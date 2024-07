Qui est cet arbitre méconnu pour France - Belgique ?

Le huitième de finale entre la France et la Belgique sera géré par un arbitre assez méconnu.

C'est le Suédois Glenn Nyberg qui arbitrera la rencontre France - Belgique ce lundi en huitième de finale de l'Euro 2024. L'arbitre a déjà officié à deux reprises depuis le début de l'Euro après Roumanie - Ukraine et Albanie-Espagne. Ce sera donc déjà son troisième match de la compétition. Cette saison, il avait notamment arbitré le match nul entre le Borussia Dortmund et le PSG en phase de groupes de la Ligue des champions (1-1, le 13 décembre) et avait été plutôt un très bon arbitre lors de la rencontre laissant jouer à de nombreuses reprises.

Nyberg, 35 ans, avait également officié pendant la victoire de l'OM à l'AEK Athènes en phase de groupes de la Ligue Europa (2-0, le 9 novembre). Ce n'est pas sa première sur le terrain avec l'équipe de France puisque la dernière fois que le Suédois avait arbitré les Bleus, ils avaient battu le Kazakhstan (8-0, le 13 novembre 2021) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.