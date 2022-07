Angleterre - Allemagne : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de l'Euro féminin en direct ?

ANGLETERRE - ALLEMAGNE. Qui succèdera aux Pays-Bas ? La finale de l'Euro féminin de football oppose ce dimanche 31 juillet le pays hôte, l'Angleterre à l'Allemagne.

Qui de l'Angleterre ou l'Allemagne succèdera aux Pays-Bas, titré en 2017 ? Ce dimanche 31 juillet, les Anglaises et les Allemandes se disputent le titre européen de football à l'Euro. Après un parcours remarquable où elles n'ont encaissé qu'un but, les Three Lionesses sont à un match d'un premier sacre. Mais face à elles, les Allemandes ont l'occasion de remporter un neuvième championnat d'Europe.

Après avoir éliminé la Suède au terme d'un match à sens unique (4-0), Ellen White et ses partenaires ont été félicitées par la sélectionneuse Sarina Wiegman : "Évidemment, je suis très fière. L'équipe a encore trouvé la solution alors qu'on n'avait pas bien commencé." La Néerlandaise n'avait pas de préférence sur l'adversaire en finale : "Je m'en fiche. Angleterre-France un match culte aussi, peu importe qui sera en face de nous." Face aux Anglaises, les Allemandes se mettent à rêver après avoir sorti la France. Après la rencontre, la sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg avait déjà l'esprit tourné vers la finale : "La finale (contre l'Angleterre - NDR) sera un festin footballistique ! Les Anglaises ont été incroyables, elles ont mis beaucoup de buts et ont une confiance incroyable en elles. Mais les trente premières minutes contre la Suède en demi-finales nous ont montré leur talon d'Achille, on va essayer de l'exploiter dimanche à Wembley devant 90 000 fans, très majoritairement anglais."

À quelle heure débute Angleterre - Allemagne ?

Le coup d'envoi de la finale de l'Euro féminin opposant l'Angleterre à l'Allemagne est prévu dimanche 31 juillet à 18h00 au stade Wembley à Londres (Angleterre).

Sur quelle chaîne suivre Angleterre - Allemagne ?

Détenteur des droits TV de l'Euro féminin, Canal + diffusera la finale entre l'Angleterre et l'Allemagne. La rencontre sera également disponible en clair sur TF1.

Si vous souhaitez regarder la finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur le site MyTF1.

Quelles sont les compositions probables de l'Angleterre et de l'Allemagne ?

Angleterre : Earps - Bronze - Bright - Williamson - Daly - Stanway - Walsh - Mead - Kirby - Hemp - White.

Allemagne : Frohms - Gwinn - Hendrich - Hegering - Rauch - Magull - Oberdorf - Dabritz - Huth - Popp - Brand (ou Buhl).

Quels sont les pronostics de la finale de l'Euro féminin entre l'Allemagne et l'Angleterre ?