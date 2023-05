Ces aliments semblent sains et naturels mais en réalité ils ne le sont pas du tout

Ils sont commercialisés comme sains et semblent même inoffensifs. Découvrez 15 aliments que vous devriez éliminer de votre régime habituel.

Nous avons tous tendance à nous fier à l'apparence d'un produit pour lui attribuer un qualificatif : sucré, gras, naturel, sain, et bien d'autres encore. Pourtant, comme le dit le proverbe : l'habit ne fait pas le moine. Découvrez ces produits qui cachent bien leur jeu mais qui sont pour certains des bombes caloriques, pour d'autres bourrés de conservateurs et pour les derniers contiennent des ingrédients que vous n'auriez jamais imaginés.

Smoothies

Fruits mixés, lait, eau et sucre. Le mélange semble inoffensif et presque synonyme de santé. Eh bien non. Certains smoothies contiennent 600 calories, sont bourrés de sucres et sont une véritable bombe calorique. D'autre part, les smoothies contenant plus d'un type de fruit peuvent être nocifs pour l'organisme en raison du mélange de sucres naturels, ce qui n'est pas toujours sain, surtout si vous avez besoin de maigrir.

Eaux aromatisées

Certaines eaux aromatisées avec des doses supplémentaires de vitamines, en plus d'être aussi caloriques que certains sodas et jus, peuvent être pleines de sucre. Si vous voulez rester en bonne santé et donner du goût à votre eau, ajoutez-y une tranche de citron ou d'orange ou même du romarin.

Granola

Il existe de nombreuses combinaisons de granola : avec du miel, des fruits rouges, des raisins secs et différents types de graines et de fruits secs. Selon la façon dont il a été préparé, 100 grammes peuvent contenir 500 calories. Le granola peut être une excellente source de glucides, de protéines et de fibres, mais lorsqu'il est consommé en excès, il peut ne pas être votre meilleure alliée pour perdre du poids.

Pâtes sans gluten

Plusieurs études de marché suggèrent une augmentation de la demande de produits sans gluten et sans lactose. Certains nutritionnistes disent que c'est une mode. Mais attention car certaines options sans gluten sont compensées par des farines peu nutritives et des graisses ajoutées pour donner du goût. Sauf indication médicale, n'optez pas pour un régime sans gluten.

Houmous préparé

Si vous le préparez "à la minute", savourez-le jusqu'à la fin. Mais si vous achetez du houmous en conserve ou en bocal, vous ne prenez pas soin de votre forme physique. Le houmous a une durée de conservation inférieure à un jour lorsqu'il est préparé naturellement. Si ceux en bocal peuvent durer des mois, pensez aux colorants et conservateurs qui leur ont été ajoutés.

Céréales enrichies

En plus d'être transformées, certaines céréales pour le petit-déjeuner vendues comme saines sont riches en glucides sous forme de sucre et sont excessivement caloriques. Ils doivent donc être consommés de temps en temps et non quotidiennement. Lors de l'achat de vos céréales, comparez les étiquettes et optez pour les versions avec plus de fibres et de protéines.

Sushi

Il contient du poisson, des algues et des légumes et du riz. Le sushi semble être un repas sain, mais il l'est seulement lorsqu'il est consommé avec modération. Saviez-vous que six pièces de crevettes frites peuvent représenter 600 calories ? La crème de fromage, la sauce sucrée, la mayonnaise et les pâtes frites sont d'autres exemples de la façon dont ces ingrédients caloriques peuvent transformer la cuisine japonaise en une option peu saine.

Poisson en conserve

Les conserves de poisson sont un bon moyen de consommer cet aliment sain, mais n'en abusez pas. Les conserves sont plus caloriques, contiennent plus de sel et de graisses et contiennent des conservateurs. Une étude de l'Université de Harvard a détecté des niveaux nocifs de Bisphénol A dans l'urine de personnes qui consomment ces aliments régulièrement. Ce produit chimique est considéré comme un perturbateur endocrinien et est toxique, augmentant le risque de certains types de cancer.

Fruits déshydratés

Certains fruits déshydratés contiennent plus de sucre que les bonbons et les sucettes. C'est ce qu'affirme Action on Sugar, une ONG britannique qui alerte sur le sucre caché dans les aliments. Un tiers des près de 100 paquets de fruits déshydratés analysés par cette organisation contenait l'équivalent de trois ou quatre cuillères à café de sucre, et 85 % contenaient plus de sucre qu'une marque connue de bonbons allemands.

Thé en canette

Avez-vous déjà regardé les sucres sur l'étiquette ? Votre thé en canette est un coup de poignard dans votre régime. Il est plein de glucides sous forme de sucre, très nuisibles à la santé. Une petite canette contient l'équivalent de 20 % de l'apport quotidien recommandé de ce type de nutriment. Faites le calcul.

Chips de légumes

Nous savions tous que les chips étaient mauvaises. Mais de nouvelles versions de plus en plus attrayantes de produits industriels apparemment inoffensifs, mais en réalité chargés de sel et de graisses, apparaissent. C'est le cas des chips d'oignon, de pois, de maïs, de betterave, de patate douce, de citrouille et ainsi de suite. Autrement dit, ce n'est pas la patate le problème dans les chips, c'est le bain de graisse dans lequel elle baigne. Remplacez la patate par une carotte, il vous restera toujours la graisse !

Fromage végétalien

Même si vous aimez le fromage, mais que vous ne pouvez pas trahir votre régime végétalien, ne vous laissez pas tenter par ce type d'aliments. Ils sont hautement transformés, avec des additifs de texture, de goût et de couleur. Ils contiennent souvent une bonne dose de produits chimiques.

Huile d'olive

Elle contient des graisses saines, mais lorsqu'elle est chauffée à haute température, elle peut être nuisible. Si vous abusez des sautés, arrêtez. Plus on brûle l'huile d'olive, plus elle devient saturée et oxydée. Malgré la résistance de l'huile d'olive aux températures élevées, celles-ci provoquent des transformations physico-chimiques dans cet allié de la santé cardiovasculaire. Et n'oubliez pas : l'Organisation mondiale de la santé inclut les aliments brûlés dans la liste des produits hautement cancérigènes.

Salades préparées

Lorsque vous commandez des salades dans un restaurant ou une boutique, vous risquez de voir des mayonnaises et des sauces hautement caloriques et excessivement salées ajoutées. Préférez préparer vos propres salades et choisissez des vinaigrettes légères, faibles en gras. Si cela doit être votre déjeuner, ajoutez du poulet, du thon ou un autre aliment riche en protéines, essentiel au bon fonctionnement des muscles et à la sensation de satiété.