi 16 octobre à minuit, durant quatre semaines au moins, avec une prolongation possible jusqu'au 1er décembre 2020. Voici ce qu'il faut savoir sur la mise en place de ce couvre-feu dans les restaurants :

"On ne sortira plus au restaurant après 21 heures, on n'ira plus chez des amis. Si vous habitez à côté du restaurant, vous pouvez sortir à 21 heures et être chez vous. Si vous avez une demi-heure de transport, vous allez vous organiser pour le quitter à 20h30", a précisé Emmanuel Macron. En cas de non-respect du couvre-feu, des contrôles seront appliqués avec une amende fixée à 135 euros et 1 500 euros en cas de récidive. Pour les restaurateurs, "il pourra bien sûr y avoir des dérogations, comme pour aller ou revenir du travail" a précisé Emmanuel Macron.

Hors couvre-feu, de 6 heures à 21 heures, les restaurants et bars en zone d'alerte maximale pourront rester ouverts à condition de respecter la charte sanitaire anti-Covid. Découvrez ci-dessous la liste du protocole sanitaire pour faire face au coronavirus.

Découvrez dans le détail le protocole sanitaire renforcé appliqué dans tous les restaurants de France (si ce protocole renforcé n'est pas respecté par les restaurateurs, le gouvernement peut fermer ces établissements en infraction) :

Affichage d'une jauge indiquant la capacité totale d'accueil

Paiement à table privilégié

Distance de sécurité d'1 mètre entre les tables

Tables limitées à 6 personnes maximum (enfants compris)

Recensement des coordonnées des clients au travers d'un "cahier de rappels" (explications plus bas)

Gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables

Interdiction de consommer debout à l'intérieur comme à l'extérieur

Respect de l'obligation du port du masque aussi bien par les professionnels que les clients sauf lors de la consommation des plats

Réservation préconisée afin d'éviter les attroupements

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé que cette nouvelle mesure concernait cette fois-ci non plus que Paris et sa petite couronne, mais l'ensemble des 8 départements de l'Île-de-France. Plus précisément, tous les restaurants de la ville de Paris (75), des départements de Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l'Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d'Oise (95).

Pour résumer, tous les restaurants d'Île-de-France comme des 8 autres métropoles françaises, devront rester fermer de 21 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, durant quatre semaines a minima, et ce à compter du vendredi 16 octobre, minuit. Au cours de leurs ouvertures, ils devront continuer de respecter le protocole sanitaire, à savoir le paiement à table afin d'éviter le déplacement supplémentaire du client, des tablées de 6 personnes maximum, l'affichage de sa capacité maximale à l'entrée, la distance entre les tables d'1 mètre minimum et le recensement des coordonnées des clients via un "cahier de rappels", afin de remonter le fil des cas contacts. "Si on a un collaborateur qui est testé positif, eh bien on va rappeler le client en question dont le chef de rang s'est occupé de la table, pour le prévenir", résume Stéphane Manigold, propriétaire de plusieurs restaurants de la capitale, sur Europe 1.

Si les restaurateurs sont ainsi tenus de rédiger ce "cahier de rappels", la prise de température des clients à l'entrée n'est pas exigée. Mais certains restaurateurs fustigent en particulier ce carnet de rappel. "Ce cahier de rappel, c'est un sketch ! Nos clients n'ont pas envie d'être appelés et forcés à se faire tester s'ils étaient à l'autre bout de la salle de la personne positive au covid... Ils vont mettre des faux noms, ça ne sert à rien", a annoncé un restaurateur au Figaro.

Le client du restaurant se voit remplir un formulaire à l'arrivée. Il doit renseigner obligatoirement au moins ces deux informations : la date et heure de venue, et un moyen de contact. Ces données seront supprimées au bout de 2 à 4 semaines. Le restaurateurs peut refuser le client si ce dernier ne souhaite pas remplir le formulaire.

Le cahier de rappels permet de savoir quels clients sont venus au restaurant, avec leurs coordonnées : numéro de téléphone ou e-mail. Ce cahier de contacts permet aux clients du restaurant d'être prévenus par l'Assurance maladie en cas de détection d'un cas de Covid-19 dans l'établissement. Ce dispositif était déjà en vigueur en Belgique et dans plusieurs régions d'Allemagne.

