Les meilleures comédies musicales du printemps 2022 à Paris

Classique de Broadway, reprise à succès, show déjanté, découvrez notre top des comédies musicales à voir ou à offrir pour fêter le printemps à Paris en 2022.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 18h03] De la pépite incontournable au spectacle innovant, des chorégraphies survoltées aux refrains entêtants, les comédies musicales ont la cote, cette saison, à Paris. A l'affiche de salles mythiques (comme le Théâtre de Paris, Marigny ou Mogador) ou programmées dans des lieux plus récents (comme La Seine Musicale), elles font le bonheur des mélomanes.

Classique ou pop, version originale ou version française, nouvelle création ou reprise, les choix ne manquent pas. Parmi les comédies musicales événements du moment, une parenthèse nostalgique avec Le Roi Lion , une bouffée de bonne humeur avec Je vais t'aimer, un voyage à Broadway avec Les Producteurs, ou un instant hors du temps avec Charlie et la chocolaterie…

Le Roi Lion : L'original de Broadway fait son retour à Paris !

25 ans, 100 millions de spectateurs, de multiples récompenses : Le Roi Lion est le plus gros succès mondial de tous le temps ! La clé de la réussite, c'est des décors fantastiques, des déguisements colorés, des chorégraphies époustouflantes et une bande son profonde et enivrante, le tout porté par une troupe de comédiens-danseurs triés sur le volet.

L'histoire est connue de tous : Simba, encore lionceau, est le digne successeur de son père au trône de la savane. Cependant, la convoitise du pouvoir amène son oncle, Scar, à tout faire pour prendre sa place sur le trône. Simba, alors en grand danger, se voit obligé de fuir et donc de renoncer à son titre. Pendant son exil, il fera la rencontre d'amis qui seront ses confidents et finiront par le convaincre de revenir récupérer son dû. Venez suivre l'aventure du Roi Lion dans un spectacle hors du commun. Un show complet et exaltant pour les enfants comme pour les adultes tant il est grandiose. A voir et à revoir : votre rendez-vous du printemps est au Théâtre Mogador !

Les Producteurs : une production rocambolesque

Le phénomène Alexis Michalik , récompensé à plusieurs reprises pour son travail d'auteur et de metteur en scène (Le Porteur d'histoire, Le Cercle des illusionnistes, Edmond...), revient sur les planches avec, encore une fois, un nouveau succès. Cette fois-ci, il est le metteur en scène du show musical de Broadway le plus primé de sa catégorie. Les Producteurs, du déjanté Mel Brooks, s'est produit pendant plus de 6 ans sur les planches de Broadway, et c'est la première fois que la France a la chance de recevoir un spectacle d'une telle grandeur. Vous ne pouvez pas le rater !

L'histoire est pour le moins cocasse : un producteur de théâtre est au bord de la faillite et veut tenter un coup de bluff en montant une arnaque à l'assurance. Il va alors créer la comédie musicale la plus nulle de l'histoire. Il va écrire un scénario grotesque interprété par une troupe de comédiens burlesque, le tout dirigé par un metteur en scène aussi mauvais que le scénario. Malgré tout, la comédie musicale rencontrera un franc succès, ce qui dévie légèrement du plan initial... C'est le show incontournable de la saison et c'est au Théâtre de Paris !

Charlie et la chocolaterie : il n'a jamais été aussi facile de trouver un ticket (d'or) !

Laissons entrer le soleil, la terre vous dit : "hello" ! Après un savoureux succès sur les planches de Broadway et des meilleurs théâtres de Londres, Le musical Charlie et la Chocolaterie a conquis et continuera de conquérir le cœur des enfants (et des grands enfants) ! Le Théâtre Marigny saura vous plonger dans l'univers fantastique et loufoque de Charlie et la Chocolaterie que les fans du film de Tim Burton auront plaisir à retrouver. Ce monde magique qui nous est interprété par 30 talentueux artistes est porté par un orchestre live impressionnant.

L'histoire reste la même : Willy Wonka, propriétaire d'une extraordinaire industrie de chocolat, cherche son successeur à la tête de la flamboyante entreprise. Il va donner la chance à 5 enfants de visiter sa fabrique de chocolat mais les enfants ne savent pas ce que le maître des lieux leur réserve… Venez retrouver Willy Wonka, Charlie et sa famille, Augustus, Veruca, Mike, Violette, les Oompa-Loompas et l'industrie Wonka sur les planches parisiennes du Théâtre Marigny, avec un show qui vous en mettra pleins les yeux (et les papilles).

Je vais t'aimer... Comme on ne t'a jamais aimée

Amateurs et fans invétérés de Michel Sardou, LE rendez-vous du printemps est à La Seine Musicale ! Amour, jeunesse, vieillesse, voyage, fête ou sexe… Parcourez le monde, entre Paris et New-York, avec cette comédie musicale qui est une ode à la vie. Les 17 artistes nous racontent la vie de la jeunesse française sur quatre décennies, avec une sélection de tubes signés Michel Sardou et réorchestrés par Quentin Bachelet et Phillipe Uminiski.

C'est un véritable hommage à la discographie de Sardou qui nous est proposé, sans pour autant être un spectacle biographique. Un tableau singulier ! Je viens du sud, Le France, En chantant, La rivière de notre enfance, La Java de Broadway… Préparez vos cordes vocales, car vous allez chanter à tue-tête ! Alors, cap sur le Lac du Connemara et direction La Seine Musicale !

Madiba, Le Musical : L'amour triomphera toujours

Après un triomphe mondial, Le musical Madiba s'installe pour deux représentations exceptionnelles au Grand Rex. Les 18 et 19 mai, faites un saut au temps de l'Apartheid et admirez un spectacle émouvant dans la sincérité, dans l'insurrection et dans la persévérance. Jean-Pierre Hadida et Alicia Sebrien, auteurs de la pièce, content une histoire d'amour interdite, entre un Noir et une Blanche, s'entremêlant avec le parcours de Nelson Mandela.

Son combat pour libérer un peuple entier résonne aux quatre coins de la salle avec des chœurs zoulous, des danses africaines et des musiques jazz. Musical résolument engagé, Madiba rend hommage à cette révolution et à la liberté qu'elle a permise, la liberté d'aimer ! Ne ratez pas cette production incontournable qui a fait le tour de la France, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Avec cette sélection des meilleures comédies musicales à découvrir à Paris au printemps, faites le plein de bonne humeur ! En famille, en solo, en couple ou entre amis, vous aurez des étoiles plein les yeux et un large sourire aux lèvres. Bon spectacle !