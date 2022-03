Coupe de France 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les demi-finales ?

COUPE DE FRANCE. Début des demi-finales de la Coupe de France ce mardi 1er mars avec Nice qui reçoit le petit poucet, Versailles.

[Mis à jour le 1er mars 2022 à 15h12] Première demi-finale ce mardi 1er mars avec l'OGC Nice qui reçoit Versailles club de National 2. Alors qu'il devait accueillir la rencontre, le club de N2 doit finalement jouer sa place en finale à Nice, un avantage pour les Aiglons. "J'ai déjà dit que c'était dommage que Versailles ne puisse pas jouer à Paris. Le match a été inversé. Évidemment que c'est mieux de jouer chez nous. Il n'en reste pas moins que ce sera contre une équipe qui a brillamment éliminé Toulouse, qui est en tête de la Ligue 2. Cette équipe là va jouer avec beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement, avec des points forts dans son jeu. Il ne peut pas y avoir chez nous, et il ne doit pas y avoir, un sentiment de supériorité. Il faut respecter l'adversaire, d'autant que c'est une compétition qui a changé dans son format, avec des tirs au but dès la fin du temps réglementaire. On va devoir emballer le match, faire attention aux transitions."

L'autre affiche des demi-finales opposera ce mercredi deux clubs de Ligue 1 : le FC Nantes et l'AS Monaco. Les deux équipes ont fait de la Coupe de France un objectif de cette fin de saison. Après avoir éliminés Bastia au tour précédent, les Nantais d'Antoine Kombouaré reçoivent les Monégasques qui s'étaient imposés en quarts de finale face à un autre pensionnaire de Ligue 2, Amiens. En forme avec une sublime victoire face au Paris Saint-Germain, Nantes va tenter de se hisser en finale pour la première fois depuis 2000 où ils avaient gagné. La rencontre qui aura lieu mercredi 2 mars à 21h15 se jouera à guichets fermés.

Les places à destination du grand public ont toutes trouvé preneur dès le jour d'ouverture de la billetterie pour la demi-finale de la #CDF !



Pour autant, toutes les places à la Beaujoire n'ont pas été vendues, on sur les prochaines échéances — FC Nantes (@FCNantes) February 23, 2022

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.