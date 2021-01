"DIRECT. Vendée Globe : Charlie Dalin premier, classement incertain et arrivée complètement folle"

VENDÉE GLOBE 2020-2021. Jamais le Vendée Globe n'aura réservé un suspense aussi intense ! Alors que Charlie Dalin a franchi en premier la ligne d'arrivée, ses concurrents ont encore une chance de remporter la course en solitaire. Boris Herrmann, en bonne position pour gagner, a heurté un bateau, ce qui risque de lui coûter la victoire.

Sommaire Le Vendée Globe en direct

Classement

Arrivée

Parcours

Participants

Record

Palmarès Vendée Globe : l'actu du jour Charlie Dalin est le premier skipper à avoir franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, aux Sables-d'Olonne. Avec une course de 80 jours, 6 heures et 30 secondes, le navigateur réalise le 9e meilleur temps de l'histoire. Les infos sur l'arrivée

Peu après son arrivée, Charlie Dalin s'est exprimé devant les caméras présentes. "Ça a été une sacré course, une sacré aventure, a-t-il déclaré, rapporte le site du Vendée Globe. Beaucoup d'émotions de passer de seul au monde à tous ces bateaux, ces supporters... Je savais qu'il y aurait du monde mais je me suis fais surprendre par l'accueil !"

S'il a franchi la dernière étape de la course en solitaire, le navigateur d'Apivia n'est pas certain de remporter la course. Ses deux concurrents directs Boris Herrmann, qui devait arriver à 2 heures mais a perdu du temps en heurtant un bateau, et Yannick Bestaven bénéficient de compensations liées au sauvetage de Kevin Escoffier au large de Bonne-Espérance. Le classement

Les quatre poursuivants de Charlie Dalin devraient arriver dans la nuit de mercredi à jeudi. Actuellement troisième, l'Allemand Boris Hermann bénéficiera d'un décompte de six heures sur son temps d'arrivée, tandis que Yannick Bestaven, cinquième, aura dix heures et quinze minutes de moins sur son temps d'arrivée. Le Vendée Globe en direct Recevoir nos alertes live !

