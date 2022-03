"Maroc - Congo RD : chaine TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

MAROC - CONGO FOOT. Ce mardi 29 mars a lieu le match retour des barrages à la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et le Congo. Après un match nul (1-1) à Kinshasa, les Lions de l'Atlas vont tenter de décrocher leur billet pour le prochain Mondial. Chaine TV, horaires, compos probables... Découvrez toutes les informations de ce match.

Quelques jours après un match nul plutôt inespéré, le Maroc est en position au force au moment d'aborder ce barrage retour face au Congo. À Kinshasa, les Lions de l'Atlas ont été bousculé par l'agressivité des coéquipiers de Yoane Wissa, buteur dès la 12e minute de jeu. Totalement amorphes, les coéquipiers d'Hakimi ont raté un pénalty au retour des vestiaires, mais sont parvenus à égaliser dans les derniers instants de la partie grâce à un superbe but de Tissoudali. S'il se satisfait du résultat, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic, promet qu'il y aura du mieux dans le contenu au retour : "Nous ne sommes pas encore qualifiés. On a joué contre une très belle équipe. Tout reste à faire à Casablanca. Le terrain et la chaleur, c'était trop compliqué aujourd'hui (vendredi)."

À contrario, les Leopards peuvent nourrir des regrets au regard des circonstances de la rencontre de barrage pour l'accession de la Coupe du Monde 2022. Rapidement devant au tableau d'affichage, les hommes d'Hector Cuper ont eu les occasions pour faire le break mais ils ont péché à la finition. S'il regrette l'égalisation du Maroc, le sélectionneur du Congo croit plus que jamais à une première qualification en Coupe du Monde depuis 1974: " Nous continuons à espérer, nous avons commis une erreur d'inattention mais on ne peut pas se plaindre de la manière dont on a joué ce soir".

A quelle heure débute le match Maroc - Congo?

Le match de barrage de Coupe du Monde entre le Maroc et le Congo débutera à 21h30. Il se déroulera au stade Mohamed V à Casablanca.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Congo?

La rencontre sera diffusée sur La Chaîne l'Équipe en multiplex avec les autres barrages de la soirée. L'arbitre de ce match sera Burundais Pacifique Ndabihawenimana

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Congo ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cette rencontre. La première sera sur le site de L'Équipe et sa partie Live. Le match sera aussi disponible sur MyCanal ou bien SFR TV.

Quelles compositions probables pour le Maroc et le Congo?

Pour ce match retour de barrage, Hector Cuper devrait reconduire la même équipe à une exception près. Expulsé en fin de match, le latéral gauche Ngonda sera remplacé par le jeune Bokadi. Marcel Tisserand devrait démarrer une nouvelle fois sur le banc, tout comme Kakuta.

RD Congo : Kiassumbua - Mukoko, Luyindama, Mbemba, Bokadi - Akolo, Kayembe, Bastien, Wissa - Bakambu, Mbokani

Après une première mi-temps frustrante à Kinshasa, le sélectionneur du Maroc avait décidé de modifier entièrement son attaque, en insérant El Kaabi et Tissoudali sur le terrain. Ce dernier ayant inscrit le but de l'égalisation pourrait bien démarrer la rencontre en lieu et place de Mmaee, qui a manqué un pénalty.

Maroc : Bono - Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina - Amrabat, S.Mmaee, Louza - Amallah - En-Nesyri, Tissoudali

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Congo ?

Après le résultat du match aller, les bookmakers s'accordent à dire que le Maroc est le grand favori de cette rencontre retour. Un succès des Lions de l'Atlas vaut 1,50, le match nul est placé à 3,60 tandis qu'un succès des Leopards est estimé à 6.