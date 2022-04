Algérie - Cameroun : le match rejoué ? Le recours étudié le 21 avril

ALGERIE - CAMEROUN FOOT. La Fédération algérienne de football a annoncé ce mercredi 6 avril que la Fifa allait bien étudier la réclamation posée par cette dernière après le 3e tour des qualifications pour la Coupe du monde.

Et si. Au lendemain de l'élimination de l'Algérie par le Cameroun lors du 3e tour des qualifications pour la Coupe du monde, la Fédération avait annoncé avoir déposé un recours auprès de la Fifa pour demander à rejouer la rencontre à cause de "l'arbitrage scandaleux" du Gambien Bakary Gassama. À l'issue de la rencontre, Djamel Belmadi avait pointé du doigt l'arbitrage. "Je le dis aujourd'hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays, a lâché le sélectionneur maghrébin. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas (…) Ces deux dernières années, je n'ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d'excuses, ce sont des faits."

Malgré ce recours, le président de la fédération algérienne de foot avait estimé que "les chances de rejouer le match sont faibles" et qu'il "ne veut pas vendre des illusions" aux supporters algériens. Mais ce mercredi 6 avril, la Fédération algérienne de football informe ce mercredi que la réclamation qu'elle a présentée à la FIFA "sera soumise à la Commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022".

Le résumé d'Algérie - Cameroun

Coup de tonnerre à Blida. La Cameroun se qualifie après un but dans les dernières secondes du match. #ALGCAM pic.twitter.com/OU6RUWutyL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 29, 2022

Les champions d'Afrique en titre ne seront pas au Qatar pour disputer la prochaine Coupe du monde. Et pourtant, ce ticket pour le prochain Mondial semblait être acquis lorsque Ahmed Touba trompait enfin un André Onana quasi infranchissable ce mardi 29 mars. Le portier de l'Ajax Amsterdam a longtemps dégoûté les joueurs algériens qui ont cherché la faille et qui ont finit par la trouver dans une prolongation au dénouement incroyable. Mais avant, il y avait eu un temps réglementaire cruel pour les Fennecs. Cruel car les hommes de Djamel Belmadi sont bien rentrés dans cet Algérie - Cameroun. En confiance après leur succès lors du match aller en terres camerounaises (1-0), Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont directement mis en avant leurs intentions, celles d'attaquer. Mais ils n'ont pas été récompensés. Après quelques tentatives sans danger sur les cages d'Onana, c'est le portier adverse Raïs Mbolhi qui se mettra en évidence de la pire des manières. En effet, le gardien de l'Algérie percute malencontreusement son coéquipier Aissa Mandi à la suite d'un corner et relâche le ballon laissant l'opportunité à l'ancien Parisien Choupo-Moting de venir remettre sa sélection à hauteur des Fennecs sur l'ensemble des deux confrontations (22e). S'en suit alors une domination algérienne sur la quasi totalité de la partie. Onana passe alors en mode mur et ne laisse rien passer. Mbolhi l'imite aussi à la 69e minute avec une double parade exceptionnelle. Mais petit à petit, le portier algérien laisse la vedette à celui du Cameroun. André Onana écoeure Mahrez, Bennacer ou encore Slimani à l'aide de parades successives. Et même lorsqu'il est battu par ce coup de tête de Slimani à la 98e minute, la VAR intervient et annule le but pour une main de l'ancien Monégasque. Le but algérien ne viendra qu'en deuxième période de la prolongation (118e) par l'intermédiaire d'Ahmed Touba qui a fait chavirer le bouillant stade Mustapha-Tchaker de Blida mais pour quelques minutes seulement. En effet, l'Algérie pensait tenir son billet grâce à ce but mais c'était sans compter sur le Lyonnais Karl Toko-Ekambi qui, à la suite d'une subtile déviation de Ngadeu, vient punir les Fennecs d'un manque de lucidité au marquage dans les dernières secondes de la rencontre (120e+4). Le stade de Blida n'avait jamais vu de défaite de l'Algérie. Ce mardi 29 mars, les supporteurs présents dans l'enceinte ont donc vécu la première et certainement la pire de la sélection de Djamel Belmadi qui sera privé de la Coupe du monde 2022 au profit des Camerounais de Rigobert Song.