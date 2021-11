Lyon - Sparta Prague : l'OL gagne et se qualifie, le résumé du match

LYON - SPARTA. L'OL a largement battu le Sparta Prague sur le score de 3 buts à 0, jeudi soir lors de la 4e journée de la Ligue Europa, grâce notamment à un doublé de Slimani. Un résultat qui qualifie les Lyonnais directement pour les 8e de finale de la compétition. Découvrez le résumé du match.

21:02 - Le résumé du match: l'OL assure sa qualification L'Olympique Lyonnais se devait de s'imposer jeudi soir face au Sparta Prague pour assurer sa qualification pour la suite de la Ligue Europa. Cela n'a pas empêché Peter Bosz de faire tourner son effectif en prévision du déplacement à Rennes, dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (20h45). Sous la pluie, la première période des Lyonnais n'est pas convaincante, à l'image de ce duel raté d'Islam Slimani face au gardien tchèque (29e). Les joueurs du Sparta se montrent dangereux, par Pesek, mais Anthony Lopes repousse (27e). Tout se débloque en deuxième période, en deux minutes. Bien servi par Cherki, Slimani dribble Nita, le gardien du Sparta, pour marquer le premier but (1-0, 61e) avant de récidiver de la tête sur un service de Caqueret quelques instants après (2-0, 63e). L'OL maîtrise la fin de match et ajoute même un troisième but dans le temps additionnel par le meilleur buteur de la compétition, Karl Toko Ekambi (3-0, 90e+2). Avec ce succès et grâce au match nul entre Brondby et les Glasgow Rangers ce soir (1-1), l'OL termine à la première place du groupe et se qualifie donc directement pour les 8e de finales de la Ligue Europa.

20:52 - Slimani et Cherki intéressants, Shaqiri beaucoup moins Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, a profité de la venue de l'OL pour donner du temps de jeu à des joueurs de son effectif comme Islam Slimani ou Rayan Cherki devant. Ces deux joueurs ont été intéressants, puisque l'attaquant algérien a signé un doublé. Cherki a lui été passeur décisif sur le premier but de Slimani et a mis en difficulté la défense tchèque tout au long du match. En revanche, Xherdan Shaqiri, positionné comme meneur de jeu, n'a pas eu beaucoup d'influence sur le jeu lyonnais, à l'image de ses débuts compliqués à Lyon depuis son arrivée cet été. ???? Le premier but d'Islam Slimani bien servi par Cherki. L'attaquant lyonnais élimine le goal et marque tranquillement dans le but vide. pic.twitter.com/vtBmXyJa0v — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2021

20:48 - Toko Ekambi plus que jamais meilleur buteur Entré en jeu en deuxième période, Karl Toko Ekambi s'est une nouvelle fois montré décisif en Ligue Europa en reprenant, dans le temps additionnel, victorieusement un centre du jeune joueur formé au club et qui fêtait sa première apparition avec les profs, Bradley Barcola. Cela fait désormais six buts en Ligue Europa pour l'ancien joueur de Sochaux et de Villarreal, meilleur buteur de la compétition devant Patson Daka (Leicester) et Victor Osimhen (Naples).

20:42 - L'OL directement qualifié pour les 8e de finales L'Olympique Lyonnais a signé ce soir face au Sparta une quatrième victoire en quatre matchs lors de cette phase de poules de la Ligue Europa. Grâce au match nul entre Brondby et les Glasgow Rangers ce soir (1-1), l'OL est assuré de terminer à la première place du groupe, deux journées avant la fin, et se qualifie donc directement pour les 8e de finales de la compétition.

20:37 - C'est terminé à Lyon ! L'OL s'impose face au Sparta Prague (3-0) ! C'est terminé au Groupama Stadium ! L'Olympique Lyonnais a fait la différence en deuxième période pour battre largement le Sparta Prague (3-0), grâce à des buts de Slimani (61e et 63e) et de Toko Ekambi (90e+2).

20:34 - BUT pour l'OL ! Toko Ekambi marque (3-0) ! L'OL ajoute un troisième but dans cette fin de match ! Sur le côté droit, le jeune Barcola parvient à faire la différence avant de piquer son ballon pour Toko Ekambi au deuxième poteau, qui trompe Nati de la tête ! 3-0 pour l'OL.

20:33 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre italien de cette rencontre entre l'OL et le Sparta Prague accorde trois minutes de temps additionnel pour cette seconde période, alors que le score est toujours de 2-0.

20:32 - Guimaraes manque son tir ! Apr!s une belle combinaison avec Shaqiri, Guimaraes se trouve seul face à Nati et alors qu'il peut centrer pour plusieurs de ses coéquipiers, il choisit de tirer mais ne trompe pas le gardien tchèque...

20:29 - Double arrêt important de Lopes ! Le Sparta obtient un corner après une belle parade d'Anthony Lopes. Cela ne donne rien pour les Tchèques dans un premier temps mais le ballon revient et Krejci reprend de la tête mais Lopes détourne encore une fois !

20:25 - OL: Cherki remplacé Auteur d'un bon match et d'une passe décisive, Rayan Cherki est remplacé pour cette fin de match par Bradley Barcola, qui fait sa première apparition en professionnel avec l'OL, où il a été formé. Du côté du Sparta, Karabec a remplacé Haraslin.

20:22 - L'OL maîtrise Les joueurs de l'Olympique gèrent bien cette fin de match avec ces deux buts d'avance et pensent déjà peut-être au déplacement à venir à Rennes dimanche en Ligue 1 (20h45).

20:18 - Le public lyonnais fait du bruit Ce doublé d'Islam Slimani en trois minutes a réveillé le public du Groupama Stadium, qui fait beaucoup de bruit depuis quelques minutes, même s'il est loin d'être à guichets fermés.

20:15 - Paqueta ne redresse pas assez son ballon Trouvé dans la profondeur, Lucas Paqueta parvient à devancer Nita sur sa sortie mais cherche ensuite à le lober (ou à centrer ?) mais ne met pas assez de forces dans ce ballon.

20:12 - Lyon: Bosz fait trois changements L'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, effectue à son tour des changements. Caqueret, Slimani et Aouar sont remplacés respectivement par Guimaraes, Paqueta et Toko Ekambi.