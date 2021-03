Restaurant et Covid : un plan de réouverture en trois étapes

RESTAURANT et COVID - Si aucune date d'ouverture des bars et restaurants n'a encore été annoncée par le gouvernement, un plan de réouverture se précise, en concertation avec les acteurs de la profession. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 16 mars 2021 à 19h00] Le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises Alain Griset et le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne ont mené une visioconférence en concertation avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel pour travailler sur les "conditions de reprise" des restaurants, bars et hôtels fermés. Si aucune date de lancement n'a été annoncée, le plan de réouverture des restaurants, bars et hôtels devrait se dérouler en trois phases, de quatre semaines chacune, déclenché en fonction d'un certain taux de vaccination de la population et d'un nombre de cas quotidiens (aucun seuil chiffré n'a été à ce stade communiqué). Les restaurateurs seront toutefois prévenus trois semaines avant le déclenchement du plan.

Concrètement, comment va se dérouler ce plan de réouverture qui va être toutefois réexaminé avec le ministère de la Santé ? Dans un premier temps, ce sont les hôtels qui pourront servir le petit-déjeuner aux clients. "Nous avons fait valoir que dans ce cadre, il serait également logique de leur permettre de servir le dîner, en fixant une jauge d'accueil", a précisé le président du GNC (Groupement national des chaînes hôtelières)-UMIH au Figaro. Dans un second temps, les bars et restaurants pourront rouvrir avec une capacité d'accueil réduite de moitié à l'intérieur. Enfin, à la toute dernière phase, les bars et restaurants pourront reprendre leur activité normalement, tout en respectant le classique protocole sanitaire de la limite de 6 convives par table, avec une distance minimale d'un mètre entre les tables.

Si le gouvernement ne s'est pour le moment pas risqué à annoncer une énième date butoir, Jean-Virgile Crance, président du groupement des chaînes hôtelières, a annoncé sur Europe 1 le 5 mars, à l'issue d'une réunion avec l'exécutif, que les "établissements devraient pouvoir rouvrir d'ici au 15 mai". "Il nous a été mentionné que la clé de cette décision était l'avancée de la vaccination, mais aussi que la majorité des personnes vulnérables seraient vaccinées entre le 15 avril et le 15 mai" a-t-il expliqué."

Avec quel dispositif sanitaire le gouvernement compte-t-il s'y prendre ? Alors que le professeur Didier Raoult a mis en place à Marseille un protocole, estimé à 96% de sa fiabilité, qui permet aux restaurateurs d'effectuer un test salivaire du personnel et des clients en 10 minutes, la piste retenue par le gouvernement serait l'usage d'un QR code à flasher pour permettre la réouverture des bars et restaurants, et, plus tard, le recours à un pass sanitaire, qui fera d'abord l'objet d'une discussion au niveau européen selon l'Élysée. Voici ce que l'on sait :

Le 12 février 2021, un nouveau décret détaillant les grandes lignes d'une nouvelle option de l'application TousAntiCovid destinée aux bars et restaurants, mais aussi aux salles de sports, a vu le jour dans le Journal officiel : à l'aide de l'appareil photo de son smartphone, le client pourra scanner un QR code placé à l'entrée du restaurant ou de tout autre établissement recevant du public en intérieur (la liste complète n'a pas encore été établie).

Si le client est cas contact, l'application TousAntiCovid lui envoie une alerte via son smartphone (orange ou rouge selon le degré de risque de contamination). Le Comité de contrôle et de liaison Covid-19 (CCL Covid) résume ainsi le niveau d'alerte : "si une personne, qui a été dans le même lieu sur la même plage horaire, se déclare dans l'application, la personne ci-avant reçoit une notification de contact warning, dit à 'risque modéré' (impliquant la surveillance des symptômes, etc.). Si trois personnes se sont déclarées, et étaient sur la même plage horaire, alors la personne reçoit une notification classique de contact tracing à 'risque élevé'". Les personnes notifiés devront alors se faire tester en priorité et/ou s'isoler aussitôt dans le cas d'un risque élevé.