22:47 - Charlie Dalin sabre le champagne Arrivé premier de la course du Vendée Globe, Charlie Dalin a sabré le champagne sur le ponton, dans les Sables d'Olonne. Attention à ce que cette victoire anticipée ne lui porte pas malheur, rappelons que le skipper n'a pas encore gagné... Ça y est! @CharlieDalin sur le ponton #VendeeGlobe2020 @WillyTheKiid pic.twitter.com/GTctoGC8aS — David Phelippeau (@dphelippeau) January 27, 2021 22:21 - Au pointage de 22h, Louis Burton à moins de 50 milles D'après le dernier pointage, Louis Burton est le prochain à potentiellement franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe, à 49 milles de l'arrivée. Derrière, Boris Herrmann est à l'arrêt à cause d'un heurt avec un bateau, à 87 milles des Sables. Thomas Ruyant ferme le trio de tête, à 116 milles, avec Yannick Bestaven, à 134 milles. 21:47 - Boris Herrmann heurte un bateau de pêche Alors qu'il devait arriver vers 2 heures du matin, Boris Herrmann a percuté un bateau de pêche à 20h50, à 90 milles de l'arrivée. "Des dommages sont importants sur le foil tribord, entre autres, mais le skipper est en sécurité, sain et sauf", ont fait savoir les organisateurs auprès de Ouest-France. Le bateau n'a pas démâté et est sécurisé. Le skipper allemand bénéficie d'une bonification de six heures sur son temps d'arrivée. 21:32 - Les premières réactions de Charlie Dalin Alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée en premier, Charlie Dalin a réagi sur le site du Vendée Globe. "Heureux d’avoir franchi la ligne en tête. C’était une sacrée course une sacrée aventure, beaucoup d’émotion de passer de seul au monde à autant de bateaux autour !", a évoqué le navigateur dans la foulée de son arrivée à terre. Et d'ajouter : "Ce VG s’est bien passé il y a eu plein de rebondissements, j’ai eu des hauts, des bas, pas mal de bricolage aussi. C’est une super expérience, j’ai franchi mon premier Cap Horn." 21:11 - Édouard Philippe : Bravo pour cette course incroyable ! Sur Twitter, le maire du Havre a félicité le skipper Charlie Dalin pour avoir franchi en premier la ligne d'arrivée. "Bravo Charlie Dalin pour cette course incroyable ! Le Havre et les Havrais sont fiers !", s'est exclamé l'ancien Premier ministre sur Twitter. Bravo @CharlieDalin pour cette course incroyable ! Le Havre et les Havrais sont fiers !! #VG2020 pic.twitter.com/gUSBQxRRcs — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) January 27, 2021 21:01 - L'arrivée de Boris Hermann dans la nuit Pour remporter la course, Boris Hermann doit franchir la ligne d'arrivée avant 2h36, il est d'ailleurs attendu entre une heure et deux heures du matin. Yannick Bestaven doit arriver avant 6h51. Deuxième à franchir la ligne, Louis Burton devrait arriver à minuit. 20:42 - Charlie Dalin franchit la ligne d'arrivée ! Après 80 jours de course en solitaire, Charlie Dalin a franchi en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020-2021. Le skipper d'Apivia n'est pas sûr de remporter la course, car ses concurrents bénéficient de compensations en lien avec le sauvetage de Kevin Escoffier. 19:57 - Charlie Bestaven à l'approche Charlie Dalin, qui conserve la tête, s'approche des côtes des Sables-d'Olonne. Son arrivée est imminente ! 19:44 - Un final incroyable, selon Le Cleac'h Dans une poignée de minutes, les cinq premiers navigateurs vont apparaître sur la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne. Interrogé par L'Équipe, Armel Le Cléa'h est revenu sur ce final "incroyable". "On a eu un Vendée Globe fou du début à la fin, avec un scenario qu'on imaginait pas, s'est exprimé le vainqueur de la course en solitaire en 2016-2017. S'il était en mer, le skipper vivrait l'expérience "à fond, à 200%". "Je n'ai pas de doute, ils savent qu'il y a quelque chose d'énorme à aller chercher. Il faut être à fond, n'avoir aucun regret. C'est sûr que mentalement, c'est compliqué, ça peut vite basculer." 19:30 - Le pointage à 19h : Charlie Dalin à moins de 25 milles de l'arrivée Au dernier pointage, Charlie Dalin se trouve à moins de 25 milles de l'arrivée, il devrait arriver entre 19h45 et 20h15. Derrière lui, Louis Burton, à 178 milles de l'arrivée, et devrait arriver entre 23h30 et 1 heure. Le trio de tête est complété par Boris Herrmann, à 116 milles. 19:24 - Damien Seguin sur les bonifications : des mots mal "choisis" Après avoir critiqué les bonifications "qui pourrissent l'arrivée", Damien Seguin est revenu sur ses propos. "Je n'aurai pas dû commenter, mes mots étaient mal choisis", explique le skipper du groupe APICIL. Dans un communiqué publié sur le site du Vendée Globe, il précise que lors de son interview sur franceinfo quelques heures plus tôt, il "livrait un sentiment général sur la course" et qu'il "était dans un bel état de fatigue et tendu" car il n'avait "pas le vent attendu". "Je le reconnais, ce n’était pas mon rôle de livrer une telle analyse à ce moment-là", a-t-il ajouté. 19:01 - Emmanuel Macron sera aux Sables pour une cérémonie avec les navigateurs, au printemps Alors que le Vendée Globe se déroule à huis-clos, Emmanuel Macron sera présent au printemps, à la fin du premier semestre, pour honorer les marins, fait savoir l'AFP. Le président de la République remettra les insignes de la Légion d'honneur au vainqueur, au cours d'une fête dont les contours sont encore à organiser, si les conditions sanitaires le permettent. 18:46 - Le prince Albert II de Monaco présent pour les premières arrivées "Ami fidèle du Vendée Globe", le prince Albert II de Monaco est présent aux Sables d'Olonne pour accueillir les premiers skippers. Échanges avec S.A.S le Prince Albert II de #Monaco ami fidèle du @VendeeGlobe et de la #Vendee. Très heureux de l’accueillir pour les premières arrivées du #VendeeGlobe2020 pic.twitter.com/Nv9hpc1xPv — Yves Auvinet (@YvesAuvinet) January 27, 2021 18:34 - L'émotion de Clarisse Cremer : "Je n'arrête pas de pleurer" Pour la jeune skippeuse Clarisse Cremer, de la Banque populaire, l'émotion à l'approche de l'arrivée des leaders est à son comble. "J'ai eu des phases d'arrêt complet, une nuit un peu mouvementée, y avait de très grosses variations de vent", a raconté la skippeuse, dans une vidéo relayée par Ouest-France, qui s'est mise à "pleurer comme une madeleine" en regardant la cartographie. "J'arrête pas de de me mettre de pleurer, c'est incroyable de me dire qu'ils sont en train d'arriver, ça m'émeut beaucoup, c'est incroyable, formidable... Ils sont vraiment beaucoup trop forts !" 18:01 - Charlie Dalin se rapproche de l'arrivée Au dernier pointage à 18h, Charlie Dalin se rapproche de l'arrivée et est désormais à moins de 40 miles des Sables d'Olonne. Il devance seulement de 55 miles Louis Burton qui est toujours deuxième. Notez que l'heure d'arrivée est de plus en plus précise, selon les dernières estimations, Charlie Dalin (Apivia) est attendu entre 19h45 et 20h15. Louis Burton (Bureau Vallée 2) s'annonce en deuxième entre 23h30 et 01h00. LIRE PLUS

