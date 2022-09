Lituanie - France : monumental Fournier... suivez le match en direct

Le pivot français regagne le banc avec 0 point au compteur et deux rebonds et cède sa place à Fall.

Sous l'impulsion de Fall et Fournier, la France ne compte plus que 6 points de retard dans cette fin de premier quart temps.

Le pivot français fait la différence de suite et cause des gros dégâts dans la raquette de la Lituanie.

C'est parti pour cette rencontre entre la Lituanie et la France dans cette rencontre du groupe B.

Opposé à la paire Sabonis - Valanciunas, le secteur intérieur de l'équipe de France devra sortir le grand jeu : ''On sait que ce match sera basé sur les intérieurs », appuie Vincent Poirier. « Ça va être un combat dans la raquette. Il faudra que l’on contrôle le rebond, ce qui a été l’une de nos faiblesses sur les matchs de préparation. ''

17:32 - Heurtel et TLC titularisés de nouveau

Face à l'Allemagne, le sélectionneur des Bleus a d'abord lancé un cinq rénové avec l'incorporation d'Albicy et Okobo en lieu et place d'Heurtel et Luwawu-Cabarrot. Bon défenseur, Albicy était chargé de réduire l'impact de Schröder tandis qu'Okobo devait créer du déséquilibre à chaque prise de balle.

Suite au match médiocre des deux Bleus, Vincent Collet assume le choix de partir avec Heurtel et TLC face à la Lituanie.