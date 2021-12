Yannick Agnel : une mineure l'accuse de viol, ce que l'on sait de l'enquête

AGNEL. Ce jeudi 9 décembre, Yannick Agnel a été interpelé et placé en garde à vue. L'ancien champion olympique est accusé de viol sur mineur.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 20h30] Ce jeudi 9 décembre, l'ancien nageur français Yannick Agnel a été interpellé et placé en garde à vue. Selon des informations de CNews, confirmées par l'Agence france presse (AFP), le double champion olympique est accusé de viol sur mineure. Sa garde à vue intervient donc dans le cadre d'une information judiciaire pour viol sur mineure après une commission rogatoire du juge d'instruction. Edwige Roux-Morizot, procureure de Mulhouse, a expliqué, sur Franceinfo ce jeudi, que les enquêteurs de la Direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) ont interpellé Yannick Agnel à son domicile parisien aux alentours de 12h15. La victime présumée a déposé plainte cet été, affirme la procureure. Selon elle, les faits remonteraient à 2016.

Selon la procureure, la victime était âgée de 15 ans à l'époque des faits. L'Equipe indique qu'il s'agirait d'une nageuse qui s'entraînait avec Yannick Agnel à Mulhouse entre 2014 et 2016 (le nageur était licencié au Mulhouse Olympic Natation). De son côté, France Inter affirme que la plaignante serait l'une des filles de l'entraîneur du Mulhouse Olympic natation. Plusieurs nageurs et nageuses ont également été auditionnés ces derniers jours.

Qui est Yannick Agnel

Né le 9 juin 1992, Yannick Agnel est l'un des nageurs les plus titrés de la natation française avec deux médailles d'or aux JO de Londres sur le 200 m nage libre et le relais 4x100m et une médaille d'argent sur le relais 4x200, mais également deux titres mondiaux en grand bassin et un en petit bassin, sa spécialité étant donc le 200m nage libre.

Yannick Agnel à la retraite

C'est juste après les Jeux olympiques de Rio en 2016 que le Nîmois Yannick Agnel est parti à la retraite. L'homme aux deux titres olympiques prendra cette décision après son élimination lors des séries du 200m nage libre. Après avoir repris ses études en intégrant l'université Paris-Dauphine, Yannick Agnel devient consultant pour France Télévisions en 2019.

Yannick Agnel et l'E-sport

L'ancien nageur est également très impliqué dans le domaine de l'E-sport en devenant directeur sportif de l'équipe professionnelle (MCES), une entité basée à Marseille qui excelle au haut niveau sur les jeux comme Fortnite, League of Legends ou Clash of Clans. Il anime également depuis quelques mois un podcast sur l'eSport en partenariat avec France Info et L'Equipe. Interrogé par le Figaro, l'ex nageur expliquait qu'il se sentait bien dans ce nouveau domaine. "Quand j'ai arrêté la natation, je me suis orienté vers les domaines qui me paraissaient être les bonnes décisions mais je me suis heurté à la réalité des choses: je n'étais pas réellement passionné par mes choix. J'avais besoin de toucher le radiateur pour me rendre compte qu'il était brûlant. Par effet d'entonnoir, j'ai analysé ce dans quoi je voulais réellement bosser dans le futur. Et j'ai trouvé ce qu'il me convenait, notamment avec le E-sport.

Yannick Agnel et Jordan Pothain

Considéré comme l'un des chefs de file à Rio, Yannick Agnel avait-il lâché l'équipe de France ? À l'époque, alors qu'il était engagé dans le relais 4x200m, Yannick Agnel déclarait forfait, laissant son équipe toute seule. Un choix difficile à encaisser à l'époque pour Jordan Pothain. "Chacun se fera son avis. On a été baigné dans le mensonge, beaucoup de mensonge a entouré ce relais". Il a même ajouté dans une interview à L'Equipe qu'"il a été malhonnête envers ses coéquipiers, les gens de l'équipe de France et envers moi aussi à titre individuel". Le principal intéressé a répondu à la polémique lors d'une conférence de presse, assurant qu'il aurait nagé "souffrant ou pas" si la direction nationale technique de la natation ne l'avait pas remplacé contre son gré. "Même à 40 de fièvre, je me serai défoncé, a-t-il ajouté. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais lâché personne, ni abandonné personne, et encore moins mon équipe."

Quelle est la pointure de Yannick Agnel ?

Le nageur nîmois possède des mensurations assez impressionnantes. Outre ses 2,02m (il mesurait 1,93m à 14 ans) et ses 90kg, le champion olympique de Londres chausse du 50.