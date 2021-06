Marion Rousse : pourquoi la journaliste est-elle absente dans Vélo Club cette année ?

MARION ROUSSE. Présente en tant que commentatrice du Tour de France mais aussi consultante dans Vélo Club depuis 2017, Marion Rousse est absente cette année pour des raisons personnelles.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 16h01] Les téléspectateurs habitués du Tour de France ont eu la surprise de ne pas retrouver Marion Rousse au commentaire des étapes mais aussi dans l'émission Vélo Club cette année. En effet, la jeune journaliste sportive, pourtant présente sur les routes du Tour avec France Télévisions depuis 2017, a décidé de prendre ses distances le temps de cette édition. Et pour cause, elle a donné naissance à un petit garçon le 14 juin 2021, quelques jours seulement avant le début du Tour. Elle profite donc d'un congé maternité bien mérité. C'est d'ailleurs avec Nino, son petit garçon, qu'elle suit avec grand intérêt le parcours de son compagnon Julian Alaphilippe lors du Tour de France 2021. Sur Instagram, Marion Rousse a expliqué la situation clairement à ses fans. "Vous êtes nombreux à me poser la question... et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi... Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie".

En savoir plus

Biographie de Marion Rousse - Née le 19 août 1991 à Saint-Saulve, Marion Rousse est une ancienne coureuse cycliste française devenue journaliste à la télévision. Marion Rousse s'est faite connaître du grand public en intégrant l'équipe de commentateurs de France TV sur le Tour de France en 2017. Celle qui remettait auparavant le prix de la combativité Antargaz à chaque fin d'étape était déjà une habituée de la Grande Boucle pour plusieurs raisons. Familiales, déjà : son père, Didier Rousse, mais surtout ses cousins David et Laurent Lefèvre tout comme Olivier Bonnaire, tous ont pratiqué le cyclisme à plus ou moins haut niveau. Même si son père rechigne à la faire monter sur un vélo, elle signe à 6 ans sa première licence "en cachette". Le temps passe et le cyclisme prend davantage de place dans la vie de Marion : " J'allais aux compétitions tous les week-ends. Quand j'étais en vacances, j'en profitais pour plus m'entraîner. Les week-ends, il n'était pas question de sortir avec les copains et les copines parce que j'avais des compétitions", assurait-t-elle il y a quelques années à Télé-Loisirs. Des sacrifices qui finissent par payer puisqu'en 2012, elle réalise un véritable exploit : le doublé aux championnats de France. Dans son Nord natal, elle est sacrée chez les espoirs mais aussi chez les élites. Sa notoriété grimpant inévitablement, elle est repérée par Eurosport et se prend très vite au jeu des plateaux télé. "Je n'ai pas l'impression d'aller au boulot tous les jours", dit celle qui est aussi intervenue dans Stade 2 et Tout le sport, à tel point qu'elle a préféré mettre un terme à sa carrière sportive pour se consacrer pleinement à son rôle de consultante.

Le visage de Marion Rousse n'est pas inconnu aux amoureux du Tour de France, loin de là. En effet, de 2013 à 2016, elle remet en tant qu'hôtesse le prix de la combativité Antargaz chaque jour au coureur jugé le plus méritant par un panel d'experts. Dès 2017, elle devient membre du jury désignant le coureur "Super Combatif du Tour". En 2017 toujours, Marion Rousse devient consultante pour France Télévisions sur les routes du Tour de France. Elle participe ainsi aux commentaires d'étapes mais aussi à l'émission Vélo Club présentée par Laurent Luyat. Toujours sur le service public, elle peut apparaître dans les émissions sportives Stade 2 et Tout le sport (France 3) en sa qualité d'experte du cyclisme.

Chaque année pour la diffusion du Tour de France, le service public organise l'émission quotidienne Vélo Club pour accompagner le Tour. Orchestrée par Laurent Luyat, l'émission revient sur l'étape du jour mais aussi sur le Tour de France dans sa globalité. Marion Rousse y intervient en plateau depuis 2017, date à laquelle l'émission a été confiée à Laurent Luyat.

Ronde de Bourgogne 2011 - victoire au classement général + 2e étape

Championne de France sur route 2012

Championne de France espoirs sur route 2012

3e au Grand Prix de Plumelec 2012

Marion Rousse a longtemps partagé la vie du coureur cycliste Tony Gallopin. Les deux sportifs se rencontrent en 2008 avant de se marier en 2014. Le couple se sépare en 2019 après douze années de vie commune dont cinq en tant que mari et femme. Sur Instagram, Marion Rousse avait fait part à ses fans de leur décision : "Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois (...) Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance pour notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagées toutes ces années".

C'est à l'occasion d'un entretien avec L'Equipe en avril 2020 que Julian Alaphilippe officialise sa relation avec Marion Rousse. Il annonce qu'il est confiné avec la journaliste sportive qui partage désormais sa vie. "Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air !" Fin janvier 2021, Marion Rousse annonce qu'ils attendent un heureux événement.

En juin 2021, quelques jours seulement avant le début du Tour de France 2021, Julian Alaphilippe et Marion Rousse ont annoncé avoir accueilli un petit garçon du nom de Nino. C'est sur Instagram que le couple a officialisé la nouvelle : Nino Alaphilippe est né le 14 juin 2021. "Et soudain, un tsunami d'amour" commentait Marion Rousse tandis que son compagnon Julian Alaphilippe semblait lui aussi fondre pour son fils : "Je vous aime tellement" a-t-on pu lire sur son compte Instagram officiel.