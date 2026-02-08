Eric Perrot n'est pas seulement Français, sa double nationalité va vous étonner

Eric Perrot, fer de lance du biathlon français, a une double nationalité.

Eric Perrot sera la star française de ces Jeux olympiques de Milan Cortina chez les hommes. A l'image d'un Quentin Fillon Maillet à Pekin, il vise 5 à 6 médailles sur ces JO 2026. Bien évidemment, le leader de la Coupe du monde de biathlon le sait, sur une course d'un jour, encore plus aux Jeux olympiques, tout peut arriver...

Mais Eric Perrot a désormais l'expérience et les gènes de deux pays qui dominent le biathlon mondial. Né le 29 juin 2001 en Savoie, le biathlète est donc de nationalité française par son père... Mais également de nationalité norvégienne grâce à sa mère, Tone Marit Oftedal, ancienne biathlète norvégienne et championne du monde junior en relais.

Il garde d'ailleurs cette culture norvégienne au quotidien en recevant les conseils de Kjell Oftedal. Ce dernier a été entraîneur dans l'équipe de Norvège au début des années 2000 et accompagne aujourd'hui encore Éric Perrot lors de certaines séances estivales de tir.

"Ma mère est norvégienne, donc j'ai la double nationalité par naissance. J'ai la moitié de ma famille qui se trouve en Norvège et la moitié en France. J'ai toujours grandi en France, dans le système français, que ce soit à l'école, que ça soit la Fédération française de ski, les compétitions... J'ai toujours porté le drapeau français sur le dos et je ne compte pas changer, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, j'ai forcément un lien très fort avec la Norvège de part ma double nationalité et surtout du fait que toute la famille du côté de ma mère est là-haut" explique-t-il pour Olympics.

Le Français n'hésite pas à revenir régulièrement en Norvège pour voir sa famille maternelle. Il y retourne également lorsque des séjours s'organisent dans le pays scandinave à l'occasion de stages avec ses coéquipiers de l'équipe de France...