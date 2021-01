"Restaurant et Covid : quelles sont les nouvelles aides financières ?"

RESTAURANT ET COVID - Les restaurateurs, qui ne peuvent ouvrir avant mi-février 2021 minimum en raison de la crise sanitaire du coronavirus, bénéficient de nouvelles compensations financières, notamment pour la vente à emporter.

[Mis à jour le 15 janvier 2021 à 18h20] Avec des chiffres qui atteignent environ 16 000 nouveaux cas de Covid-19 quotidiens, le gouvernement a repoussé l'échéance de réouverture des restaurants "a minima à mi-février" 2021. "Nous avons une conscience aiguë de la lassitude, de la colère et du désespoir" des professionnels touchés par les restrictions, a reconnu le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce jeudi 14 janvier en conférence de presse.

Alors que l'exécutif attend de "retrouver une dynamique de baisse" avant de rouvrir les établissements encore fermés, le Premier ministre Jean Castex a assuré ce jeudi que "les dispositifs de soutien seraient maintenus aussi longtemps que nécessaire", et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ainsi que la ministre du travail Elisabeth Borne, ont annoncé un renforcement des aides déjà existantes, ainsi qu'une nouvelle aide pour la vente à emporter et la livraison à domicile dans le secteur de la restauration :

L'Etat continue d'aider financièrement les professionnels de la restauration, comme d'autres secteurs, lourdement touchés par la crise, en prolongeant le fonds de solidarité et le chômage partiel, et en annonçant de nouvelles mesures de compensations financières :

Fonds de solidarité : " un nouveau formulaire pour les aides de décembre sera disponible dès le 15 janvier 2021 " a annoncé le ministre de l'Économie. Les versements seront possibles dès lundi 18 janvier. Le produit de la vente à emporter et de la livraison à domicile ne doit pas intégré au calcul du chiffre d'affaire de référence . Il ne sera ainsi pas déductible du fonds de solidarité. " Cette facilité vaudra à partir du mois de décembre 2020 et restera la règle ", a expliqué Bruno Le Maire.

ministre de l'Économie. Les versements seront possibles dès lundi 18 janvier. . Il ne sera ainsi pas déductible du fonds de solidarité. " ", a expliqué Bruno Le Maire. Chômage partiel : la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que pour les entreprises totalement fermées comme les restaurants, ou partiellement, comme les commerces pendant le couvre-feu, l'Etat continue à prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés. Elisabeth Borne avait également annoncé à une précédente conférence de presse une aide exceptionnelle de 900 euros par mois jusqu'en février 2021, pour les saisonniers, les contrats-courts comme les extras dans la restauration, et certains intérimaires pénalisés par la fermeture des bars et restaurants.

: la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que pour les entreprises totalement fermées comme les restaurants, ou partiellement, comme les commerces pendant le couvre-feu, l'Etat continue à prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés. Elisabeth Borne avait également annoncé à une précédente conférence de presse une aide exceptionnelle de 900 euros par mois jusqu'en février 2021, pour les saisonniers, les contrats-courts comme les extras dans la restauration, et certains intérimaires pénalisés par la fermeture des bars et restaurants. Les fournisseurs de la restauration et des cafés ont droit, dès lors qu'ils perdent 70% de leur chiffre d'affaire, à une aide dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaire pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, sans limite du nombre de salariés, pour le mois de décembre 2020.

ont droit, dès lors qu'ils perdent 70% de leur chiffre d'affaire, à une aide dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaire pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, sans limite du nombre de salariés, pour le mois de décembre 2020. Coûts fixes : l'Etat prend désormais en charge les coût fixes pour les entreprises générant plus d'un million de chiffres d'affaires par mois, a annoncé Bruno Le Maire jeudi 14 janvier. "Cette aide exceptionnelle" est "plafonnée à 3 millions d'euros pour la période de janvier à juin 2021", a précisé le ministre de l'Economie.

: l'Etat prend désormais en charge les coût fixes pour les entreprises générant plus d'un million de chiffres d'affaires par mois, a annoncé Bruno Le Maire jeudi 14 janvier. "Cette aide exceptionnelle" est "plafonnée à 3 millions d'euros pour la période de janvier à juin 2021", a précisé le ministre de l'Economie. Exonérations des charges sociales : "l'objectif est de zéro charge sociale pour les entreprises lourdement pénalisées dans la culture, le sport, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie", a expliqué Bruno Le Maire.

La réouverture des établissements de restauration n'interviendra pas avant la mi-février 2021. La date de réouverture est pour le moment repoussée à plusieurs semaines à compter du 20 janvier, où un point sera fixé, "afin d'examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de l'activité à partir de mi-février".

La réouverture des restaurants pourra être conditionnée au téléchargement de l'application TousAntiCovid, selon les suggestions de Jean-François Delfraissy, infectiologue et président du conseil scientifique dans une interview donnée au Monde : "le conseil scientifique recommande d'utiliser plus largement cette application. On peut aussi imaginer que certains lieux soient accessibles à condition de l'avoir activée. La réouverture, par exemple, d'endroits comme les restaurants début 2021 pourrait être accompagnée par cet outil numérique".

Fin 2020, le Premier ministre s'était montré rassurant pour cette nouvelle année : "2021 sera l'année de la gastronomie française". Plaidant pour "valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants" ou pour "les aider à moderniser leur outil de travail", le Premier ministre avait fait mention d'"une personnalité qualifiée pour préparer ce grand chantier en lien étroit avec les professionnels".

Pour rappel, les restaurants et bars ont été fermés pendant 3 mois au printemps 2020 lors du premier épisode du confinement, puis ont dû faire face au couvre-feu à 21 heures cet automne et se retrouvent désormais fermés jusqu'à mi-février 2021 minimum... Les restaurants, bistrots, brasseries, bars et cafés vont-ils survivre, malgré les aides financières évoquées par le gouvernement ?

Les prévisions pour l'année 2021 sont catastrophiques. Le sénateur LR de l'Indre-et-Loire Serge Barbary, relayé par Publicsenat.fr, estime que 40 % des bars et restaurants pourraient ne pas rouvrir en 2021 : "la situation de ces établissements va devenir dramatique à partir de maintenant. La période difficile ça va être février-mars, quand ces entreprises auront épuisé leurs trésoreries".

D'après un sondage réalisé en novembre par quatre organisations professionnelles représentatives du secteur (GNC, GNI, Umih, SNRTC), la crise du coronavirus pourrait entraîner la fermeture de 2 établissements sur 3 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 30 % des entreprises du secteur de la restauration envisageraient de déposer le bilan en 2021, parfois au premier trimestre.

Les restaurants assurant la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile restent ouverts pour préparer les commandes et assurer le retrait des commandes par les clients (autrement dit, le click & collect) jusqu'à 18 heures du soir, en raison du couvre-feu.