Info @TF1 / @LCI



Le traçage par QR code : la nouvelle option de #tousanticovid comme solution pour une réouverture des restos et salles de sport



@fredericdelpech vous explique ce projet dans la Matinale@PascaledeLaTour pic.twitter.com/jZJwBoh1BZ — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) February 12, 2021

Le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué, au cours d'une réunion avec les 27 dirigeants de l'Union européenne le 25 février, la mise en place d'un "pass sanitaire" en vue de la réouverture des restaurants et lieux culturels. Alors que "nos jeunes n'auront pas encore été vaccinés", a-t-il précisé au cours de la réunion, il ne s'agira "pas d'un passeport vaccinal". En effet, "la vaccination ne peut pas être le sésame unique de réouverture des activités sinon on crée une société à deux vitesses, très injuste", a ajouté ce dimanche 28 février le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, au cours de l'émission "Questions politiques" sur France Inter :

#PassSanitaire | Jeudi, on a proposé au Conseil européen de travailler ensemble sur un pass sanitaire, autour des questions scientifiques, éthiques et techniques quil pose. Nous devons anticiper. @AliBaddou @franceinter #QuestionsPol pic.twitter.com/T4xaLARFtS — Clement Beaune (@CBeaune) February 28, 2021

L'annonce a été accueillie favorablement par les représentants du secteur de la restauration. "On est forcément attentifs à tout ce qui serait favorable à nos réouvertures, on veut trouver les moyens de reprendre, en toute sécurité et avec l'accompagnement d'une étude digne de ce nom", a aussitôt commenté Hubert Jan, président de la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

"Je suis favorable à ce passeport", a réagi quant à lui le Professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Tenon à Paris, sur France Info ce lundi 1er mars. "L'idée ce n'est pas de tracer les gens mais d'avoir un outil de retour à une vie à peu près normale. On peut y mettre les [tests] PCR que vous avez eus, si vous avez une immunité. Le passeport vaccinal est un peu restrictif parce que si vous avez eu un PCR négatif 24h avant cela a une efficacité et une information préventive. L'immunité n'est pas que vaccinale, il y a aussi une immunité naturelle."

Le pass sanitaire "va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés " avait annoncé Emmanuel Macron au cours de la réunion avec ses homologues européens. Une réunion avec les membres du gouvernement s'est tenue le 3 mars pour préparer la mise en place de ce dispositif "techniquement, politiquement et juridiquement ".

Le pass sanitaire prendrait la forme d'une carte (pour ceux qui ne disposent pas de smartphone) ou d'une application numérique sur le même modèle ou couplée à l'application Tous anti-Covid. Il intégrerait des éléments relatifs à la situation médicale du titulaire : une vaccination éventuelle, les tests négatifs au Covid-19 effectués, avec en tête, les plus récents, une attestation de non-symptômes... "Avec un QR code à l'entrée" du restaurant, il permettrait d'enregistrer le client "pour remonter plus facilement les chaînes de contamination", a commenté l'entourage du Premier ministre à 20 Minutes.

"Ce pass sanitaire, couplé à l'application TousAntiCovid, permettra de présenter ces tests au quotidien, et facilitera la responsabilité individuelle", a expliqué Anne Genetet, la porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée, à 20 Minutes. En effet, il y a quelques semaines, une mise à jour prochaine de l'application TousAntiCovid avait été évoquée comme solution par le gouvernement pour aboutir à une réouverture plus rapide des restaurants et bars, mais aussi des salles de sport. Serait-elle donc liée à ce pass sanitaire ?

Pour rappel, les restaurants et bars ont été fermés pendant 3 mois au printemps 2020 lors du premier épisode du confinement, puis ont dû faire face au couvre-feu à 21 heures cet automne et se retrouvent désormais fermés jusqu'au printemps 2021 minimum... Les restaurants, bistrots, brasseries, bars et cafés vont-ils survivre, malgré les aides financières évoquées par le gouvernement ?

Les prévisions pour l'année 2021 sont catastrophiques. Le sénateur LR de l'Indre-et-Loire Serge Barbary, relayé par Publicsenat.fr, estime que 40 % des bars et restaurants pourraient ne pas rouvrir en 2021 : "la situation de ces établissements va devenir dramatique à partir de maintenant. La période difficile ça va être février-mars, quand ces entreprises auront épuisé leurs trésoreries".

D'après un sondage réalisé en novembre par quatre organisations professionnelles représentatives du secteur (GNC, GNI, Umih, SNRTC), la crise du coronavirus pourrait entraîner la fermeture de 2 établissements sur 3 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 30 % des entreprises du secteur de la restauration envisageraient de déposer le bilan en 2021, parfois au premier trimestre.