Les restaurants, que l'on définit comme étant des établissements dont l'activité principale est la vente de repas, doivent rester ouverts de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures du soir, sous réserve du respect du protocole sanitaire. La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdits à compter de 21 heures.

Les restaurants situés en dehors des métropoles de Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse peuvent quant à eux ouvrir aux horaires habituels, à condition de respecter le protocole sanitaire renforcé.

L'ensemble du secteur de la restauration déplore une "fermeture déguisée"

"A Paris, on ne mange pas à l'heure des poules" : le président de l'UMIH à Paris-IDF (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) a exprimé sa colère sur le couvre-feu à 21 heures dans l'émission d'Apolline de Malherbe sur RMC. Dans l'"incompréhension totale", Franck Delvau souligne que "le président hier a cité plusieurs fois le professionnalisme des restaurateurs par rapport au protocole sanitaire (...) et à côté de ça on nous annonce vous allez fermer à 21 heures (...) Entre-temps on nous a quand même dit que les clusters covid c'était dans les lieux privés". Agacé, il estime que la fermeture des restaurants et bars "ne va pas empêcher certains de continuer à faire la fête, dans des appartements transformés en boîte de nuit, sans aucun protocole sanitaire".

Et il n'est pas le seul à souligner une incompréhension. Michel Sarran, juré de l'émission Top chef, s'est exprimé sur France Info sur le sujet : "On a l'impression d'être une fois de plus stigmatisés. Comment comprendre que seuls les restaurants, les bars et tout ce qui concerne l'événementiel est fermé alors que la vie, par ailleurs, continue toute la journée ?" L'instauration d'un couvre-feu est, selon le chef étoilé Michel Sarran, une mise à mort de la profession de la restauration : "C'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. De la colère, de l'incompréhension. Et puis, franchement, une grosse crainte. Déjà, on avait un genou à terre. Je crois que pour le coup, c'est l'estocade finale", a-t-il réagi sur France Info. Quant au chef étoilé Christian Têtedoie, qui oeuvre à Lyon, il table déjà sur une perte de chiffre d'affaires de "40 à 50%".

"Force est de constater que cette décision équivaut à une refermeture de nos établissements" et est "lourde de conséquences pour le secteur (...) déjà durement frappé par cette crise" https://t.co/1GbFNcvdIb — GNI-HCR (@GNI_CHR) October 14, 2020

Pour les organisations représentatives de l'hôtellerie-restauration que sont la SNRTC, le GNI et l'UMIH, cette décision équivaut à une fermeture des restaurants : "Cette nouvelle contrainte horaire, qui condamne le service du soir, a pour conséquence pure et simple d'obliger nos restaurants à fermer", estiment-ils dans un communiqué commun. Amère, le président de l'UMIH Paris-IDF Franck Delvau imagine déjà "30% de dépôt de bilan" dans la profession si rien n'est fait. Même si le chômage partiel est assuré à 100% en cas de fermeture et le fond de solidarité est activé en fonction du seuil de perte du chiffre d'affaires (dès 50%), cela ne sera pas suffisant. Si Emmanuel Macron a promis "des dispositifs de soutien supplémentaires", dont l'exonération de charge totale patronale, les restaurateurs exigent un moratoire sur les loyers, les pertes d'exploitation et un fond de solidarité sans limites.

Loin d'être apaisé par les promesses du chef de l'Etat, Philippe Belot, vice-président de l'UMIH de la Haute-Garonne, appelle de son côté à une forme d'insurrection : "Ça va exploser", a-t-il pronostiqué auprès de La Dépêche du Midi. "On va leur rappeler qu'à une époque on a coupé des têtes qu'on a mis sur des piques. C'est la seule solution pour leur faire comprendre".

Les bars situés en zone d'alerte maximale (métropole de Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse) doivent fermer totalement leur établissement, du samedi 17 octobre et ce durant quatre semaines a minima. Les autres bars de France restent ouverts.

"Mort annoncée", "sacrifice", "fermeture déguisée"... Les réactions des professionnels de la restauration fusent depuis l'annonce d'Emmanuel Macron sur l'instauration d'un couvre-feu à 21 heures pour ralentir les contaminations au Covid-19...