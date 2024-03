Cette méthode très simple permet aux sportifs d'améliorer leurs performances - vous sous-estimez sans doute son importance

Une astuce très simple permet d'améliorer les performances sportives dans des proportions étonnantes.

Les sportifs de haut niveau se préparent pendant des mois pour être à leur meilleur niveau au moment fatidique. Pourtant, certaines méthodes simples sont encore peu appliquées, et l'une d'entre elles a prouvé son efficacité. En changeant un seul détail dans leur vie quotidienne, des sportifs de haut niveau ont vu leurs performances largement améliorées.

Les sportifs optimisent entièrement leurs moindres habitudes pour performer, mais certains détails sont parfois négligés alors qu'ils peuvent faire de grosses différences. En appliquant une recommandation précise pendant 5 à 7 semaines, des basketteurs de niveau universitaire ont par exemple amélioré leurs performances de manière spectaculaire. Chose la plus remarquable : les athlètes ont augmenté leur précision au shoot de 9% en moyenne, ce qui peut permettre à chaque joueur de marquer plusieurs paniers supplémentaires par match. Un seul petit changement a eu des effets impressionnants sur les performances physiques et techniques.

La méthode est simple : maximiser le temps de récupération complète, avec un objectif d'au moins dix heures par nuit. Les performances physiques pures ont aussi été largement améliorées pendant cette expérience. Ainsi, leur temps au sprint est passé de 16,2 à 15,5 secondes en moyenne. On connaissait déjà son importance dans le sport, mais cette méthode de prolongation de la récupération physique pourrait apporter des bénéfices encore plus importants qu'on aurait pu le penser.

En augmentant leur temps de récupération de 80 à 120 minutes chaque nuit, les basketteurs ont aussi optimisé leurs performances cognitives, puisque le temps de réaction a été amélioré de près de 12%, passant de 310 millisecondes à 275 millisecondes en moyenne. Une différence qui peut s'avérer décisive au basketball mais surtout dans d'autres sports où la vivacité est fondamentale, comme l'athlétisme, les sports de tir, la boxe... D'ailleurs, l'étude montre aussi que cette méthode est efficace dans des sports très différents. La même expérimentation a en effet été réalisée auprès de nageurs, qui ont connu des améliorations similaires dans leur temps de réaction, leur temps de rotation entre deux longueurs et leur temps de sprint sur 15 mètres.

D'autres études ont montré que les athlètes, même de très haut niveau, négligent souvent l'importance du sommeil et son impact sur la performance. Cette nouvelle étude, menée par des scientifiques des universités de Stanford et de San Francisco (Mah et al.), vient confirmer que plus long est le repos, meilleures sont les performances, même au-delà de 10 heures de sommeil par nuit.