Bien que pour certains restaurateurs, rester ouvert est un "acte de résistance", le ministre de l'Economie ne l'entend pas ainsi : "c'est extrêmement dur pour les restaurateurs, moralement et économiquement mais ça ne justifie en rien de ne pas respecter les règles, qui sont des règles sanitaires", a-t-il expliqué au micro de RTL, annonçant que les restaurants qui enfreignent les règles en ouvrant leurs portes aux clients voient leur accès au fond de solidarité suspendu pendant un mois et définitivement en cas de récidive. Egalement, une amende sanctionne ces établissements ouverts illégalement, à hauteur de 500 euros contre 200 euros auparavant. Si l'amende n'est pas payée dans le temps imparti, le montant atteint 1 000 euros, contre 450 euros auparavant.

135 euros pour les clients de restaurants clandestins

Les clients qui prennent le risque de se rendre dans ces restaurants clandestins s'exposent également à des sanctions, avec des amendes à hauteur de 135 euros. Il existe toutefois des exceptions : les restaurants destinés aux routiers et aux professionnels du bâtiment ont le droit de rester ouverts "à titre dérogatoire, sur accord du préfet et dans le respect de conditions sanitaires strictes".

L'Etat continue d'aider financièrement les professionnels de la restauration, comme d'autres secteurs, lourdement touchés par la crise, en prolongeant le fonds de solidarité et le chômage partiel, et en annonçant de nouvelles mesures de compensations financières :

Fonds de solidarité : " un nouveau formulaire pour les aides de décembre" est "disponible depuis le 15 janvier 2021 " avait annoncé le ministre de l'Économie. Les versements seront possibles depuis le 18 janvier. Le produit de la vente à emporter et de la livraison à domicile n'est plus intégré au calcul du chiffre d'affaire de référence . Il n'est ainsi pas déductible du fonds de solidarité. Cette facilité vaut "à partir du mois de décembre 2020 et restera la règle ", avait expliqué Bruno Le Maire.

ministre de l'Économie. Les versements seront possibles depuis le 18 janvier. . Il n'est ainsi pas déductible du fonds de solidarité. ", avait expliqué Bruno Le Maire. Chômage partiel : la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que pour les entreprises totalement fermées comme les restaurants, ou partiellement, comme les commerces pendant le couvre-feu, l'Etat continue à prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés. Elisabeth Borne avait également annoncé à une précédente conférence de presse une aide exceptionnelle de 900 euros par mois, pour les saisonniers, les contrats-courts comme les extras dans la restauration, et certains intérimaires pénalisés par la fermeture des bars et restaurants.

: la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que pour les entreprises totalement fermées comme les restaurants, ou partiellement, comme les commerces pendant le couvre-feu, l'Etat continue à prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés. Elisabeth Borne avait également annoncé à une précédente conférence de presse une aide exceptionnelle de 900 euros par mois, pour les saisonniers, les contrats-courts comme les extras dans la restauration, et certains intérimaires pénalisés par la fermeture des bars et restaurants. Les fournisseurs de la restauration et des cafés ont droit, dès lors qu'ils perdent 70% de leur chiffre d'affaire, à une aide dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaire pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, sans limite du nombre de salariés, pour le mois de décembre 2020.

ont droit, dès lors qu'ils perdent 70% de leur chiffre d'affaire, à une aide dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaire pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, sans limite du nombre de salariés, pour le mois de décembre 2020. Coûts fixes : l'Etat prend désormais en charge les coût fixes pour les entreprises générant plus d'un million de chiffres d'affaires par mois, a annoncé Bruno Le Maire jeudi 14 janvier. "Cette aide exceptionnelle" est "plafonnée à 3 millions d'euros pour la période de janvier à juin 2021", a précisé le ministre de l'Economie.

: l'Etat prend désormais en charge les coût fixes pour les entreprises générant plus d'un million de chiffres d'affaires par mois, a annoncé Bruno Le Maire jeudi 14 janvier. "Cette aide exceptionnelle" est "plafonnée à 3 millions d'euros pour la période de janvier à juin 2021", a précisé le ministre de l'Economie. Exonérations des charges sociales : "l'objectif est de zéro charge sociale pour les entreprises lourdement pénalisées dans la culture, le sport, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie", a expliqué Bruno Le Maire.

Fin 2020, le Premier ministre s'était montré rassurant pour cette nouvelle année : "2021 sera l'année de la gastronomie française". Plaidant pour "valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants" ou pour "les aider à moderniser leur outil de travail", le Premier ministre avait fait mention d'"une personnalité qualifiée pour préparer ce grand chantier en lien étroit avec les professionnels".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les restaurants assurant la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile restent ouverts pour préparer les commandes et assurer le retrait des commandes par les clients (autrement dit, le click & collect) jusqu'à 18 heures, en raison du couvre-feu.