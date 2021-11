Finlande - France : notes, buts en vidéo... Le résumé

FINLANDE - FRANCE. Pour son dernier match de qualification à la Coupe du monde 2022, l'équipe de France s'est imposée 2-0 en Finlande grâce à des buts de Mbappé et Benzema. Le résumé du match

Finlande 0 : 2 France

Confirmer après le récital offert face au Kazakhstan, voilà le mot d'ordre de Didier Deschamps avant le coup d'envoi de la rencontre entre la Finlande et la France. Et si les Bleus ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde quelques jours plus tôt au Parc des Princes, ce match n'a rien d'amical. En face, les hommes de Markku Kanerva ont encore l'espoir de disputer les matches de barrage pour se qualifier pour le premier Mondial de leur histoire. Ce sont pourtant bien les Français qui débutent la rencontre pied au plancher sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Très vite, Mbappé et ses coéquipiers prennent le match en main. Dominateurs, ils ont pourtant du mal à se montrer dangereux dans la zone de vérité. La faute à une bonne défense finlandaise mais sans doute aussi à un manque de liant dans les derniers mètres. Progressivement, les Bleus ronronnent et sont même surpris dans le dernier quart d'heure par plusieurs actions dangereuses des Finlandais. Quelques minutes plus tard, Dubois est contraint d'abandonner ses coéquipiers après un claquage à la cuisse avant que l'arbitre ne siffle la fin du premier acte. Les deux se quittent dos-à-dos sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Tricolores sont en difficulté et Didier Deschamps décide d'injecter du sang : Benzema et Coman remplacent Diaby et Koundé. Peu à peu les Bleus retrouvent des couleurs et cette fluidité dans le jeu qui a fait leur force lors des derniers matchs. Dix minutes seulement après son entrée en jeu, Benzema, avec un peu de réussite, ouvre le score sur une passe décisive de Rabiot (66e). Avec l'entrée en jeu de l'avant-centre madrilène, les Bleus sont métamorphosés et retrouvent leurs automatismes. Mbappé, après une accélération fulgurante dont lui seul a le secret, répond à KB9 et inscrit le but du break pour l'équipe de France (79e). Les Bleus l'emportent finalement (2-0) et privent les Finlandais du barrage. Les buts en vidéo :