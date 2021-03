Coupe de France : Marseille humilié, le résultat du tirage au sort des 8e de finale connu ce lundi

COUPE DE FRANCE. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football 2020-2021 a lieu ce lundi et bénéficie d'une diffusion en direct à la TV. Sur quelle chaîne et à quelle heure ? Découvrez également la liste des qualifiés, sans l'OM, battu hier par les amateurs de Canet-en-Roussillon.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 11h48] Après les qualifications inattendues du Red Star, tombeur de Lens, ou encore du Puy, vainqueur de Lorient, les 16e de finale de la Coupe de France ont donné lieu à une nouvelle et grosse surprise dimanche, avec l'élimination de l'Olympique de Marseille, battu par Canet-en-Roussillon (2-1), qui évolue habituellement en National 2, soit trois divisions au-dessous de l'OM. Une défaite qui fait tâche pour les Phocéens, juste avant les premiers pas au poste d'entraîneur de Jorge Sampaoli... Le dernier billet pour les 8e de finale de la compétition sera attribué ce soir, à l'issue du match Nice - Monaco. La liste des qualifiés :

Ligue 1 : Montpellier, Metz, Lyon, Paris SG, Lille, Angers + Nice ou Monaco

Ligue 2 : Toulouse.

National : Boulogne, Red Star.

National 2 : Sedan, Rumilly-Vallières, Le Puy, Châteaubriant, Canet RFC.

National 3 : Saumur.

Tous ces qualifiés seront fixés sur leur adversaire en 8e de finale lors du tirage au sort prévu ce soir, à l'issue de Nice - Monaco, sans doute aux alentours de 23 heures. Cette cérémonie bénéficiera d'une diffusion en direct à la TV, sur la chaîne Eurosport 2. Le tirage sera effectué par Loïc Perrin, l'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne.

Découvrez les résultats des 16e de finale de cette Coupe de France 2020-2021, qui se terminent ce lundi :

Alès (N3) - Montpellier : 1-2

Rumilly-Vallières (N2) - Annecy (N1) : 1-1 (6-5 aux tab)

Red Star (N1) - RC Lens : 3-2

St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) : 0-2

Le Puy (N2) - Lorient : 1-0

Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) : 3–3 (4-3 aux tab)

Valenciennes (L2) - Metz : 0-4

Lyon - Sochaux (L2) : 5-2

Brest - PSG : 0-3

Gazelec (N2) - Lille : 1-3

Angers - Club Franciscain (R1) : 5-0

Romorantin (N2) - Châteaubriant (N2) : 1-3

Canet-en-Roussillon (N2) - OM : 2-1

Les seizièmes de finale de la Coupe de France bénéficient tous d'une diffusion à la télévision, soit sur les antennes d'Eurosport, soit sur France Télévisions. Le programme TV :

Samedi 6 mars

14h15 - Eurosport 2 : Red Star FC (N) - RC Lens (L1)

14h15 - Eurosport 2 : GFA Rumilly-Vallières (N2) - FC Annecy (N)

14h15 - Eurosport 2 : Olympique Alès-en-Cévennes - Montpellier HSC (L1)

14h15 - Eurosport 2 : FC Saint-Louis Neuweg (N3) - CS Sedan-Ardennes (N2)

16h30 - Eurosport 2 : Valenciennes FC (L2) - FC Metz (L1)

16h30 - Eurosport 2 : Le Puy Foot Auvergne (N2) - FC Lorient (L1)

16h30 - Eurosport 2 : Olympique Saumur FC (N3) - US Montagnarde (R1)

18h45 - Eurosport 2 : Olympique Lyonnais (L1) - FC Sochaux-Montbéliard (L2)

21h10 - Eurosport 2 et France 2 : Stade Brestois (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

Dimanche 7 mars

18h30 - Eurosport 2 : GFC Ajaccio (N2) - LOSC Lille (L1)

18h30 - Eurosport 2 : Angers SCO (L1) - Club Franciscain (R1)

18h30 - Eurosport 2 : SO Romorantin (N2) - Voltigeurs Châteaubriant (N2)

21h00 - Eurosport 2 : Canet RFC (N2) - Olympique de Marseille (L1)

Lundi 8 mars

21h00 - Eurosport 2 : OGC Nice (L1) - AS Monaco (L1)

La particularité de la Coupe de France de football, qui réside dans le fait de mélanger, à partir d'un certain stade de la compétition, les équipes amateurs et les clubs professionnels, est mise à mal à l'occasion de cette édition 2020-2021, en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19. La Fédération française de football (FFF) a en effet mis en place une nouvelle formule pour tenter de s'adapter aux circonstances et des tournois séparés ont été mis en place. Pour espérer croiser la route des pros, les "petits clubs" devront ainsi se qualifier pour les 16e de finale, où les deux pôles seront à nouveau rassemblés.

Pour rappel, le nouveau format de lédition 2020/2021 pic.twitter.com/YkKIpNMJp9 — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

