DIRECT. France-Angola : Les Bleues réussissent leur entrée, le résumé du match

FRANCE-ANGOLA. Après un premier quart d'heure compliquée, les Bleues ont livré une prestation aboutie tant en attaque qu'en défense (30-20). Un succès qui doit beaucoup à la performance dans le but de Laura Glauser et permet aux Françaises de bien entamer leur Mondial.

20:00 - Merci et à dimanche Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce match du championnat du monde de handball entre la France et l'Angola. Rendez-vous dimanche pour la deuxième rencontre du Groupe A pour les Bleues, face à la Slovénie.

19:47 - Entrée réussie pour la France face à l'Angola Les entames de compétition n'ont jamais vraiment été le fort de l'équipe de France ces dernières années. Quatre mois après le sacre aux Jeux olympiques, on craignait une mésaventure comme celle connue il y a deux ans au Japon où les Françaises, championnes du monde et d'Europe en titre, s'étaient pris les pieds dans le tapis, tombant dans le piège sud-coréen. Cette fois rien de tel pour les joueuses d'Olivier Krumbholz qui auront eu besoin d'un gros quart d'heure pour entrer dans leur match. Face à des Angolaises qui n'avaient rien à perdre, les Bleues ont d'abord bafouillé en attaque, un mal récurrent, ne parvenant pas à bonifier les excellentes séquences défensives malgré la présence empoisonnante de Kassoma au pivot, avant d'accélérer galvaniser par une Laura Glauser, flamboyante. Intenable dans son but, la gardienne qui évolue en club chez le géant hongrois Györ, a éclipsé la concurrence et cantonné sa partenaire Cléopâtre Darleux au banc toute la rencontre. De près, de loin, du pied, de la main, elle a réalisé un total de 16 arrêts et écoeuré les tireuses angolaises qui ont fini par rendre les armes. De l'autre côté du terrain, les Françaises ont exploité les espaces créés par les exploits de sa gardienne pour faire courir leurs adversaires et les épuiser. En tête à la pause avec un matelas de quatre buts, elles ont ensuite déroulé pour se rendre le match facile. Sérieuses, appliquées et portées par leur gardienne, les Françaises ont réussi leur entrée dans ce championnat du monde, nouvelle formule, qui ne laissera que peu de place à l'erreur. Après l'entrée angolaise, Coralie Lassource et ses coéquipières ont à leur menu la Slovénie, qui affronte le Monténégro dans la soirée. Ce sera dimanche à 18h.

19:47 - "On a réussi à faire un bel écart" "On a réussi à faire un bel écart sur ce match, c'est vraiment top. Au début sur la gardienne, on n'était pas forcément en réussite mais on avait les solutions donc on a réussi au fur et à mesure à prendre le pas. Avec Laura derrière, qui a réalisé une grosse performance, ça nous a aidées à nous projeter vers l'avant", a apprécié Alicia Toublanc. L'ailière tricolore vivait son tout premier match dans un championnat du monde. il s'agit d'ailleurs de sa première grande compétition avec l'équipe de France à 25 ans.

19:37 - "Je devais répondre présente" "Je devais répondre présente. Je pense que mes coéquipières m'ont beaucoup aidée. C'est toute l'équipe qui a mis de la force pour gagner ce soir. Ca allège (pour la suite) mais il ne faut pas qu'on se relâche, qu'on reste concentré, focus comme on le fait depuis le début", a déclaré Laura Glauser, élue joueuse du match elle qui a réalisé ses 16 arrêts face à l'Angola.

19:34 - "Le résultat est ultra positif" "On savait qu'il fallait enchaîner les contre-attaque et les montées de balle, qu'elles sont fragiles sur le repli défensif. On l'a très bien fait. l'essentiel, c'est la performance. On a gagné. On a fait un score large (30-20). Le résultat est ultra positif", a réagi Olivier Krumbholz, très satisfait de l'entrée en matière de ses joueuses face à l'Angola.

19:26 - La France s'impose largement Entrée en lice réussie pour les Françaises qui l'emportent avec la manière face à l'Angola (30-20). Un succès très large obtenu dans le sillage d'une Laura Glauser étincelante dans son but toute la soirée. Victoire sérieuse des Bleues face à l'Angola lors de cette première sortie du Mondial @SheLOVsHandball, notamment grâce à une bonne @laura_glauser dans les cages ! ????



???????? 30-20 ????????#BleuetFier #SheLovesHandball #spain2021 pic.twitter.com/mbi9Q7AW3o — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 3, 2021

19:24 - Lassource pour le 30e Les Bleues passent la barre des 30 buts. Celui-ci est signé de la capitaine Lassource qui se défait sur pat de Machado et vient conclure habilement sur son aile gauche (30-19).

19:23 - Et de 16 pour Glauser Glauser continue son récital catalan. La gardienne française s'interpose à nouveau avec la jambe droite sur la tentative de Machado. Quelques secondes avant, elle avait repoussé un tir de Venacio au pivot. Elle compte 16 arrêts.

19:22 - Vers un neuvième succès ? La France reste sur 8 victoires de rang. Les Bleues n'ont plus connu la défaite depuis le 31 juillet dernier et son affrontement face à la Russie de Viakhireva lors du premier tour des Jeux olympiques (27-28).

19:20 - Granier ajoute un but L'écart continue de grossir. Cette fois, c'est Granier qui ajoute un nouveau but sur un service appliqué de Flippes. La France compte 11 buts d'avance sur l'Angola à un peu plus de 5 minutes de la fin du match (28-17).

19:18 - Machado échoue sur Glauser La diagonale angolaise Guialo-Machado fonctionne parfaitement. La première sert la seconde qui se déploie pour s'ouvrir l'angle mais sa tentative est détournée du bout des doigts par Glauser qui a jaillit de son but. Quatorzième arrêt pour la Tricolore (26-16).

19:16 - Le récital Glauser Glauser est sur son nuage ce soir et va donner des cauchemars aux tireuses angolaises. Prenant l'intervalle, Nenganga se présente seule face à la gardienne française mais se heurte à un mur, pour son 13ème arrêt. Dans la foulée, Pineau marque comme un quarterback dans le but vide.

19:14 - Foppa provoque un deux minutes Foppa continue de jouer les poisons dans le secteur central. La pivot tricolore attrape le ballon et tente de se retourner mais voit Venacio la bloquer d'une manchette. Penalty et deux minutes. C'est la deuxième exclusion pour la joueuse angolaise.

19:10 - Valentini sortie pour deux minutes L'Angola joue crânement sa chance. Derrière un arrêt du bras gauche d'Alberto, son dixième du match, sur penalty face à Horacek, Guialo voit Machado à l'opposée sur l'aile droite et la trouve d'une transversale. Cette dernière prend de vitesse Valentini et s'ouvre l'angle pour tromper Glauser. l'ailière tricolore a touché son adversaire et sort pour deux minutes.