Vendée Globe 2020-2021 : les infos utiles

Voici le classement du Vendée Globe et les écarts entre les six premiers ce mercredi 27 janvier 2021, à 18 heures :

Charlie Dalin (Apivia) Louis Burton (Bureau Vallée 2), à 55,71 (miles nautiques) Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), à 109,4 nm. Thomas Ruyant (LinkedOut), à 143,29 nm. Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 166,18 nm. Damien Seguin (Groupe Apicil), à 264,44 nm. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. A noter que trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

Premier arrivé sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020-2021, Charlie Dalin est arrivé à 20h35, au large des Sables-d'Olonne, ce mercredi 27 janvier 2021. A noter que l'arrivée des navigateurs se fait à huis clos, sans public, en raison des restrictions imposées par la crise du Covid-19. Les estimation des heures d'arrivées après le classement de 15h :

Apivia (Charlie Dalin) : arrivée à 20h35

Bureau Vallée (Louis Burton) : entre 23h et 1h

SeaExplorer Yacht Club de Monaco (Boris Herrmann) : entre 01h et 02h

LinkedOut (Thomas Ruyant) : entre 3h et 5h

Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) : entre 3h30 et 5h30

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Pour valider leur inscription à cette neuvième éditions du Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification, obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020. Ils sont finalement 33 à avoir pris le départ de la course le 8 novembre 2020 :

Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres)

Romain Attanasio (Pure)

Jéremie Beyou (Charal)

Arnaud Boissières (La Mie Caline - Artisans Artipôle)

Samantha Davies (Initiatives-Cœur)

Jean Le Cam (Yes We Cam)

Miranda Merron (Campagne de France)

Maxime Sorel (V and B – Mayenne)

Pip Hare (Medallia)

Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

Yannick Bestaven (Maître Coq)

Charlie Dalin (APIVIA)

Clarisse Crémer (Banque Populaire)

Kevin Escoffier (PRB)

Thomas Ruyant (Advens for Cybersecurity)

Benjamin Dutreux (Water Family)

Alexia Barrier (4 My Planet)

Louis Burton (Bureau Vallée 2)

Didac Costa

Manuel Cousin (Groupe Sétin)

Sébastien Destremeau (FaceOcean)

Clément Giraud (Envol)

Boris Hermann (Maliza II - Yacht Club de Monaco)

Ari Huusela (Ariel 2)

Isabelle Joschke (MACSF)

Stéphane Le Diraison (Time For Oceans)

Alan Roura (La Fabrique)

Damien Seguin (Groupe Apicil)

Kojiro Shiraishi (DMG Mori)

Sébastien Simon (Arkea Paprec)

Alex Thomson (Hugo Boss)

Armel Tripon (L'Occitane en Provence)

Nicolas Troussel (Corum l'Epargne)

Le Vendée Globe 2020-2021 ne donnera pas lieu à nouveau record de rapidité ? En 2017, Armel Le Cléac'h avait dépassé la marque établie quatre ans plus tôt par François Gabart en remportant l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, soit quatre jours de mieux que son compatriote (les skippers de l'édition en cours en sont déjà à 78 jours de course). A noter que les performances des vainqueurs ont été largement améliorées depuis le premier Vendée Globe puisque Titouan Lamazou, qui avait été le premier à remporter "L'Everest des mers", en 1990, avait bouclé la traversée en plus de 109 jours.

Le palmarès du Vendée Globe est dominé par le Français Michel Desjoyeaux, qui a remporté la course à deux reprises, en 2001 et en 2009. Aucun autre marin n'a réussi l'exploit de doubler la mise.